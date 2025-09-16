お宝探しに静岡PARCOへ！アウトレットセール『オタカラ・ミツケナハーレ』9月19日からスタート

株式会社カインドオル

2025年9月19日(金)から9月28日(日)までの10日間、静岡PARCO 3Fイベントスペースが宝の山に変わります。ブランド古着買取・販売の専門店「カインドオル」が厳選したアイテムをすべて50％OFF。憧れのブランドや、一期一会の一点ものに出会えるチャンスです!

2Fカインドオル静岡パルコ店にて「ウッタラ・カイナハーレ」同時開催

さらに同期間、2Fカインドオル静岡パルコ店では買取イベント「ウッタラ・カイナハーレ」を同時開催。着なくなった洋服をその場で査定・買取いたします。お買い物のついでに、もう着なくなった服を賢く手放しませんか？買うのも売るのもお得な10日間。このチャンスを逃さず、ぜひカインドオルにお越しください！

『オタカラ・ミツケナハーレ』開催概要

・イベント名：オタカラ・ミツケナハーレ

・期間：2025年9月19日(金)～2025年９月28日(日)

・会場：静岡PARCO 3Fエスカレーター横 イベントスペース

カインドオルについて

「カインドオル」は、「ひろく、ふかく」をコンセプトに、メンズ・レディース問わず、ラグジュアリー、デザイナーズ、ストリート、ドメスティック、インポート、アウトドア、テックウェア、オーセンティック、ヴィンテージといった多彩なジャンルを取り扱う専門店です。都心の隠れ家的なショップから、郊外の大型店舗、ジャンル特化型のコンセプトショップまで幅広く展開し、独自の視点でブランド古着の魅力を発信しております。

買取では、ファッションを愛するスタッフが、みなさまの大切なお洋服を親切丁寧に査定いたします。人気ブランドからニッチなブランドまで、あらゆるジャンルを徹底的に追求し、「売りたいとき」も「買いたいとき」も、みなさまのファッションライフをカインドオルが全力でサポートいたします。

【企業情報】

企業名 ：株式会社カインドオル

取締役社長：齋院 太一

所在地 ：大阪府大阪市淀川区西中島4丁目2番26号 天神第一ビル7階709号室

会社設立 ：1985年

事業内容 ：国内外のブランド衣料、バッグ、時計、

宝飾品の買取、および販売/フラチャイズ事業

【公式サイト・SNS】

公式HP：https://www.kind.co.jp/

オンラインショップ：https://shop.kind.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/kindal_jp/