全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA「eFootball(TM)」部門の都道府県代表決定戦が9/22(月)から開幕！

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、来週9月22日（月）から「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA」の競技タイトルである『eFootball(TM)』の都道府県代表決定戦を、オンラインで開催することをお知らせします。

「全国都道府県対抗ｅスポーツ選手権」は、各地の予選を勝ち抜いた都道府県代表選手によって競われるeスポーツの全国大会で、2019年から国民スポーツ大会（国民体育大会）の開催地で実施されています。当社のサッカーゲーム『eFootball(TM)』は、初年度から競技タイトルのひとつとして採用されており、今年もより多くのプレーヤーが参加できるようにモバイルと家庭用ゲーム機、2つのプラットフォームで競技を実施します。さらに、家庭用ゲーム機においては、今年からクロスプラットフォーム対応となり、PlayStation(R)に加え、Xbox One、Xbox Series X/S、Steam(R)でご参加いただくことが可能になりました。

来週9月22日（月）から開幕する『eFootball(TM)』部門の都道府県代表決定戦は、Round1からRound4までのゲーム内イベントを勝ち抜いたプレーヤーの中から、モバイル部門と家庭用ゲーム機部門それぞれ1名ずつを選出し、各都道府県の代表チームを決定するオンライン大会です。各代表チームは、10月25日（土）に行う決勝トーナメントへと進み、試合を勝ち抜いた4都道府県と開催地である滋賀県を加えた計5チームが11月22日（土）から始まる本大会へ出場します。

「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2024 SAGA」決勝戦の様子

詳しい参加方法については、特設サイトをご確認ください。

「eFootball(TM)」部門特設サイト：https://e-football.konami.net/kokuspo2025/

「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA」の「eFootball(TM)」部門へのエントリーは、10月5日(日)までとなります。全国の頂点を目指す熱い戦いに、ぜひご参加ください。

【当社のeスポーツへの取り組みについて】

「eFootball(TM)」シリーズは1995年に家庭用ゲーム「ウイニングイレブン」として誕生して以来、長年多くのお客様に支えられてきたサッカーゲームです。「第18回アジア競技大会ジャカルタ・パレンバン」のデモンストレーション競技や、国スポ文化プログラムとして開催されている「全国都道府県対抗eスポーツ選手権」に2019年の茨城大会から7大会連続で採用されるなど、国内外で競技タイトルとして注目を集めています。2024年には、国際サッカー連盟（FIFA）とeスポーツの協業に関する契約を締結し、『eFootball(TM)』を競技タイトルとした「FIFAe World Cup 2024(TM)」が開催され、全世界1,400万人以上のプレーヤーが参加しました。また、プロサッカークラブと取組んでいる「eFootball(TM) Championship 2024 Club Event」の開催や、J1・J2の全40クラブが参加する「eＪリーグ eFootball(TM)」を公益社団法人 日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ）と共同開催するなど、eスポーツとリアルスポーツを組み合わせた取り組みも拡大しています。

【『eFootball(TM)』について】

『eFootball(TM)』は、1995年に「ウイニングイレブン」として誕生して以来、世界中のサッカーファンに愛されてきたゲームで、本年「eFootball(TM)シリーズ30周年」を迎えました。その累計販売本数と累計ダウンロード数の合計は、現在9億を超えています。現実の試合で活躍した選手や注目リーグの選手、サッカー史に名を刻むレジェンド選手などを獲得・育成して”自分だけ”のオリジナルチームで戦う「ドリームチーム」モードで楽しめるほか、オンラインで最大3vs3の協力プレーが楽しめる「Co-op」で“熱狂”を体感できます。また国内外のさまざまなeスポーツ大会において競技タイトルとして採用されており、全世界に向けてデジタルを活用したサッカーの楽しさを拡げています。

eFootball(TM)公式サイト： https://www.konami.com/efootball/ja/

公式Xアカウント： @we_konami