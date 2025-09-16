³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤Ä¤â¡¢¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤Î¼ÂÁ©´ë¶È¤È¤·¤ÆÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ
³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤Ä¤â¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºäËÜ ¼é¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë´ë¶È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡ÖHUMAN CAPITAL EXCELLENCE¡×¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±ÄÉÊ¼Á 2024¡Î¥·¥ë¥Ðー¡Ï¡×Ç§Äê¤ËÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òEC¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¿Íºà°éÀ®¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò·ÑÂ³¤·¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡ÖHUMAN CAPITAL EXCELLENCE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖHUMAN CAPITAL EXCELLENCE¡×¤Ï¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤ÎÍ¥¤ì¤¿¼ÂÁ©»öÎã¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¿ÍÅª»ñËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄêÎÌ¡¦ÄêÀ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÂ¿³ÑÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±ÄÉÊ¼Á¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÇºÜ¥µ¥¤¥ÈURL:https://www.hc-excellence.jp/
¢£É¾²Á¤µ¤ì¤¿Åö¼Ò¤Î¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
Ã¯¤â¤¬¡ÈEC¡É¤È¤¤¤¦Ä¶µðÂç»º¶È¤Ç¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬¤Ç¤¤ë»þÂå¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È
£±¡¥D&I¤Ë´ð¤Å¤¯¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤ÎºÎÍÑ
D&I¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÎ¬ÅªKPI¤È¤·¤Æ½÷À´ÉÍý¿¦ÈæÎ¨¤ä³°¹ñ¿Í¼Ò°÷ÈæÎ¨¤òÀßÄê¤·¡¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò¹â¤á¤ëÁÈ¿¥¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
£²¡¥¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤¹¤ë°éÀ®ÀïÎ¬
ÆÈ¼«¤Î°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÎ¬ÅªKPI¤È¤·¤Æ¸¦½¤»²²ÃÎ¨¤ä»ñ³Ê¼èÆÀ¿ô¤òÀßÄê¤·¡¢¼Ò°÷¤Î¼«Î§Åª¤Ê³Ø½¬¤È¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Áá´üÀïÎÏ²½¤ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
£³¡¥¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¶îÆ°ÎÏ¤È¤·¤¿ÁÈ¿¥ÎÏ¶¯²½
¼Ò°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸þ¾å¤ò¡¢ÁÈ¿¥ÎÏ¶¯²½¤Î¶îÆ°ÎÏ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤ÊKPI¤È¤·¤Æ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥³¥¢¤òÀßÄê¤·¡¢Äê´üÅª¤Ê¥µー¥Ù¥¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÈ¿¥²ÝÂê¤òÆÃÄê¡£¤½¤Î·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»Üºö¤ò¿×Â®¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò°÷¤ÎÄêÃå¤È¹×¸¥°ÕÍß¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ÎÂÎÀ©¹½ÃÛ¡×¡¢¡Ö¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥óÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯Ä©Àï¤·À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë´Ä¶¤Èµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÅê»ñ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅö¼Ò¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤ò¿Þ¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò·ÇºÜ¥Úー¥¸URL¡§https://www.hc-excellence.jp/award-company/itsumo365/(https://www.hc-excellence.jp/award-company/itsumo365/)
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤Ä¤â
¢©100-0006¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®1-13-2 Âè°ìÀ¸Ì¿ÆüÈæÃ«¥Õ¥¡ー¥¹¥È21³¬
¹ÊóÃ´Åö¡§https://itsumo365.co.jp/contact_03.html
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤Ä¤â ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òEC¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥áー¥«ー¤Ø¤ÎEC»ö¶ÈÁí¹ç»Ù±ç¡¦D2C¤ª¤è¤ÓEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í¡×¤È¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»Âî±Û¤·¤¿¡ÖEC¤ÇÇä¤ë¥Á¥«¥é¡×¤ÇË¡¿Í¸þ¤±¡¦¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±ÁÐÊý¤Ø¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©100-0006 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®1-13-2 Âè°ìÀ¸Ì¿ÆüÈæÃ«¥Õ¥¡ー¥¹¥È21³¬
ÂåÉ½ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-4580-1365
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://itsumo365.co.jp/