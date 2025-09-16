【企業の属人化に関する実態調査】属人化スキルの6割が50代以上に集中。管理職の74.5%がベテラン退職を「経営リスク」と認識。

株式会社taiziii

AIを活用した業務改善コンサルティングやシステム開発を提供する株式会社taiziii（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤晃寿郎）は、一般企業の管理職200名を対象に、「企業の属人化・技術承継に関する実態調査」を実施しました。

調査の結果、属人化しているスキルやノウハウの60.28%が「50代以上」の社員に集中していることが判明。さらに、管理職の74.5%が、ベテラン社員の退職によるスキル損失を「経営上のリスク」として認識している実態が明らかになりました。多くの企業が事業継続を脅かす“時限爆弾”を抱えながら、具体的な対策を打てずにいる現状が浮き彫りとなっています。



＞＞＞【企業の属人化防止 完全ガイドブック】管理職200名の調査レポート付 はこちらからダウンロード＜＜＜(https://taiziii.com/skillrelay/knowledge-transfer-report-2025/)

※本記事のデータを引用する場合には、出典の明記をお願いいたします。

URL： https://taiziii.com/news/zokujinka3/

出典：【企業の属人化に関する実態調査】属人化スキルの6割が50代以上に集中。

調査サマリー

- 属人化しているスキルやノウハウは、60.28%が「50代以上」の社員に集中しており、特定のベテラン層への依存構造が顕著に。- 管理職の74.5%が、ベテラン社員（50代以上）の退職によるスキル損失を「経営リスク」と認識（「非常に大きなリスク」29.0%、「ある程度リスク」45.5%）。- 「非常に大きなリスク」と感じている管理職も約3割に上り、問題の深刻さがうかがえる。- この結果は、多くの企業が大量退職時代を目前に控え、貴重な知的資産が失われることへの強い危機感を抱いていることを示唆している

＞＞＞【企業の属人化防止 完全ガイドブック】管理職200名の調査レポート付 はこちらからダウンロード＜＜＜(https://taiziii.com/skillrelay/knowledge-transfer-report-2025/)

調査概要

- 調査主体： 株式会社taiziii- 調査期間： 2025年8月14日～8月18日- 調査方法： インターネット調査- 調査対象： 管理職(課長以上)- 有効回答数： 200

調査結果詳細

1. 属人化スキルの6割が「50代以上」のベテラン社員に集中

「属人化したスキルやノウハウは、主にどの年代の社員に集中していますか」と尋ねたところ、60.28%が「50代以上」と回答し、圧倒的に高い割合を占めました。次いで「40代」（25.53%）となり、40代以上に約85%のスキルが集中している結果となりました。長年の経験によって培われた専門知識や判断基準が、特定のベテラン社員の頭の中に留まっている実態が明らかになりました。



Q. 属人化したスキルやノウハウは、主にどの年代の社員に集中していますか。(SA)

※属人化している業務が「ある」と回答した141名を対象に質問

2. 管理職の74.5%がベテランの退職を「経営リスク」と認識

「ベテラン社員（50代以上）の定年や退職によって、彼らが持つスキルやノウハウが失われることを、経営上のリスクとしてどの程度感じていますか」という質問に対し、「非常に大きなリスクだと感じている」（29.0%）と「ある程度リスクだと感じている」（45.5%）を合わせ、74.5%の管理職がリスクとして認識していることが分かりました。多くの管理職が、目前に迫るベテラン社員の退職が事業に与えるインパクトの大きさを危惧しています。

Q. ベテラン社員の退職によるスキル損失を、経営上のリスクとしてどの程度感じていますか。(SA)

総括・考察

今回の調査から、多くの企業で「１.スキルが50代以上のベテラン層に極端に集中し」、かつ「２.経営層・管理職はその退職を深刻なリスクだと認識している」という二重の課題を抱えていることが明確になりました。

これは、多くの企業が「リスクは分かっているが、有効な対策を打てていない」というジレンマに陥っていることを示唆します。その背景には、定年を控えた多忙なベテラン社員に「引き継ぎ資料の作成」や「長時間のOJT」といった更なる負担を強いることへのためらいがあると考えられます。従来の手法では、教える側の負担が大きい上に、本当に重要な“勘所”まで継承するのは困難です。この時限爆弾を安全に解除するには、教える側の負担を最小限に抑え、かつ確実性の高い新しい技術承継のアプローチが不可欠です。

教える側の負担を激減させる、新しい技術承継のかたち『スキルリレー』

- 「定年が近いあの人に、今さら資料作成の負担はかけられない…」- 「引き継ぎに時間を割きたいが、本人のコア業務が回らなくなる…」- 「何度かOJTを開いたが、一番知りたい細かい判断基準が伝わらない…」

こうした“教える側”を気遣うがゆえに進まない技術承継の課題を解決するのが、AIエージェント『スキルリレー』です。

『スキルリレー』は、AIがインタビュアー役となってベテラン社員と対話します。教える側は、まとまった時間を確保したり、深夜までマニュアルを作ったりする必要はもうありません。AIとの雑談のように、空き時間で少しずつ話すだけで、AIが自動的にノウハウを整理・体系化。人間同士では聞き忘れてしまうような細かい確認事項もAIが網羅的にヒアリングするため、引き継ぎの漏れや抜けが劇的に減少します。

その結果、社内にはベテラン社員の“分身”とも言えるAIチャットボットが誕生。引き継ぎを受ける側が24時間いつでも質問できるのはもちろん、何より引き継ぎをする側の負担を最小限に抑えながら、極めて質の高い知識の継承を実現します。



＞＞＞【企業の属人化防止 完全ガイドブック】管理職200名の調査レポート付 はこちらからダウンロード＜＜＜(https://taiziii.com/skillrelay/knowledge-transfer-report-2025/)

30分で課題を整理！専門家による『属人化リスク無料診断』も実施中

- 「うちの会社の“見えないリスク”はどこにあるんだろう？」- 「何から手をつければいいか分からない…」- 「ベテランの退職が迫っていて、とにかく急いでいる」

このようなお悩みを抱える経営者様、部門責任者様は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。



専門のコンサルタントが30分のオンライン面談を通じて、貴社の状況をヒアリング。どこにリスクが潜んでいるか、AIによる技術承継がどの程度有効かを診断し、具体的な解決への第一歩をご提案いたします。

無料診断のお申し込みはこちら： https://taiziii.com/contact/

会社情報

- 会社名： 株式会社taiziii- 代表者： 代表取締役 加藤 晃寿郎- 所在地： 東京都渋谷区- 事業内容： AIを活用した業務改善コンサルティング、システム開発、AIエージェントサービス『SkillRelay(スキルリレー)』の開発・提供- 会社HP： https://taiziii.com/

お問い合わせ

- 担当部署： 広報担当- 連絡先： https://taiziii.com/contact/

＞＞＞【企業の属人化防止 完全ガイドブック】（管理職200名の調査レポート付）の無料ダウンロードはこちら＜＜＜(https://taiziii.com/skillrelay/knowledge-transfer-report-2025/)