シンガポール発デザインスタジオ″ Beyond The Vines / ビヨンド ザ バインズ ″日本初のフラッグシップストアがオープン！

ミニマルでカラフル、そして機能的なデザインが人気のシンガポール発デザインスタジオ

" Beyond The Vines / ビヨンド ザ バインズ “。この度、待望の日本で初めての直営店が、新宿マルイにオープンします。

Beyond The Vines は、2015年シンガポールにてダニエル・チューとレベッカ・ティン夫妻によって「優れたデザインは誰にとっても手に入れやすいものであるべきだ。」という信念に基づいてスタートしました。「大胆に創造し、シンプルにデザインする」という二面性の哲学によって、洗練されたアプローチでミニマルなデザインの実用的なアイテムを展開します。

日本では、ここ数年にわたり、代官山T-Site、宮下パーク、渋谷パルコ、伊勢丹新宿など様々なエリアでポップアップを開催し、着実にファンを増やしてきました。その経験を礎に、Beyond The Vines は新たなステージへ。東京を代表する商業エリア・新宿を舞台に、ブランド初となる常設店舗をオープンします。

今回新宿マルイにオープンする待望の直営店は、ブランドのアイデンティティを体現したモジュール式クレートで構成されたカラフルで遊び心たっぷりな空間で、訪れる方へわくわくする体験を提供します。

Beyond The Vines Design Post 新宿マルイストア

Open Date : 2025年10月1日（日）

Time : 11:00 ~ 20:00（新宿マルイ本館 営業時間に準ずる）

Address : ：〒160-0022 新宿マルイ 本館 1F 東京都新宿区新宿3-30-13（MAP(https://maps.app.goo.gl/cW9A9tLMKBEqEPxAA)）

約88平米の広さを誇る " Design Post " 新宿マルイ店は、一歩足を踏み入れると鮮やかなブルーのカーペットがお客様を迎え、シャイニーなステンレススチールの什器や深みのあるウッド、半透明のアクリルの引き出しがワクワクを演出する、スタイリッシュな建築と温かみが調和する空間です。店内の存在感あるウォールには、人気のバッグコレクションがラインナップするほか、ブランドの世界観を体感できるインタラクティブゾーンも設置。アイテムのストーリーを伝える “ Feature Wall ” 、オーガニックTシャツをディスプレイした “ T-Shirt Bar ” 、ストラップを自由にカスタマイズできる “ BTV-TO-GO Phone Strap ” エリア。訪れるたびに新たな発見が楽しめるストアです。Beyond The Vines 新宿マルイストアでは、バッグやアクセサリーをはじめ、厳選されたウェアコレクションも展開予定。ブランドを代表する人気デザインの定番アイテムに加え、新商品も随時ラインナップいたします。

About Beyond The Vines

「GOOD DESIGN ACCESSIBLE TO ALL」（ すべての人に、よいデザインを手に届きやすく。）をコンセプトに、シンプルでスタイリッシュ、機能的、そして手に取りやすい価格帯のアイテムを展開する Beyond The Vines 。「大胆に創造し、シンプルにデザインする」という二面性の哲学に基づき、洗練されたアプローチで、ミニマルなデザインのカラフルで軽くて機能的なバッグを中心としたアクセサリー、ウェア、小物などを、ウィメンズ、メンズ、キッズまで幅広く展開しています。

Official IG : https://www.instagram.com/beyondthevines/

JP Official IG : https://www.instagram.com/beyondthevinesjapan/

Official site : https://www.beyondthevines.jp/

TikTok : https://www.tiktok.com/@beyondthevines