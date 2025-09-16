日本ビジネスシステムズ株式会社

日本ビジネスシステムズ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：牧田幸弘、証券コード：5036、以下「JBS」）は、2025年10月1日付で、下記の通り組織改編および、執行役員、本部長・部長等の人事を行います。

１. 組織改編の概要

今後の中期的な事業成長に向け、従来のインフラIT領域に加え、お客さまの事業成長に貢献するためのビジネス IT 領域を強化すべく、以下の組織再編を行います。

i. ストラテジーユニット新設

エンタープライズビジネスユニット（EBU）、インダストリービジネスユニット（IBU）、テクノロジーユニット（TU）に加えて、ストラテジーユニット（SU）を新設。SU は今後の事業成長を推進するための戦略的位置づけの事業部門となります。お客さまや業界に応じたアカウント組織である EBU / IBU と連携し、アプリ開発を中核としたビジネスサービス、AI トランスフォーメーション、グローバル展開の支援を強化してまいります。組織の詳細は「4. 新設組織 / 組織名変更」を参照ください。

ii. ERP 部門・AIサービス開発機能の子会社化

SureBizCloud株式会社

ERP と CRM ビジネスを担う SureBizCloud 事業本部を連結子会社化、“コンサルよりも親しみやすく、IT ベンダーよりも柔軟に、企業経営の確からしさを高めるパートナー”を目指して、主軸である基幹システム導入の専門性を活かし、お客さまの経営課題の解決に貢献します。（読み：シュアビズクラウド）

AIexe株式会社

2025年5月に株式取得した「株式会社ジャパン・カレント」を改称、指針である“AI と人間が共存する未来に向かって クライアント・AI・パートナーと共創しAI トランスフォーメーションの実現を加速する“を目指し、JBS と共にお客さまのビジネス変革をリードする AI サービスを開発します。（読み：エーアイエグゼ）

2. 執行役員人事

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/51640/table/182_1_a3bdea96362c9cc285540722c488a838.jpg?v=202509161157 ]

3. 本部長格・部長格人事

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/51640/table/182_2_6310e0218fe6fdb3ba47fb61241f73b5.jpg?v=202509161157 ]

「4.新設組織/組織名変更」、「5. 新設子会社（連結）」は、添付 PDF ファイルもしくは、以下JBS Webサイトをご参照ください。

組織改編および役員人事・人事異動のお知らせ｜JBS 日本ビジネスシステムズ株式会社(https://www.jbs.co.jp/news/2025/0916)