恋愛シミュレーションゲーム『チャン・グンソク　ときめきラブストーリー』2026年1月15日（木）「AiiA×チャン・グンソク　ときラブスペシャルファンミーティング2026」を開催！

アイア株式会社が運営する「チャン・グンソク」を起用した恋愛シミュレーションゲーム「チャン・グンソク ときめきラブストーリー」は、2026年1月15日(木)に『AiiA×チャン・グンソク ときラブスペシャルファンミーティング2026』を開催いたします。

◆スペシャルファンミーティング概要

日程：2026年1月15日（木）

会場：豊洲PIT

参加方法：応募券を獲得し、応募されたユーザー様の中から抽選でご招待

応募券の配布期間：9月～11月に配信するコンテンツ内で配布

また、逆お見送り会の開催が決定いたしました！

参加される方の中から約30名様限定で、公演終了後にグンちゃんお見送り会を開催いたします！

ファンミーティングを楽しんだ後、会場を後にするグンちゃんをお見送りできちゃいます！

こんなに近い距離で、グンちゃんをお見送りできるのはここだけ☆

参加される全ての方にチャンスがあるので、是非ファンミーティング参加を目指してくださいね！

◆「チャン・グンソク ときめきラブストーリー」ゲーム紹介

「チャン・グンソクときめきラブストーリー」は、アジアのプリンス「チャン・グンソク」との恋愛が楽しめる、恋愛シミュレーションゲームです。

ゲーム内の写真はすべて撮りおろし！

ストーリーだけでなく、ボイスや動画も盛りだくさん！

ドキドキの恋愛ストーリーがたくさん読める！

胸キュンすること間違いなしのストーリーが、毎日たくさん読める！

チャン・グンソク自身を元にした設定のストーリーや、パラレルストーリーなど、たくさんのストーリーをご用意しています。

着せ替えアバターであなただけのコーデを楽しんで

着飾って遊べるアバターでグンちゃんとデート(ハート)

ムービーやカード、ボイス特典など、豪華特典盛りだくさん

ストーリーやアバター以外にも、ムービー、カード、ボイス特典など楽しいコンテンツもお楽しみいただけます！

ゲームをプレイして、幸せなひと時を過ごしてくださいね♪

気になる方は、以下をチェック！

ゲーム公式サイト :https://aiia.jang-keun-suk-game.com

公式X：https://x.com/JKS_TokiLove

公式ライン：https://lin.ee/u8kbLi2