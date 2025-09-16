【京都/亀岡市】京の里山に佇む古民家一棟貸し宿「IZA COMINCA 萬」オープン！和サウナと岩風呂で過ごす贅沢ステイ

株式会社ＬＤＫプロジェクト

IZA COMINCA 萬 について

IZA COMINCA 萬が位置するのは、京都府亀岡市宮前町。大阪から車で約1時間とアクセスが良く、どこか懐かしい日本の原風景が残る里山エリアです。同じ亀岡市内には、保津川下りやトロッコ列車といった観光名所もあり、滞在とあわせて楽しめます。自然に囲まれた穏やかな環境の中で、非日常のひとときをお過ごしいただけます。

玄関1階リビング

歴史ある古民家を丁寧にリノベーションした、一日一組限定・最大18名様まで宿泊可能なプライベート宿です。趣ある日本家屋の温もりを残しながら、快適な滞在のための現代的な設備を整えています。

館内に足を踏み入れると、広がるのは和風庭園とその景観を活かした空間設計。

庭園内にはIZAオリジナルの畳敷き和サウナが設けられ、和の趣を感じながら心身ともに「ととのう」特別な時間を過ごすことができます。

里山の静けさに溶け込む - 黒を基調とした和サウナ

黒を基調とした外観に、落ち着いた色合いの畳を敷き詰めたIZAオリジナルの和サウナ。

シックでスタイリッシュな空間が、心身を静かに包み込み、深いリラクゼーションへと誘います。

サウナでリラックスした後は、趣ある岩風呂に身を沈めて自然を眺めたり、澄んだ水風呂で爽快な「ととのい」を体感したり。気分に合わせて楽しめる、贅沢なひとときが広がります。

外気浴は、茣蓙に寝転んで自然と一体となるもよし、縁側に置かれたインフィニティチェアでゆったりとくつろぐもよし。里山の空気に包まれながら、心と身体がほどけていく至福のひとときをお過ごしいただけます。

寝室について

それぞれのプライベート空間を確保できるよう、寝室は全5部屋をご用意しました。最大18名様まで宿泊可能で、家族や友人グループでの滞在にも最適です。

1階和室1階寝室

1階には畳の香りが心地よい和室にシングル布団4組と、ダブルベッド2台を備えた洋室があります。両方の部屋からは、ふすまを開けると庭の景色を楽しめ、縁側からそのまま庭へ出ることもできます。また、庭園に面したサウナや岩風呂、水風呂へもスムーズにアクセスでき、リラックスしたひとときをそのまま続けられます。

2階寝室12階寝室22階寝室3

2階には3つのベッドルームをご用意。ダブルベッド2台ずつの2部屋と、シングルベッド2台の1部屋で、各世代のゲストが快適に過ごせる空間となっています。

日中の疲れを癒し、心身ともに安らげる寝室で、静かな夜の風景を眺めながら、上質な眠りへと誘います。

伝統ある古民家の趣と、現代的な快適さを融合させた「IZA COMINCA 萬」。 和サウナや岩風呂を備えた、唯一無二の滞在先として、多くの方に知っていただければ幸いです。

間取り図

＜当施設の概要＞

●施設名：IZA COMINCA 萬（イザ コミンカ ヨロズ）

●住所 ：〒621-0241 京都府亀岡市宮前町猪倉高芝１０

●アクセス ：大阪市内から車で約1時間

※乗用車3台まで施設内駐車場ご利用可能です。

●料金プラン：60,000円～

サウナ付き貸別荘 IZAとは

IZA（イザ）は「遊ぶ・感じる・整う」をコンセプトとした、プライベートサウナ付きのリゾート型貸別荘ブランドです。こだわりの設備、落ち着いたインテリアや家具 プライベートのサウナやジャグジーなど、都会から離れて非日常的なリゾート空間が体験できます。家族や恋人 友達同士での旅行はもちろん、社内研修やワーケーション 小規模イベントなど、幅広い用途でご利用いただけます。

わたしたちのこと

人生に綴られる ひとときをつくる

宿泊は「お客様の時間をお預かりして、快適で価値のある空間とサービスを提供すること」だと私たちは考えています。「また泊まりたい」と思ってもらえる施設をつくりたい。 設備やサービス、インテリア、清掃にいたるまで、 手を抜かず、心をこめる。訪れた人の「人生」 という物語の1ページになるような思い出に残る時間と体験ができる宿泊施設を提供します。

企 業 名 ： 株式会社LDKプロジェクト

所 在 地 ： 〒540-0017 大阪府大阪市中央区松屋町住吉6-26 eninal MACCHAMACHI 2F

代 表 者 ： 代表取締役 生田博之

事業概要： 民泊施設の運営管理、レンタルスペースの運営管理、不動産賃貸業、清掃業務、貸別荘運

営、サウナ事業

