「DX学校　奈良市校」開校セミナー「ITを活用して売上拡大を目指そう！」を開催

ビーウェル・マネジメント株式会社

2025年10月2日14時 奈良商工会議所にて開催





ビーウェル・マネジメント株式会社（本社：大阪市西区、代表：野間博美）は、2025年10月2日14時から奈良商工会議所にてDX学校　奈良市校　開校セミナー「ITを活用して売上拡大を目指そう！」を開催いたします。定員は限定20名、参加費は無料です。奮ってご参加ください。


【セミナー申込ページ】 https://www.bewellmgmt.co.jp/dxseminar1(https://www.bewellmgmt.co.jp/dxseminar1)




日本各地で展開されている「DX学校」の奈良市校を開校いたします


この度、弊社ビーウェル・マネジメント株式会社は、DX学校はITに詳しくない中小企業に寄り添い、社員研修と導入支援を通じて中小企業のDX導入に並走する「DX学校」の奈良市校を開校いたします。




日本の中小企業でIT化が遅れている原因の一つが、社内のIT化を推進する人材がいないことです。DX学校は社内のIT人材の育成を行うことで、中小企業のIT化を図り、将来的にはDX（デジタルトランスフォーメーション）を目指すことを支援するサービスです。




「DX学校」は、ローカル・ビジネスのデジタル化を促進する全国ネットワークです。株式会社ディグナが研修、認定した全国の「上級・IT導入診断士」が、DX学校の分校、ディグナのパートナーとして、各地域のDX（IT）導入を並走して支援するものです。




我々ビーウェル・マネジメントはこのDX学校の趣旨に賛同し、この度奈良県における当該サービスを担当することとなりました。奈良における中小企業のIT化を通じて、当社のコア事業であるマーケケティング支援サービスを強化し、支援先のDXを目指して参ります。




まず開校を記念して、2025年10月2日（木）14時～　奈良商工会議所にて開校セミナー「ITを活用して売上拡大を目指そう」を開催いたします。




セミナーの内容について


【開催概要】


イベント名：DX学校　奈良市校　開校セミナー「ITを活用して売上拡大を目指そう！」


開催日時：2025年10月2日14:00～15:30


開催形式：リアルセミナー


参加費：無料


定員：20名


主催：ビーウェル・マネジメント株式会社




【主な内容】


・DX（デジタル技術で業務を革新すること）のキホン


・DX化の５つのステップ


・デジタル化の絶対5原則　～デジタル化のコツとは～


・マーケティング（売るための仕組み作り）の導入とは


・IT化で実現するマーケティングと売上拡大


※プログラムの内容は予告なく変更となる可能性がございます。




【お申し込み方法】


イベント詳細ページ(https://dx.bewellmgmt.co.jp/seminar1/)より必要事項を記入しお申し込みください。


お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に受付完了のメールを送信いたします。


報道関係の方からのお問い合わせ先

ビーウェル・マネジメント株式会社 担当：野間　
TEL：06-7777-2331 MAIL：dxschool@bewellmgmt.co.jp