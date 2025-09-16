MIMIIROSE オンラインイベントスタート

写真拡大

株式会社WAK

株式会社 WAK


2025年9月16日 18時00分



MIMII ROSE First Bloomイベントを記念して株式会社WAK（東京都港区六本木6丁目1番20号　六本木電気ビル７F）のプラットフォームWAK＋でファンに向けたオンラインイベントを開催致します。




オンラインイベント


■販売期間■


2025年9月16日（火曜日）18：00　～　23日（火曜日）　(完売次第終了)


※特設ページ：LP https://www.wakplus.com/event/mimii/




※特設ページから販売ページにお越しください。


※購入には、WAK+会員登録（無料）が必要です。


■販売商品■


完全プライベートオフショットフォトカード(各メンバー7枚入り)　　


※数量500セット限定／予定数に達し次第終了となります。




■オンラインイベント内容■


◇WAKWAK賞


特典：75秒間のテレビ電話（1メンバー×10名、合計70名が当選）


各メンバー7枚+メンバー全体フォトカード1枚





※本イベント詳細は、上記特設ページでご確認ください。　


※オンラインイベントに関するお問い合わせ先：cs@wakplus.com　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


株式会社 WAK(問い合わせ先) customer@wak-wak.co.jp　



■株式会社 WAK


株式会社WAKとは、楽しむをキーワードとしたライフスタイルを提案し、仲間と共にワクワクする未来を提供する会社です。


イベント事業を中心に、オンライン・オフラインのエンタメプラットフォームの提供を展開しています。


私たちは、仕事も人生も楽しむライフスタイルを提案し、仲間と共にワクワクする未来をデザインします。


【公式サイト】https://www.wakplus.com


【公式Instagram】https://www.instagram.com/wak.0307/


【公式X】https://x.com/wak0307