恋愛シミュレーションゲーム『チャン・グンソク ときめきラブストーリー』2026年1月15日（木）「AiiA×チャン・グンソク ときラブスペシャルファンミーティング2026」を開催！
アイア株式会社が運営する「チャン・グンソク」を起用した恋愛シミュレーションゲーム「チャン・グンソク ときめきラブストーリー」は、2026年1月15日(木)に『AiiA×チャン・グンソク ときラブスペシャルファンミーティング2026』を開催いたします。
◆スペシャルファンミーティング概要
日程：2026年1月15日（木）
会場：豊洲PIT
参加方法：応募券を獲得し、応募されたユーザー様の中から抽選でご招待
応募券の配布期間：9月～11月に配信するコンテンツ内で配布
また、逆お見送り会の開催が決定いたしました！
参加される方の中から約30名様限定で、公演終了後にグンちゃんお見送り会を開催いたします！
ファンミーティングを楽しんだ後、会場を後にするグンちゃんをお見送りできちゃいます！
こんなに近い距離で、グンちゃんをお見送りできるのはここだけ☆
参加される全ての方にチャンスがあるので、是非ファンミーティング参加を目指してくださいね！
↓↓過去のファンミーティングの様子はコチラ↓↓
◆「チャン・グンソク ときめきラブストーリー」ゲーム紹介
「チャン・グンソクときめきラブストーリー」は、アジアのプリンス「チャン・グンソク」との恋愛が楽しめる、恋愛シミュレーションゲームです。
ゲーム内の写真はすべて撮りおろし！
ストーリーだけでなく、ボイスや動画も盛りだくさん！
ドキドキの恋愛ストーリーがたくさん読める！
胸キュンすること間違いなしのストーリーが、毎日たくさん読める！
チャン・グンソク自身を元にした設定のストーリーや、パラレルストーリーなど、たくさんのストーリーをご用意しています。
着せ替えアバターであなただけのコーデを楽しんで
着飾って遊べるアバターでグンちゃんとデート(ハート)
ムービーやカード、ボイス特典など、豪華特典盛りだくさん
ストーリーやアバター以外にも、ムービー、カード、ボイス特典など楽しいコンテンツもお楽しみいただけます！
ゲームをプレイして、幸せなひと時を過ごしてくださいね♪
気になる方は、以下をチェック！
ゲーム公式サイト :
https://aiia.jang-keun-suk-game.com
公式X：https://x.com/JKS_TokiLove
公式ライン：https://lin.ee/u8kbLi2