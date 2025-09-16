香りも“まだ夏”、異例の猛暑が香り選びを変える──MY ONLY FRAGRANCE店舗データに見る“香りの衣替え遅延”

株式会社フレグランスプロジェクト

オーダーメイドフレグランス専門店「MY ONLY FRAGRANCE（マイオンリーフレグランス）」を展開する株式会社フレグランスプロジェクト（本社：京都府京都市、代表取締役：和田慎平）は、各年9月の店舗販売データを比較し、気温の高さが香りの選択に及ぼす影響について分析しました。その結果、例年であれば秋の香りに切り替わる時期に、今年は依然として“夏の香り”が選ばれている傾向が明らかになりました。2025年夏は観測史上最も暑く、9月も全国的に高温が続いていることが背景にあると考えられます。

■ 観測史上最暑の夏、9月も続く異例の高温

気象庁によると、2025年夏（6～8月）の日本の平均気温は平年より2.36℃高く、統計開始以来最高を記録しました。2025年9月4日に同庁が発表した1か月予報によると、今年の日本列島は秋の彼岸を過ぎても気温が下がらず、全国的に暑さが続く見通しです。こうした異例の暑さが、生活習慣や感覚に影響を与えており、香りの選び方にも影響を与えています。

■店舗データに見る“香りの衣替え”の遅れ

「暑さ寒さも彼岸まで」と言われるように、9月は例年“香りの衣替え”が始まる季節。フレグランス市場でもウッディやスパイシー、金木犀のような深みのある香りが選ばれ始めます。

しかし今年は、東京・京都・名古屋をはじめ全国各地で9月中旬を過ぎても30℃前後の日が続く予想で、肌感覚としての“秋の訪れ”を実感しづらい状況です。

MY ONLY FRAGRANCEの店舗でも「フルーティー系」「フローラル系」「お茶系」といった“夏らしいさっぱりとした香り”が9月に入っても売れ筋上位TOP3にランクインしています。秋の香りへと“衣替え”が進まない様子は、例年のデータとの比較からも明らかです。

■“今だけ”の提案、夏と秋の狭間にある香り

こうした季節の狭間において、MY ONLY FRAGRANCEでは「夏の余韻を残しつつ、秋の気配を感じさせる香り」を提案しています。

- ホワイトティー系→ 清涼感と品の良さを兼ね備えた香り。汗ばむ陽気でも心地よく、季節を問わず人気。- ハーバル系→ 余韻にややウッディを感じさせることで、夏から秋への橋渡しとなる香り。- グリーンティー×柑橘のブレンド→ 軽やかさと透明感がありつつ、日本らしい落ち着きも感じられる。

「秋らしい香りがまだ重く感じる」「でも夏の香りにも飽きてきた」--そんな心の移ろいに寄り添える、今だけの選択肢です。

■香りは季節を映す“感覚の鏡”

香りは、その人の気分や体感に深く寄り添う存在です。温度や湿度、日差しの強さといった五感の変化が、「今日どんな香りをまとうか」という選択に表れます。

「香りだけが、まだ夏」。

今年の9月は、そんな気候と感覚のズレが香りの選択に表れています。MY ONLY FRAGRANCEは、お客さまとともにこの特別な季節感を見つめています。

■MY ONLY FRAGRANCEについて

「MY ONLY FRAGRANCE」は、京都発のオーダーメイドフレグランス専門店です。「香りで世界を変えていく」というビジョンのもと、お一人おひとりの個性を香りで表現する新しい香りの体験を提供しています。

店舗では、季節に応じてご用意した数十種類の香りからお好みを選び、専属のフレグランスアドバイザーがカウンセリングを通して、その場で香りを調合。香りの組み合わせは1億1043万通り以上にのぼり、完成したフレグランスはまさに世界に一つだけの「私らしい、私だけの香り」となります。

現在は、京都・名古屋・東京・成田・大阪・横浜に計11店舗を展開。今後も国内外のお客さまに、香りを通じて“自分らしさ”との出会いをご提案してまいります。

ブランドサイト：https://myonlyfragrance.com/

■会社概要

会社名：株式会社フレグランスプロジェクト

所在地：〒600-8024 京都府京都市下京区天満町271-2

設立：2023年4月1日

代表者：代表取締役 和田慎平

事業内容：フレグランスの製造および販売、フレグランスの企画、催事、その他それにかかわる事業、文化体験事業

URL：https://fragrance-pj.com/