「DX学校　奈良市校」開校セミナー「ITを活用して売上拡大を目指そう！」を開催

ビーウェル・マネジメント株式会社

2025年10月2日14時 奈良商工会議所にて開催

ビーウェル・マネジメント株式会社（本社：大阪市西区、代表：野間博美）は、2025年10月2日14時から奈良商工会議所にてDX学校 奈良市校 開校セミナー「ITを活用して売上拡大を目指そう！」を開催いたします。定員は限定20名、参加費は無料です。奮ってご参加ください。

【セミナー申込ページ】 https://www.bewellmgmt.co.jp/dxseminar1(https://www.bewellmgmt.co.jp/dxseminar1)

日本各地で展開されている「DX学校」の奈良市校を開校いたします

この度、弊社ビーウェル・マネジメント株式会社は、DX学校はITに詳しくない中小企業に寄り添い、社員研修と導入支援を通じて中小企業のDX導入に並走する「DX学校」の奈良市校を開校いたします。

日本の中小企業でIT化が遅れている原因の一つが、社内のIT化を推進する人材がいないことです。DX学校は社内のIT人材の育成を行うことで、中小企業のIT化を図り、将来的にはDX（デジタルトランスフォーメーション）を目指すことを支援するサービスです。

「DX学校」は、ローカル・ビジネスのデジタル化を促進する全国ネットワークです。株式会社ディグナが研修、認定した全国の「上級・IT導入診断士」が、DX学校の分校、ディグナのパートナーとして、各地域のDX（IT）導入を並走して支援するものです。

我々ビーウェル・マネジメントはこのDX学校の趣旨に賛同し、この度奈良県における当該サービスを担当することとなりました。奈良における中小企業のIT化を通じて、当社のコア事業であるマーケケティング支援サービスを強化し、支援先のDXを目指して参ります。

まず開校を記念して、2025年10月2日（木）14時～ 奈良商工会議所にて開校セミナー「ITを活用して売上拡大を目指そう」を開催いたします。

セミナーの内容について

【開催概要】

イベント名：DX学校 奈良市校 開校セミナー「ITを活用して売上拡大を目指そう！」

開催日時：2025年10月2日14:00～15:30

開催形式：リアルセミナー

参加費：無料

定員：20名

主催：ビーウェル・マネジメント株式会社

【主な内容】

・DX（デジタル技術で業務を革新すること）のキホン

・DX化の５つのステップ

・デジタル化の絶対5原則 ～デジタル化のコツとは～

・マーケティング（売るための仕組み作り）の導入とは

・IT化で実現するマーケティングと売上拡大

※プログラムの内容は予告なく変更となる可能性がございます。

【お申し込み方法】

イベント詳細ページ(https://dx.bewellmgmt.co.jp/seminar1/)より必要事項を記入しお申し込みください。

お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に受付完了のメールを送信いたします。

報道関係の方からのお問い合わせ先

ビーウェル・マネジメント株式会社 担当：野間

TEL：06-7777-2331 MAIL：dxschool@bewellmgmt.co.jp