売って買うキャンペーン「ウッタラ・カイナハーレ」を開催！

株式会社カインドオル

全国でブランド古着買取・販売を展開する「カインドオル」は、2025年9月19日(金)から、2025年9月30日(火)まで、「売って、買う」お得なキャンペーンを開催中！キャンペーン期間中に、全国のカインドオル直営店で1,000円以上の買取成立のお客様へその日に使える10％OFFクーポンをプレゼントいたします！

キャペーン内容

1.キャンペーン期間中に、カインドオル直営店で1,000円以上の買取成立でクーポンをプレゼント

2.当日限定の10％OFFクーポンとしてご利用いただけます。

3.値札に何も表記の無い商品、10％、20％のセール品もさらに10％OFFとなります。

注意事項

1.30％～50％のセール品は対象外です。

2.10％OFFクーポンは買取ご利用店舗でのみお使い頂けます。

3.キャンペーン未配信店舗はキャペーンを行っておりません。

カインドオルで洋服売ったらカイナハーレ

この秋、着なくなった洋服を高く売って、新しいお気に入りをお得に手に入れてみませんか？秋の衣替えをきっかけに、ご不要になった洋服をぜひお持ち込みいただき、新しいアイテムとの出会いをお楽しみください。



スタッフ一同、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

カインドオルについて



「カインドオル」は、「ひろく、ふかく」をコンセプトに、メンズ・レディース問わず、ラグジュアリー、デザイナーズ、ストリート、ドメスティック、インポート、アウトドア、テックウェア、オーセンティック、ヴィンテージといった多彩なジャンルを取り扱う専門店です。都心の隠れ家的なショップから、郊外の大型店舗、ジャンル特化型のコンセプトショップまで幅広く展開し、独自の視点でブランド古着の魅力を発信しております。

買取では、ファッションを愛するスタッフが、みなさまの大切なお洋服を親切丁寧に査定いたします。人気ブランドからニッチなブランドまで、あらゆるジャンルを徹底的に追求し、「売りたいとき」も「買いたいとき」も、みなさまのファッションライフをカインドオルが全力でサポートいたします。

【企業情報】

企業名 ：株式会社カインドオル

取締役社長：齋院 太一

所在地 ：大阪府大阪市淀川区西中島4丁目2番26号 天神第一ビル7階709号室

会社設立 ：1985年

事業内容 ：国内外のブランド衣料、バッグ、時計、

宝飾品の買取、および販売/フラチャイズ事業

【公式サイト・SNS】

公式HP：https://www.kind.co.jp/

オンラインショップ：https://shop.kind.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/kindal_jp/