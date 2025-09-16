【参加無料】大学編入の全てがわかる！合格者と現役大学准教授が語る「編入大相談会」10月5日開催

株式会社BearBee

大学編入試験に特化した予備校 オンライン編入学（運営会社：株式会社BearBee 所在地：東京都豊島区、代表：國生誠）は、2025年10月5日（日）に、大学編入を目指すすべての学生を対象とした「編入大相談会」をAP浜松町（東京都港区）にて開催いたします。本イベントでは、中央大学准教授による特別講演をはじめ、実際に難関大学への編入を成功させた合格者との直接交流を通じて、大学編入に関するあらゆる疑問や不安を解消できる貴重な機会を提供いたします。参加費は無料、定員100名での開催となります。

■開催背景

近年、「今の大学に満足していない」「より専門性の高い分野を学びたい」「憧れの大学で学び直したい」といった理由から、大学編入試験への関心が高まっています。しかし、編入試験に関する情報は限られており、多くの学生が「どのように準備すればよいかわからない」「本当に合格できるのか不安」といった悩みを抱えているのが現状です。そこで当学院では、編入試験を検討している学生の皆様に、正確で実用的な情報を提供し、編入への第一歩を踏み出すサポートをしたいという想いから、本相談会を企画いたしました。

■イベントの3つの大きな魅力

1. 現役大学准教授による特別講演

大学准教授が「採点者側の視点」から編入試験合格のポイントを解説します。評価されるポイントや受かる人の特徴など、ネットでは得られない貴重な情報を直接聞くことができます。

2. 編入合格者との直接交流

上智大学、筑波大学、横浜国立大学、法政大学、お茶の水女子大学、千葉大学、埼玉大学、名古屋大学、神戸大学、広島大学、豊橋技術科学大学など、難関大学への編入を成功させた先輩たちによる座談会を実施。具体的な勉強法や編入後の大学生活について、生の声を聞くことができます。

3. 3つの個別相談ブース

・合格者相談ブース: 編入合格経験者に直接質問・相談ができます

・過去問閲覧ブース: 普段入手困難な大学の過去問をその場でチェックが可能です

・受講相談ブース: 編入指導のプロに学習計画や併願について個別相談ができます

さらに、来場者だけに豪華特典も！

会場で当日ゲットできる限定特典も多数用意しておりますので、こちらを活用してぜひ情報戦である編入試験を勝ち抜いてくださいね！

■こんな方におすすめ

・大学を変えたいけれど浪人はしたくない方

・自分の得意科目だけで受験をしたい方

・専門学校・高専・短期大学から四年制大学への編入を希望する方

・編入を検討中だが迷っている方編入するかどうか決めていない方

など、皆様大歓迎です！

大学編入試験は、早めの情報収集が合格の鍵を握ります。

■開催概要

イベント名: 編入大相談会

開催日時: 2025年10月5日（日）13:00～17:00（受付開始 12:45）

会場: AP浜松町 D＋E＋Fルーム(https://maps.app.goo.gl/xZ1RJ6Ri8TqusR9L8)

住所: 東京都港区芝公園２丁目４－１ 芝パークビル B館 B1F

アクセス:・JR・東京モノレール「浜松町」駅 北口より徒歩約7分・都営大江戸線・浅草線「大門」駅 A6出口より徒歩約3分

参加費: 無料 定員: 100名（先着順）

申込方法: 専用Webサイト(https://hennyu-online.com/hennyu-soudankai/2025)（https://hennyu-online.com/hennyu-soudankai/2025）より

■当日のプログラム

12:45 受付開始

13:05-13:15 オープニング

13:15-14:00 現役准教授による講演会

14:05-14:50 合格者座談会

15:00-16:30 フリータイム（ブース巡り）

16:30 クロージング

■主催者について

オンライン編入学院は、大学編入試験に特化した予備校として、多くの学生の編入合格をサポートしてまいりました。前回開催した相談会では法政大学との共同開催により満員御礼となるなど、多くの学生から高い評価をいただいております。

■お問い合わせ先

オンライン編入学院

運営会社：株式会社BearBee

TEL: 050-1807-3433

Email: online.hennyu@bear-bee.com

Web: https://hennyu-online.com/hennyu-soudankai/2025

※当日登壇者は予告なく変更する場合がございます。

※席数に限りがあるため、定員に達し次第受付終了となります。