最大40％OFF、最安2,991円から。iPhone 17に最適なQi2対応充電器シリーズが期間限定セール！

Shenzhen Xianyang Innovations Technology Co.,Ltd

株式会社RORRYは、最新のiPhone 17に完全対応した「Qi2対応充電器シリーズ」を対象に、最大40％OFFとなる期間限定セールを開催いたします。本キャンペーンは2025年9月26日まで実施され、最安2,991円（税込）からお求めいただけます。



Appleの最新モデル「iPhone 17」の発売に伴い、Qi2対応充電器が注目を集めています。Qi2は従来規格よりも高効率で安定した高速充電を実現し、iPhoneをはじめとする幅広いデバイスに対応する次世代規格です。


RORRYのQi2シリーズ（A8/M8など）は、この新規格に対応し、スタイリッシュなデザインと高い携帯性を兼ね備えた製品です。家庭やオフィスはもちろん、旅行先でも快適に利用でき、多くのユーザーから高い評価をいただいています。


今回のセールはAmazonにて「タイムセール特価」として展開中で、すでに「iPhone 17に最適な充電器」として注目を集めています。この機会にぜひ、Qi2の充電体験をお楽しみください。







Qi2とは？

Qi2（チー・ツー）は、次世代のワイヤレス充電規格で、WPC（Wireless Power Consortium）によって策定された最新スタンダードです。
従来のQi規格と比べて以下の特長があります。


iPhone 15以降のMagSafeと互換性あり：iPhone 17を含む最新機種に最適


充電効率が向上：より安定した高速充電が可能


磁気吸着による正確な位置合わせ：ズレなく効率的に充電できる


幅広いデバイス対応：スマートフォン、イヤホン、アクセサリーなどにも利用可能


Qi2はAppleをはじめとする大手メーカーが採用を進めており、今後の主流規格として注目されています。


キャンペーン概要

対象商品：Qi2対応充電器シリーズ（A8/M8 など）


期間：2025年9月26日まで


割引：最大40％OFF（詳細は各商品ページをご確認ください）


価格：最安2,991円（税込）


Qi2対応充電器シリーズ



Qi2冷却ファン付き3in1ワイヤレス充電スタンド「A8」(https://amzn.to/4mAt4Mw)



特別価格：6,998円（税込）


割引率：36％OFF



■ TEC半導体冷却ファンで発熱を抑制


■ 最新規格Qi2対応


■ 3in1ワイヤレス充電設計


■ スマートなデザイン




QI2認証15Wワイヤレス充電対応新型モバイルバッテリー「M8」(https://amzn.to/3JFN0PG)



特別価格：6,999円（税込） -13%


最終価格：4,999円（税込） ※クーポン適用後



QI2認証 15Wワイヤレス充電：次世代規格による高速かつ安定充電


スタンド機能付き：スマホを立て掛け、動画や通話に便利


10000mAh大容量：外出先でも安心、電池切れの不安を解消


アルミ合金製の超薄型充電面：バッテリー分離構造で放熱効果抜群


同時充電対応：スマートフォン2台を同時に充電可能


低電流モード：イヤホンや小型ファンなども安全に充電




リアル15W Qi2認証済み 360°回転式スタンド折りたたみ式ワイヤレス充電器「W27」(https://amzn.to/4meQo1D)



特別価格：5,575円（税込）



QI2.0革命！充電速度が従来の2倍になる未来が今すぐ


360°回転で充電状況をワンタッチで確認！使い方に合わせる充電スタンド


亜鉛合金の究極放熱性能！夜もぐっすり眠れる安心感


16個磁石強力吸着！片手で1秒で充電スタートの魔法


全世代互換！QI2.0 で家族の全てのデバイスを一括サポート


多重安全保護×1年保証！安全な製品こそが真の快適さ




qi2公式認証 4台同時 30W ACアダプター付 折りたたみ式 ワイヤレス充電器「A7」(https://amzn.to/41TgHD7)



特別価格：3,999円（税込）


割引率：11％OFF



Qi2公式認証qi2充電器・真15w出力で急速充電可能


3IN1ワイヤレス充電器・Appleユーザーを満足


スマホリングとスタンド機能付きのmagsafe充電器


ながら充電・過熱保護


コンパクトなデザイン・持ち運び便利




qi2認証・マグセーフ リング＆スタンド付・両面同時充電 3in1ワイヤレス充電器「A3Q」(https://amzn.to/47LjD8z)



特別価格：2,991円（税込）


割引率：40％OFF



qi2公式認証qi2充電器・真15w出力で急速充電可能


3in1ワイヤレス充電器・Appleユーザーの需要を全て満たす


magsafeリングとスタンド機能付きのmagsafe充電器


ながら充電・過熱保護


コンパクトなデザイン・持ち運び便利



その他にもまだまだお得な製品がたくさん！この機会にぜひお買い求めください。

株式会社RORRY 公式ホームページ：https://rorryjapan.com/


Email：marketing@rorry.com


楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/rorrystore/


Amazon：https://www.amazon.co.jp/rorry(https://www.amazon.co.jp/rorry)



