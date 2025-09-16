「BLISSTIA SUITES＆RESORT 沖縄恩納村」運営受託のお知らせ

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）は、沖縄のリゾートとして名高い恩納村に開業される「BLISSTIA SUITES＆RESORT 沖縄恩納村」のホテルを運営することとなりましたので、お知らせいたします。当社は本プロジェクトの実現で沖縄に初進出となります。

沖縄本島・西海岸のほぼ中央に位置し、豊かな自然、美しい海岸線、多彩なレジャーを楽しめる特別な場所「恩納村」。初の沖縄進出となる今回のプロジェクトでは、恩納村の美しい西海岸とバリのウブドを想起させる荘厳な森に抱かれているプロジェクト立地を活かして、国内外からお越しいただくお客様のニーズに応える上質なリゾートホテルの運営を実施いたします。

当社は、北海道初の本格的洋式ホテルとして誕生した「札幌グランドホテル」や数々の国際会議の舞台となっている「札幌パークホテル」をはじめ、水族館などのレジャー施設やハイウエイレストランなど、様々な事業を運営し、多様なホスピタリティや技術を培ってきました。積み重ねた経験とノウハウで、地域との共生を大切にしながら、新たな沖縄のリゾート体験をお客様にお届けできるよう、取り組んでまいります。

※「BLISSTIA SUITES＆RESORT 沖縄恩納村」は2026年夏頃の開業を予定しております。

「BLISSTIA SUITES＆RESORT 沖縄恩納村（ブリスティア スイート&リゾート）」 施設概要

・開業日：2026年夏頃（予定）

・住所：沖縄県国頭郡恩納村字前兼久マガイ原497番6他

・階数：鉄筋コンクリート造

（ホテル棟：地下1階地上13階 / 共用棟：地下1階地上3階 / 設備棟：地上2階 / 車寄せ棟：地下1階）

・客室数：139室

・アクセス：那覇空港より車で約53分（約46.2km）※沖縄自動車道使用の場合

・敷地面積：12,462.09平方メートル （実測）

・駐車場：123台（予定）

・ホテル運営会社：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル&リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



札幌グランドホテル / 札幌パークホテル / 熊本ホテルキャッスル（提携施設） / ホテルインターゲート京都 四条新町 / ホテルインターゲート東京 京橋 / ホテルインターゲート広島 / ホテルインターゲート金沢 / ホテルインターゲート大阪 梅田 / 銀座グランドホテル / キャプション by Hyatt なんば 大阪 / 京町家 京都二条 さわら木の宿 / 京町家 京都ぎをん 八坂の宿 / 白良荘グランドホテル / ホテルゆもと登別 / BLISSTIA SUITES＆RESORT 沖縄恩納村（2026年夏開業予定） / 松島プロジェクト（2026年夏開業予定） / 鴨川シーワールド / 鴨川シーワールドホテル / 神戸須磨シーワールド / 神戸須磨シーワールドホテル / 苫小牧ゴルフリゾート72 / 佐野ハイウエイレストラン / 足柄ハイウエイレストラン / 大津ハイウエイレストラン /