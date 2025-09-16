最大40％OFF、最安2,991円から。iPhone 17に最適なQi2対応充電器シリーズが期間限定セール！
株式会社RORRYは、最新のiPhone 17に完全対応した「Qi2対応充電器シリーズ」を対象に、最大40％OFFとなる期間限定セールを開催いたします。本キャンペーンは2025年9月26日まで実施され、最安2,991円（税込）からお求めいただけます。
Appleの最新モデル「iPhone 17」の発売に伴い、Qi2対応充電器が注目を集めています。Qi2は従来規格よりも高効率で安定した高速充電を実現し、iPhoneをはじめとする幅広いデバイスに対応する次世代規格です。
RORRYのQi2シリーズ（A8/M8など）は、この新規格に対応し、スタイリッシュなデザインと高い携帯性を兼ね備えた製品です。家庭やオフィスはもちろん、旅行先でも快適に利用でき、多くのユーザーから高い評価をいただいています。
今回のセールはAmazonにて「タイムセール特価」として展開中で、すでに「iPhone 17に最適な充電器」として注目を集めています。この機会にぜひ、Qi2の充電体験をお楽しみください。
Qi2とは？
Qi2（チー・ツー）は、次世代のワイヤレス充電規格で、WPC（Wireless Power Consortium）によって策定された最新スタンダードです。
従来のQi規格と比べて以下の特長があります。
iPhone 15以降のMagSafeと互換性あり：iPhone 17を含む最新機種に最適
充電効率が向上：より安定した高速充電が可能
磁気吸着による正確な位置合わせ：ズレなく効率的に充電できる
幅広いデバイス対応：スマートフォン、イヤホン、アクセサリーなどにも利用可能
Qi2はAppleをはじめとする大手メーカーが採用を進めており、今後の主流規格として注目されています。
キャンペーン概要
対象商品：Qi2対応充電器シリーズ（A8/M8 など）
期間：2025年9月26日まで
割引：最大40％OFF（詳細は各商品ページをご確認ください）
価格：最安2,991円（税込）
Qi2対応充電器シリーズ
Qi2冷却ファン付き3in1ワイヤレス充電スタンド「A8」(https://amzn.to/4mAt4Mw)
特別価格：6,998円（税込）
割引率：36％OFF
■ TEC半導体冷却ファンで発熱を抑制
■ 最新規格Qi2対応
■ 3in1ワイヤレス充電設計
■ スマートなデザイン
QI2認証15Wワイヤレス充電対応新型モバイルバッテリー「M8」(https://amzn.to/3JFN0PG)
特別価格：6,999円（税込） -13%
最終価格：4,999円（税込） ※クーポン適用後
QI2認証 15Wワイヤレス充電：次世代規格による高速かつ安定充電
スタンド機能付き：スマホを立て掛け、動画や通話に便利
10000mAh大容量：外出先でも安心、電池切れの不安を解消
アルミ合金製の超薄型充電面：バッテリー分離構造で放熱効果抜群
同時充電対応：スマートフォン2台を同時に充電可能
低電流モード：イヤホンや小型ファンなども安全に充電
リアル15W Qi2認証済み 360°回転式スタンド折りたたみ式ワイヤレス充電器「W27」(https://amzn.to/4meQo1D)
特別価格：5,575円（税込）
QI2.0革命！充電速度が従来の2倍になる未来が今すぐ
360°回転で充電状況をワンタッチで確認！使い方に合わせる充電スタンド
亜鉛合金の究極放熱性能！夜もぐっすり眠れる安心感
16個磁石強力吸着！片手で1秒で充電スタートの魔法
全世代互換！QI2.0 で家族の全てのデバイスを一括サポート
多重安全保護×1年保証！安全な製品こそが真の快適さ
qi2公式認証 4台同時 30W ACアダプター付 折りたたみ式 ワイヤレス充電器「A7」(https://amzn.to/41TgHD7)
特別価格：3,999円（税込）
割引率：11％OFF
Qi2公式認証qi2充電器・真15w出力で急速充電可能
3IN1ワイヤレス充電器・Appleユーザーを満足
スマホリングとスタンド機能付きのmagsafe充電器
ながら充電・過熱保護
コンパクトなデザイン・持ち運び便利
qi2認証・マグセーフ リング＆スタンド付・両面同時充電 3in1ワイヤレス充電器「A3Q」(https://amzn.to/47LjD8z)
特別価格：2,991円（税込）
割引率：40％OFF
qi2公式認証qi2充電器・真15w出力で急速充電可能
3in1ワイヤレス充電器・Appleユーザーの需要を全て満たす
magsafeリングとスタンド機能付きのmagsafe充電器
ながら充電・過熱保護
コンパクトなデザイン・持ち運び便利
その他にもまだまだお得な製品がたくさん！この機会にぜひお買い求めください。
株式会社RORRY 公式ホームページ：https://rorryjapan.com/
Email：marketing@rorry.com
楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/rorrystore/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/rorry(https://www.amazon.co.jp/rorry)
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
※本製品はサンプル提供可能です。
レビュー取材やプレゼントパブリシティなど用途と必要個数をご連絡ください。
株式会社RORRY 広報担当：MOMOKO
メールアドレス：marketing@rorry.com