国内外から大阪に訪れる方々に府内滞在や府内周遊を楽しんでいただく「大阪来てな！キャンペーン」を展開している大阪来てなキャンペーン実行委員会（大阪府・大阪市・公益財団法人大阪観光局）では、この度、歌手・俳優として活躍されている横山 裕さん（SUPER EIGHT）が「大阪・此花観光アンバサダー」に就任されたのを記念し、来る10月25日（土）に、就任お披露目を兼ねたギネス世界記録挑戦イベントを、横山さんの出身地である此花区の舞洲バーベキューパークで開催しますので、お知らせします。





大阪・此花区観光アンバサダーに就任された横山 裕さん（SUPER EIGHT）

大阪・此花区観光アンバサダー就任お披露目を兼ねたギネス世界記録挑戦イベントでは、横山さんが登場し、アンバサダーとして挨拶にたったのち、参加者1000人が「同時に鉄板焼きをした最多人数」でギネス世界記録に挑戦します。現在の同ギネス世界記録は798人（北海道で2024年に達成）。このイベントに参加してくださる方々を、9月19日(金)12:00から、チケットぴあにて募集開始いたします。

大阪・関西万博の開催地として、世界から注目を集めている此花区。引き続き、大阪の魅力スポットとしてますます盛り上げていくため、横山さんは、地元此花区をはじめ、大阪の持つ様々な魅力を発信する観光アンバサダーとして活動される予定です。

横山 裕さんコメント

どうも横山裕です。

この度、大阪・此花区観光アンバサダーに就任することになりました。

ギネス挑戦イベントが10月25日に開催されます。

その内容は、なんと鉄板焼きでございます。どんな規模になるのか、僕自身も楽しみにしています。

ぜひお時間がある方、此花区に遊びに来てください。僕も登壇します。楽しいイベントになるように、頑張りたいと思います。

以上、大阪・此花区観光アンバサダー横山裕でした。

実施概要

大阪・此花区観光アンバサダーに就任したSUPER EIGHT 横山 裕さんとともに、約1,000人の参加者全員でBBQを実施し、その中のコンテンツとしてギネス世界記録に挑戦するイベントです。