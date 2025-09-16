【飛騨高山・岐阜県高山市】2025秋 飛騨の味まつり開催！
高山市
10月4日（土）・5日（日）の2日間、岐阜県高山市にて「2025秋 飛騨の味まつり」を開催いたします。昭和61年から続く本イベントは今年で40年目を迎え、飛騨地域の美味しい食材とグルメが一堂に会する秋の風物詩として多くの観光客や地元の方々に愛され続けています。
味まつりは、飛騨3市1村（高山市・飛騨市・下呂市・白川村）の結びつきを深め、「飛騨の味」を広く紹介することを目的として開催しています。
懐かしいあの味から新しい味の発見まで、きっとお気に入りの一品が見つかります。ぜひご家族でお越しください。
イベント概要
開催日時： 2025年10月4日（土）・5日（日） 9:00～16:00（雨天決行）
会場： 飛騨高山まちの体験交流館 交流広場（岐阜県高山市上一之町35-1）
入場料： 無料
出店数： 24店舗
飛騨地域地場産業振興センターホームページ(https://www.hidajibasan.com/event.htm)
見どころ・グルメ情報
・飛騨牛の串焼き
・アユ・岩魚の塩焼き
・五平餅
・みだらしだんご
そのほか定番から新作まで、飛騨地域自慢の味が勢ぞろいです。
友好都市等の特別出店も！
福井県越前市（高山市友好都市）：焼き鯖寿司など
富山県氷見市：ほたるいか漁師漬など
富山県射水市：ます寿司など
福井県福井市：スイーツダイナソーなど
同時開催イベント
10月5日（日）には、さんまち通りにて骨董市「我楽多市（がらくたいち）」も開催予定。古い町並散策と合わせてお楽しみください。
【本件に関する問い合わせ】
（一財）飛騨地域地場産業振興センター
住所：〒506-0025
岐阜県高山市天満町5丁目1番地25 ひだ地場産ビル1階
電話：0577-35-0370