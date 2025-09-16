【TGC 北九州 2025】キッズモデルオーディション presented by ドコモ未来フィールドの最終審査を実施！応募総数約300名！10名のキッズたちが夢のランウェイ出演の切符を手に。

株式会社W TOKYO前列、左から：菊田 姫愛（きくた ひな／9歳）、林 弦希（はやし げんき／7歳）、殿畑 夢月（とのはた ゆめる／5歳）、倉原 心爽（くらはら さわ／6歳）、永島 優愛（ながしま ゆあ／6歳） ／ 後列、左から：高柳 樹（たかやなぎ いつき／12歳）、河原 碧海（かわはら うみ／9歳）、藤田 雅妃（ふじた みやび／10歳）、平山 鈴（ひらやま すず／8歳）、堀江 桜羽（ほりえ おとは／10歳）

2025年に記念すべき20周年を迎える東京ガールズコレクションは、ドコモと協力し、2025年3月1日（土）～2026年2月末日までに全国で開催されるTGCにおいて、ドコモのサービスや先端技術を活用した様々な取り組みを通して、より楽しく、忘れられない体験をお届けしています。来月2025年10月11日（土）に西日本総合展示場新館にて開催する『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（TGC 北九州 2025）では、2つのスペシャルコラボレーション企画が進行中。昨日2025年9月15日（月・祝）には、夢のTGC北九州ランウェイ出演権をかけて、九州地方（沖縄県含む）・山口県在住の5歳～12歳の小学6年生（2025年10月11日時点／身長・性別・国籍不問）までのキッズを対象に募集をした『TGC 北九州 2025 キッズモデルオーディション presented by ドコモ未来フィールド』の最終審査を実施しました。

同オーディションには約300名もの応募が集まり、書類審査を通過した32名の候補者が最終審査に参加。見事、夢のランウェイ出演の切符を手にした10名のキッズたちは、『TGC 北九州 2025』当日、人気モデルたちとともにランウェイに登場する予定です。

『TGC 北九州 2025』の開催テーマは“Flourish”。小さな一歩が大きな夢へと繋がり、そして新たなスターが誕生する――。未来を担うキッズたちの挑戦が花開く夢のステージにご期待ください！

（左）永島 優愛：ダンスを披露した後、「どうでしたか？」と問いかける姿に思わず審査員にも笑顔が。／（右）倉原 心爽：得意な和太鼓を披露してくれた倉原 心爽さん。

（左）林 弦希：空手の型を披露してくれた林 弦希さん。／（右）河原 碧海：カリスマ性あふれるパフォーマンスで審査会場を魅了。

（左）殿畑 夢月：チアダンスを披露してくれた最年少の殿畑 夢月さん。／（右）菊田 姫愛：ブリッジを披露してくれた菊田 姫愛さん。

（左）藤田 雅妃：フリップで自己紹介をしてくれた藤田 雅妃さん。／（右）堀江 桜羽：早口言葉が得意だという堀江 桜羽さんはラップを披露。

（左）平山 鈴：納豆が好きすぎて1,000回は混ぜてきた？！という平山 鈴さん。「納豆がネバネバになっとう。」と方言を交えたギャグに笑いに包まれた審査会場。 ／ （右）高柳 樹：「小学生最後の思い出に。」と挑んだ最年長。「誰よりも目立ちたいと思います！」と意気込む。

北九州の未来が咲き誇る花園「TGC北九州」へようこそ。このまちと紡ぐ、新たな物語にご期待ください。

【 TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要 】

全てリリース配信時の情報となります。今後、イベント内容の変更が生じる可能性がございます。

イベント名称：TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：TGC 北九州 2025）

開催日時 ：2025年10月11日（土） 開場12:30 開演14:00 終演18:30（予定）

会場 ：西日本総合展示場新館（〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1）

公式サイト ：https://tgc.girlswalker.com/kitakyushu/2025/

チケット ：【入場料（税込）】 ※4歳以上はチケットが必要

指定席S：先行販売、TGC CARD割引：終了、一般販売：14,000円 / お土産袋・応援グッズ・オリジナルノベルティ付

指定席A：先行販売、TGC CARD割引：終了、一般販売：9,000円 / お土産袋・応援グッズ付

【先行販売第一弾】、【先行販売第二弾】終了

【一般販売】2025年8月30日（土）10:00から販売開始 ※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

BEA（TEL：092-712-4221） ※月～金12:00～16:00

ブランド：AS KNOW AS PINKY、FREAK'S STORE、JEANASIS、Knuth Marf、LAGUA GEM、lanan、MAJESTIC LEGON、Outfitter lab、Top of the Hill、WEGO 他 ※ｱﾙﾌｧﾍ゛ｯﾄ順

ゲストモデル：嵐莉菜、池田美優、景井ひな、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、菊池日菜子、雑賀サクラ、齋藤飛鳥、さくら、せいら、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、なごみ、那須ほほみ、生見愛瑠、希空、土方エミリ、星乃夢奈、MINAMI、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

モデル：阿部桜々、有坂心花、石川翔鈴、小國舞羽、おさき、上妻美咲、古園井寧々、瀬川陽菜乃、谷田ラナ、中川紅葉、福山絢水、みりちゃむ 他 ※50音順

ゲスト：石川愛大、今井暖大、午前0時のプリンセス、小宮璃央、高松アロハ、とうあ、NAOYA（MAZZEL）、樋口幸平、日向亘、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山中柔太朗、RYUKI（MAZZEL） 他 ※50音順

メインアーティスト：DXTEEN、FANTASTICS、FRUITS ZIPPER、マルシィ、ME:I、WILD BLUE 他 ※50音順

MC：ウエンツ瑛士、宇垣美里 他 ※50音順

ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ、パートナーブース 他

主催：東京ガールズコレクション実行委員会

共催：北九州市、福岡県、北九州市都心集客推進委員会

パートナー：第一交通産業株式会社、株式会社NTTドコモ、イオンフィナンシャルサービス株式会社、株式会社ディー・エヌ・エー、株式会社ネイリー、株式会社スターフライヤー、株式会社コージー本舗、株式会社ドトールコーヒー、株式会社マイナビ、株式会社オリエンタルコンサルタンツ、株式会社フーディア、株式会社北九州銀行、株式会社井筒屋、NTT西日本株式会社 北九州支店、西部ガス株式会社、ヤナイホールディングス株式会社、株式会社西日本シティ銀行、株式会社福岡銀行、株式会社九電工、株式会社サンキュードラッグ、アミュプラザ小倉、株式会社プロラボホールディングス 他 ※ﾗﾝｸ別、50音順

メディアパートナー：株式会社テレビ西日本

FOR2025：大阪・関西万博

協力：北九州商工会議所、小倉中央商業連合会、纏 北九州店、BEA 他

公式メディア：girlswalker

演出：DRUMCAN

企画/制作：株式会社W TOKYO

■東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94％を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。

■TGC地方創生プロジェクトとは・・・

TGCは前身である「地域産業活性化プロジェクト」として、2009年3月の『内閣官房 地域の元気再生事業～福井県鯖江市 眼鏡～』を皮切りに、日本各地の地域産業を活性化させることを目的に、TGC（東京開催）会場内におけるプロモーションブースやステージ展開の他、名古屋、沖縄、福島など地方都市でのTGC開催を実施しました。そして2015年、TGCのプラットフォームを活用し、地域の魅力や産業を全国へ向けて発信するだけでなく、“東京の最先端”を体験・経験できる機会を提供することこそTGCならではの地方創生という理念のもと、「TGC地方創生プロジェクト」を発足。同年に福岡県北九州市にて開催をしたTGC 北九州 2015を皮切りに、北陸地方初の富山、中国地方初の広島、さらに静岡、熊本、関西地方初の和歌山、四国初の松山、そして香川へと年々開催地を広げております。今後も、TGCを通じて地方都市の魅力を発信していきます。

