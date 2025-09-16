MIMIIROSE オンラインイベントスタート
株式会社 WAK
2025年9月16日 18時00分
MIMII ROSE First Bloomイベントを記念して株式会社WAK（東京都港区六本木6丁目1番20号 六本木電気ビル７F）のプラットフォームWAK＋でファンに向けたオンラインイベントを開催致します。
オンラインイベント
■販売期間■
2025年9月16日（火曜日）18：00 ～ 23日（火曜日） (完売次第終了)
※特設ページ：LP https://www.wakplus.com/event/mimii/
※特設ページから販売ページにお越しください。
※購入には、WAK+会員登録（無料）が必要です。
■販売商品■
完全プライベートオフショットフォトカード(各メンバー7枚入り)
※数量500セット限定／予定数に達し次第終了となります。
■オンラインイベント内容■
◇WAKWAK賞
特典：75秒間のテレビ電話（1メンバー×10名、合計70名が当選）
各メンバー7枚+メンバー全体フォトカード1枚
※本イベント詳細は、上記特設ページでご確認ください。
※オンラインイベントに関するお問い合わせ先：cs@wakplus.com
株式会社 WAK(問い合わせ先) customer@wak-wak.co.jp
■株式会社 WAK
株式会社WAKとは、楽しむをキーワードとしたライフスタイルを提案し、仲間と共にワクワクする未来を提供する会社です。
イベント事業を中心に、オンライン・オフラインのエンタメプラットフォームの提供を展開しています。
私たちは、仕事も人生も楽しむライフスタイルを提案し、仲間と共にワクワクする未来をデザインします。
【公式サイト】https://www.wakplus.com
【公式Instagram】https://www.instagram.com/wak.0307/
【公式X】https://x.com/wak0307