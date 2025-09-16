新作スニーカー〔グッチ シフト〕

株式会社ケリングジャパン

Courtesy of Gucci

5月にフィレンツェで開催された2026年クルーズ コレクション ファッションショーで初披露されたこのスニーカーは、驚くほどの軽さとロープロファイル ソールが特徴。ウェブ ストライプをはじめとしたグッチを象徴するディテールが、乗馬やスポーツと深いつながりがあるブランドの伝統とコンテンポラリーなデザインを融合しています。

Courtesy of GucciCourtesy of Gucci

快適な履き心地と洗練を調和させた〔グッチ シフト〕は、素材とカラーの豊富なバリエーションを取り揃え、日常に寄り添いながらトレンド感あふれるスタイルを叶えます。

ウィメンズは、メッシュのGGファブリックとソフトなスエードを組み合わせ、サイドに伸縮性のあるインサートを配して、極めて軽く、しなやかなフィット感を高めています。クラシックなバレリーナのエレガンスを感じさせるフラットソールには、ダンスシューズの軽やかさとスニーカーの快適さが融合。シューレースにライトゴールドのインターロッキングGチャーム、サイドにウェブ ストライプ、バックにウェブ ストライプのループといったグッチを象徴するディテールがデザインにアクセントを添えます。さらに、色鮮やかなテクニカルファブリックとスエード、またはホワイトやベージュのGGキャンバスとスエードを組み合わせたモデルもあります。

Courtesy of GucciCourtesy of Gucci

メンズは、タンとバックにウェブ ストライプ、サイドにウェブ ストライプを想起させるステッチ、そしてアウトソールにマキシサイズのロゴを配し、大胆かつモダンなスタイルを引き立てます。素材は、プレーンレザー、ウォッシュドレザー、GGキャンバスの3種類で展開します。

Courtesy of GucciCourtesy of Gucci

軽量でさまざまなスタイルに合わせやすく、時代の感性を取り入れた〔グッチ シフト〕スニーカーは、動きと日常の快適さを探求するというグッチの新たな章を体現しています。

GUCCI

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。グッチは、ステファノ・カンティーノCEOのリーダーシップ、デムナのアートディレクションのもと、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、ラグジュアリーの再定義への歩みを続けています。

グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェアの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

詳しくは、www.gucci.com(https://www.gucci.com/jp/ja/nst/gucci-shift) をご覧ください。