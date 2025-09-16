漢方薬局「太陽堂」の暮らしに役立つ健康法が待望の書籍化！『内容が入らない 毎日イラスト健康本』（文／林泰太郎、絵／つーじー）が、９月16日よりPOD書籍及び電子書籍でAmazonにて同時発売開始！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、多くの方の期待に応え、漢方薬局「太陽堂」の暮らしに役立つ健康法を書籍化した『内容が入らない 毎日イラスト健康本』（文／林泰太郎、絵／つーじー）を９月16日（火）よりAmazon POD（プリント・オン・デマンド）及び電子書籍で販売開始しましたことを発表いたします。
なお、本書は、グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）との共同事業「サブスク出版」の作品となります。
【POD書籍】 https://amzn.asia/d/gSt0GyW
【電子書籍】 https://amzn.asia/d/fV2S06Z
『内容が入らない 毎日イラスト健康本』
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329729&id=bodyimage1】
【内容紹介】
SNSで話題！ 漢方薬局「太陽堂」の毎日投稿がついに１冊の本に！
本書は、「漢方薬局 太陽堂」がSNSで発信していた、ちょっとクセのあるイラストと、タメになる健康知識を、365日分まとめた読むだけで気分が和むイラスト健康本です！
読むというより、どこからでも読めちゃうので、ポテチやスナック感覚で読んでも、もちろんＯＫ。
ニヤッと笑って、驚いて、ちょっと学べる。
疲れた日にも、なんとなく開いてクスッとできる。
真面目に健康のことを伝えたい気持ちは本気。
でも、笑えてインパクトがあるほうが記憶に残る。
そんな思いで作られたこの本は、肩の力を抜いて楽しめる、ちょっと新しい〈健康本〉です。
健康オタクも、ユルめの健康派も、SNSで見かけたあなたも――。
まずは１日分、つまみ食い感覚で読んでみてください！
【著者紹介】
文／林 泰太郎
漢方薬剤師。漢方薬局太陽堂代表取締役。
1985年、東京都に生まれる。
中学時代に肝臓病で亡くなった父親がきっかけで「病気で苦しむ人を治す」ために生きていきたと思い医療の道へ。日本薬科大学薬学部を卒業後、薬剤師になり、多くの薬に触れたいという思いから総合病院の門前薬局に勤務。その後、「漢方の奥深さ」や「治らない病気をなんとか治したい」という思いから博多の漢方薬局へ修行に。漢方薬を学んだ後、東京で「漢方薬局太陽堂」を開局。
（1）漢方による「体質改善」で身体の内側から良くなるように
（2）高品質な漢方薬を一人一人に提案する
（3）西洋医学で治らない病気を漢方でお力に
一人でも多くの方の笑顔が見られるように、という理念のもと、日々研鑽している。
絵／つーじー
小学生の時からよく落書きをしていた。
様々な仕事を経てコロナをきっかけに太陽堂に入社。
趣味の絵を活かすため林社長の後押しで太陽堂内で描き始める。
現在はイラスト制作会社「あみゅーぜ株式会社」の代表に就任。
好きな食べ物はカニクリームコロッケ。
【商品情報】
●タイトル：『内容が入らない 毎日イラスト健康本』
●発売日：2025年９月16日
●発売場所：Amazon
●【POD書籍】定価：2,500円＋税、【電子書籍】定価：2,500円＋税
●【POD書籍】判型：148mm × 210mm 234頁
【POD書籍】 https://amzn.asia/d/gSt0GyW
【電子書籍】 https://amzn.asia/d/fV2S06Z
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329729&id=bodyimage2】
会社名：ゴマブックス株式会社
代表者：代表取締役 赤井仁
所在地：東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
なお、本書は、グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）との共同事業「サブスク出版」の作品となります。
【POD書籍】 https://amzn.asia/d/gSt0GyW
【電子書籍】 https://amzn.asia/d/fV2S06Z
『内容が入らない 毎日イラスト健康本』
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329729&id=bodyimage1】
【内容紹介】
SNSで話題！ 漢方薬局「太陽堂」の毎日投稿がついに１冊の本に！
本書は、「漢方薬局 太陽堂」がSNSで発信していた、ちょっとクセのあるイラストと、タメになる健康知識を、365日分まとめた読むだけで気分が和むイラスト健康本です！
読むというより、どこからでも読めちゃうので、ポテチやスナック感覚で読んでも、もちろんＯＫ。
ニヤッと笑って、驚いて、ちょっと学べる。
疲れた日にも、なんとなく開いてクスッとできる。
真面目に健康のことを伝えたい気持ちは本気。
でも、笑えてインパクトがあるほうが記憶に残る。
そんな思いで作られたこの本は、肩の力を抜いて楽しめる、ちょっと新しい〈健康本〉です。
健康オタクも、ユルめの健康派も、SNSで見かけたあなたも――。
まずは１日分、つまみ食い感覚で読んでみてください！
【著者紹介】
文／林 泰太郎
漢方薬剤師。漢方薬局太陽堂代表取締役。
1985年、東京都に生まれる。
中学時代に肝臓病で亡くなった父親がきっかけで「病気で苦しむ人を治す」ために生きていきたと思い医療の道へ。日本薬科大学薬学部を卒業後、薬剤師になり、多くの薬に触れたいという思いから総合病院の門前薬局に勤務。その後、「漢方の奥深さ」や「治らない病気をなんとか治したい」という思いから博多の漢方薬局へ修行に。漢方薬を学んだ後、東京で「漢方薬局太陽堂」を開局。
（1）漢方による「体質改善」で身体の内側から良くなるように
（2）高品質な漢方薬を一人一人に提案する
（3）西洋医学で治らない病気を漢方でお力に
一人でも多くの方の笑顔が見られるように、という理念のもと、日々研鑽している。
絵／つーじー
小学生の時からよく落書きをしていた。
様々な仕事を経てコロナをきっかけに太陽堂に入社。
趣味の絵を活かすため林社長の後押しで太陽堂内で描き始める。
現在はイラスト制作会社「あみゅーぜ株式会社」の代表に就任。
好きな食べ物はカニクリームコロッケ。
【商品情報】
●タイトル：『内容が入らない 毎日イラスト健康本』
●発売日：2025年９月16日
●発売場所：Amazon
●【POD書籍】定価：2,500円＋税、【電子書籍】定価：2,500円＋税
●【POD書籍】判型：148mm × 210mm 234頁
【POD書籍】 https://amzn.asia/d/gSt0GyW
【電子書籍】 https://amzn.asia/d/fV2S06Z
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329729&id=bodyimage2】
会社名：ゴマブックス株式会社
代表者：代表取締役 赤井仁
所在地：東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/