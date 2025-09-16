韓国発フットウェアブランド「EPT（East Pacific Trade）」、小木基史(POGGY)が日本マーケット クリエイティブディレクターに就任

株式会社JIC GLOBAL JAPAN

韓国・ソウル発のフットウェアブランド「EPT（East Pacific Trade）」は、日本市場におけるブランド価値向上およびさらなる展開強化のため、ファッションキュレーター／クリエイティブディレクターとして知られる小木基史(POGGY)氏を日本マーケット クリエイティブディレクターとして迎えることを発表いたします。

EPT は2019年、DC ShoesやCreative Recreationの立ち上げ、HUF Globalのブランドディレクションなど、30年以上にわたりアメリカと韓国でシューズビジネスに携わってきたジェイ・ベック（Jai Baek）氏により設立。カリフォルニアのスケートカルチャーと韓国のストリート感覚を融合させたオリジナリティあふれるデザインと確かなクオリティで、国内外のファッション・フットウェアシーンで高い評価を得ています。

このたびの小木氏のディレクター就任により、日本市場向けの商品企画、ブランドストーリーの構築、マーケティング施策やコラボレーション企画など、全体的なクリエイティブディレクションを強化。

日本のマーケット特有の感性を踏まえた「EPT」の新たな魅力を発信してまいります。

さらに今回の就任を記念し、ブランドの親交あるクリエイターや関係者に向けて、

限定制作となる「Exclusive Special Model」の制作も決定。就任を記念したコチラのモデルは韓国のEPTの新しい旗艦店であるept Seonsuにて数量限定で販売されます。

発売日：2025年9月25日

モデル名：Diego

カラー：Poggy's Rosewood

プライス：159,000KRW（日本国内での一般販売はございません）

国内イベントやローンチ情報については、順次発表を予定しています。

今後の展開にどうぞご期待くださいませ。

■小木基史(POGGY)プロフィール

ファッションキュレーター／クリエイティブディレクター。国内外のブランドとのコラボレーション、ショップやイベントのキュレーションなど多方面で活動。RIZZOLI社から自身のスタイルブックPOGGY STYLE: Dressing for Work and Playを世界で発売し、国内外で高い評価を受けている。

■EPT（East Pacific Trade）創設者 ジェイ・ベック（Jai Baek）プロフィール

米国カリフォルニア州にてスケートカルチャーに影響を受けたシューズビジネスに従事。DC Shoes、Creative Recreationの立ち上げに携わり、HUF Skateboardingをグローバルブランドへと成長させた実績を持つ。2019年、韓国ソウルにてEPTを設立。

【Website / Instagram】

Website：https://eastpacifictrade.jp/

Instagram : https://www.instagram.com/eastpacifictrade/