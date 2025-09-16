地域医療情報サイト「ドクターズ・ファイル」、累計取材記事数 3万件を突破！

株式会社ギミック

日本最大規模の医療情報メディア「ドクターズ・ファイル」をはじめ、医療プラットフォーム事業を展開する株式会社ギミック（本社：東京都渋谷区、代表取締役：横嶋 大輔、以下「当社」）は、2025年9月 に「ドクターズ・ファイル」の累計取材記事数が3万件を突破したことを発表しました。

ドクターズ・ファイルの現状

ドクターズ・ファイルは、「ドクターが伝えたい想いを、知りたかった患者のもとへ」をコンセプトに、ドクターと患者の心の架け橋になることをめざすウェブメディアです。医師の診療方針や人柄、医療に対する姿勢や想いを丁寧に取材し発信することで、患者が安心して自分に合った医師を選択できる環境の整備に寄与しています。

2008年のサービス開始以来、神奈川県の田園都市エリアを起点として取材を重ねてまいりました。現在は全国47都道府県の医療機関について、住所や診療時間などの基本情報を掲載しているだけでなく、取材エリアも着実に広がり、いまでは41都道府県にわたってドクターの想いを伝える取材記事をお届けできるまでになりました。

掲載数が伸びた背景

累計取材記事数3万件を突破できた背景には、拠点の拡大による取材体制の整備や、紙メディア『頼れるドクター』との連動によりWEBに不慣れな層にも情報を届けられるチャネルを用意していることが挙げられます。また、医療広告に関する規制が厳しい中でも 医療広告ガイドラインを遵守した運営を徹底してきたことで、医療機関からの信頼を得られている点も、継続的な掲載につながっていると考えられます。

（※3万件には「動物病院ドクターズ・ファイル」の記事も含まれます）

今後の展望

当社ではさらなる記事の質の向上と、医療情報を発信する側・受け取る側にとっての利便性向上を図るため、新機能の開発を進めてまいります。同時に、医療DXの推進や地域医療連携に貢献すべく、医療従事者と患者の双方にとって有益な情報提供を継続し、より多くの方々に信頼される医療情報メディアをめざします。

医師の想いを社会に届け、患者との信頼を育み、地域医療を支えるプラットフォームとして、今後も成長していきます。

ドクターズ・ファイル編集長大石 真由佳 のコメント

私たちドクターズ・ファイル編集部は、医師やクリニックの情報をお届けすることで、患者の皆さまの受診時の不安を少しでも和らげ、納得して受診先を選んでいただけるようにとの思いで運営を続けてまいりました。3万件もの取材を各エリアで実施できるようになったのも、ご協力くださった先生方のお力添えによるものです。まだ取材が十分に行き届いていない地域もございますが、今後もより多くの医療情報を地域の皆さまにお届けいたします。そして、さらに多くの方にご利用いただけるよう、サービスの進化にも一層取り組んでまいります。

「ドクターズ・ファイル」とは

ドクターズ・ファイル編集長 大石真由佳

「ドクターズ・ファイル」は、身体の症状・悩みに合わせ、全国のクリニック・病院、ドクターの情報を調べることができる地域医療情報サイトです。診療科目、地域、沿線・駅、診療時間、医院の特徴といった情報からだけではなく、気になる症状、病名、検査名などからも、最適なクリニック・病院、ドクターを探すことができます。「ドクターズ・ファイル」では全国のドクターの想いを編集部が直接取材し、診療方針や医療の道を志したきっかけ、専門としている治療や検査などを紹介しています。医師への総取材数は3万件にのぼる、日本最大級のクリニック情報サイトです。

https://doctorsfile.jp/

会社概要

株式会社ギミック

代表取締役社長 兼 社長執行役員 CEO：横嶋 大輔

本社：東京都渋谷区南平台町2番17号 A-PLACE渋谷南平台3階・5階（総合受付）・7階

https://www.gimic.co.jp/

代表の横嶋大輔が株式会社リクルートフロムエー（現・株式会社リクルート）入社後、商品企画部長、営業企画部長を歴任した後、2003年に社内独立制度を利用し、起業。クリニックのDX化によって、最も身近な地域の医療サービスの向上に貢献し、新医療文化の創造を目指しています。地域医療情報サイト「ドクターズ・ファイル」をはじめ、クリニック専用の情報共有アプリ「ドクターズ・ファイル メディパシー」、クリニック・医療機関に特化した人材マネジメントシステム「ドクターズ・ファイル クリニコ」、医療機関従事者向け求人メディア「ドクターズ・ファイル ジョブズ」などを展開。

ドクターズ・ファイル： https://doctorsfile.jp/

ドクターズ・ファイル メディパシー： https://medipathy.doctorsfile.jp/

ドクターズ・ファイル クリニコ： https://clinico.doctorsfile.jp/

ドクターズ・ファイル ジョブズ： https://doctorsfile.jp/jobs/