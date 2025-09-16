[Denon新製品]7.2ch AVサラウンドアンプ AVC-X2850H

株式会社ディーアンドエムホールディングス

品名：7.2 ch AVサラウンドアンプ

品番：AVC-X2850H

カラー：K （ブラック）

希望小売価格：132,000円（税込）

JAN/EANコード：0747192147297（AVCX2850HK）

発売時期：2025年9月中旬

AVC-X2850Hは、さらなる音質向上のために、FM/AMラジオチューナーを非搭載としています。これにより、チューナーの動作電流に起因するノイズおよびアンテナを経由して流入するノイズの影響を排除しています。さらにAVC-X2850Hは、HDMI端子から入力されるデジタルオーディオ信号に対するジッターリダクション機能を搭載しました。この機能は、すべてのHDMI入力ソースに対して作用し、D/A変換の精度を向上させます。マスタークロックに含まれるジッターを低減することで、より正確なタイミングでのD/A変換を可能にし、原音に忠実で明瞭度が高く、ディテールの情報量が豊かなサウンドを実現しました。

機能面の進化としては、再生中の各スピーカーの音量をリアルタイムで画面上に表示する「チャンネル・レベル・モニタリング機能」を挙げることができます。この機能では、テレビ画面上にオーバーレイ表示されるレベルメーターで、どのスピーカーから音が出ているのかを視覚的に確認することができます。

主な特長

Audio - 上位モデル譲りの高音質設計

- 最大出力185Wの7chディスクリート・パワーアンプ（6Ω、1kHz、THD 10%、1ch駆動、JEITA）- Dolby Atmos、DTS:X、MPEG-4 AACに対応。- 各スピーカーの音量を可視化するチャンネル・レベル・モニタリング機能を新規追加- HDMI入力用ジッターリダクション機能を新規追加- シンプル＆ストレートを徹底したプリアンプ、ボリューム回路

Video - 8K Ultra HD / HDR10+ / eARCに対応

- 3入力 / 2出力のHDMI端子が8K / 60Hz、4K / 120Hzに対応（最大40Gbps）- 映像体験を革新するHDMIの最新機能をサポート（HDR10+ / Dynamic HDR / HDR10 / Dolby Vision / HLG / BT.2020 / VRR / QFT / ALLM / eARC）

Network - HEOSを搭載

- 幅広い音楽ストリーミングサービスに対応（Amazon Music / AWA / Deezer / Qobuz / Spotify / SoundCloud）- 5.6 MHz DSD＆ハイレゾ音源対応（ミュージックサーバー& USBメモリー）- インターネットラジオ（TuneIn）、AirPlay 2、Bluetooth(R)（送受信）

Usability - 多彩な機能を使いやすく

- 誰でも簡単にセットアップができる「セットアップアシスタント」機能

デノンについて

2020年10月1日に創立110周年を迎えたデノンは、日本初のレコード・蓄音器製造会社、および日本初の業務用録音機器製造会社を起源とするプレミアムオーディオブランドです。世界初のデジタルPCMレコーダーを実用化するなど、革新的な技術力と開発力は、世界中から高い評価を得ています。2001年からはその呼称を「デンオン」から「デノン」に統一し、グローバルブランドとしてさらにその活躍の場を広げています。

製品に関するお問合せ先

D&Mお客様相談センター

TEL. 0570-666-112 / 050-3388-6801

受付時間：10:00～18:00（土・日・祝日、弊社休日を除く）

お問合せフォーム：https://www.denon.com/ja-jp/support/product-support.html

* 仕様及び外観は改良のため、一部変更させていただくことがあります。* 掲載商品の写真の色は、印刷の関係で多少現物と異なることがあります。

*Auro-3D(R)および関連するシンボルはAuro Technologies NVの登録商標です。*Bluetooth(R)ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社ディーアンドエムホールディングスは、これら商標を使用する許可を受けています。*Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の登録商標です。*Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. *DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. * IMAX(R)は、米国およびその他の国におけるIMAX Corporation の登録商標です。*Audyssey MultEQ(R)XT、Audyssey Dynamic EQ(R) およびAudyssey Dynamic Volume(R)は、Audyssey Laboratoriesの登録商標です。*HDMI およびHDMIのHigh-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMI ロゴは、米国およびその他の国における商標またはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。*Windows、Windows Mediaは米国Microsoft Corporationの商標、または登録商標です。*“x.v.Color”、DSD、Direct Stream DigitalおよびDSD ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。* iPhone、iPod、AirPlay、iTunes は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。iPadはApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。*Android およびGoogle PlayはGoogle, Inc. の商標です。*Amazon、Amazon Primeは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の登録商標です。*“Spotify”および“Spotify”ロゴはSpotify グループの商標です。