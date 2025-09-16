売って買うキャンペーン「ウッタラ・カイナハーレ」を開催！
全国でブランド古着買取・販売を展開する「カインドオル」は、2025年9月19日(金)から、2025年9月30日(火)まで、「売って、買う」お得なキャンペーンを開催中！キャンペーン期間中に、全国のカインドオル直営店で1,000円以上の買取成立のお客様へその日に使える10％OFFクーポンをプレゼントいたします！
＜ウッタラ・カイナハーレ概要＞
キャペーン内容
1.キャンペーン期間中に、カインドオル直営店で1,000円以上の買取成立でクーポンをプレゼント
2.当日限定の10％OFFクーポンとしてご利用いただけます。
3.値札に何も表記の無い商品、10％、20％のセール品もさらに10％OFFとなります。
注意事項
1.30％～50％のセール品は対象外です。
2.10％OFFクーポンは買取ご利用店舗でのみお使い頂けます。
3.キャンペーン未配信店舗はキャペーンを行っておりません。
カインドオルで洋服売ったらカイナハーレ
この秋、着なくなった洋服を高く売って、新しいお気に入りをお得に手に入れてみませんか？秋の衣替えをきっかけに、ご不要になった洋服をぜひお持ち込みいただき、新しいアイテムとの出会いをお楽しみください。
スタッフ一同、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
カインドオルについて
「カインドオル」は、「ひろく、ふかく」をコンセプトに、メンズ・レディース問わず、ラグジュアリー、デザイナーズ、ストリート、ドメスティック、インポート、アウトドア、テックウェア、オーセンティック、ヴィンテージといった多彩なジャンルを取り扱う専門店です。都心の隠れ家的なショップから、郊外の大型店舗、ジャンル特化型のコンセプトショップまで幅広く展開し、独自の視点でブランド古着の魅力を発信しております。
買取では、ファッションを愛するスタッフが、みなさまの大切なお洋服を親切丁寧に査定いたします。人気ブランドからニッチなブランドまで、あらゆるジャンルを徹底的に追求し、「売りたいとき」も「買いたいとき」も、みなさまのファッションライフをカインドオルが全力でサポートいたします。
【企業情報】
企業名 ：株式会社カインドオル
取締役社長：齋院 太一
所在地 ：大阪府大阪市淀川区西中島4丁目2番26号 天神第一ビル7階709号室
会社設立 ：1985年
事業内容 ：国内外のブランド衣料、バッグ、時計、
宝飾品の買取、および販売/フラチャイズ事業
【公式サイト・SNS】
公式HP：https://www.kind.co.jp/
オンラインショップ：https://shop.kind.co.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/kindal_jp/