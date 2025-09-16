池内自動車 J-WAVE HOLIDAY SPECIAL 9時間特番 9/23(水・祝)放送決定！

株式会社イケウチ

自動車の板金塗装事業を手掛ける株式会社イケウチ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：池内 美友、以下「当社」）は、ラジオ局J-WAVE（81.3FM）にて、2025年9月23日（月・祝）9：00～17：55の9時間特番「J-WAVE HOLIDAY SPECIAL IKEUCHI JIDOUSHA presents HIT THE ROAD & HEAL THE SOUL」（以下、本番組）を放送いたします。

夏の盛りを過ぎ、秋の心地よさが広がるこの時期。海やキャンプといった夏の定番から、秋ならではの楽しみへと旅のスタイルも移ろい始めています。夏に溜め込んだ「旅への欲」を解放し、同時に「疲れを癒したい」──そんな2つの願いを満たす“癒しの旅”を提案するスペシャルプログラムです。多岐に渡るジャンルで活躍するゲストをお招きして「癒し旅のすゝめ」をお伺いするほか、豪華アーティストが登場するスタジオライブ、さらにレポーターが都内の癒し空間を探して９時間リアルドライブし中継レポートで紹介します。

＜番組概要＞

- タイトル：「J-WAVE HOLIDAY SPECIAL IKEUCHI JIDOUSHA presents HIT THE ROAD & HEAL THE SOUL」- 放送局：J-WAVE（81.3FM）- 放送日時：2025年9月23日（月・祝）午前9:00～午後5:55（9時間生放送）- ナビゲーター：タカノシンヤ、Celeina Ann- レポーター：かわにしなつき- 出演ゲスト：インパルス・板倉、プロ雀士・茅森早香、福留光帆- 番組URL：https://www.j-wave.co.jp/holiday/20250923/

＜番組内容＞

- 【豪華ゲストに聞く「癒し旅のすゝめ」】- 【癒しを届けるスペシャルなスタジオライブ】- 【都内の“癒し空間”をめぐるドライブリポート】- 「GRAND MARQUEE」の当社提供コーナー「HEY!COMMIT!!」のスペシャルverスペシャルverのステッカーや池内自動車のつなぎをプレゼント予定- 当社がスポンサーを務めるMリーグ「セガサミーフェニックス」とのコラボコーナー

＜協賛の意義＞

当社は、池内自動車のブランド名で長年にわたり自動車の板金塗装という専門技術で社会の安心・安全なモビリティを支えてまいりました。また、J-WAVE「GRAND MARQUEE」の当社提供コーナー「HEY!COMMIT!!」も多くのリスナーにご参加いただき、好評を得ています。この度も、本番組を通じて、移動やドライブの楽しさに寄り添い、心と車の両面で「癒し」を提供できる存在でありたいと考えています。

＜代表コメント＞

「このたび、一社提供という形でJ-WAVEの特別番組に協賛できることを大変光栄に思います。秋の訪れを感じる９月の休日に、音楽と旅をテーマにした番組を通じて、リスナーの皆さまの心を癒すとともに、安心で快適なカーライフをサポートしていきたいと考えております。」

（株式会社イケウチ 代表取締役社長 池内美友）

＜会社概要＞

会社名：株式会社イケウチ

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町五丁目3番23号 WeWork日テレ四谷ビル 2F

代表者：代表取締役社長 池内 美友

事業内容：自動車板金補修およびそれに付随する全ての業務

公式X：https://x.com/IKEPIT_BANKIN

YouTube：https://www.youtube.com/@ikeuchijidousha

コーポレートサイト：https://ikeuchi-jidousha.co.jp

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社イケウチ 広報担当

Email：info@ikeuchi-jidousha.co.jp

＜一般のお客様からのお問合せ先＞

お見積りフォーム: https://www.ikeuchi-jidousha.com/estimate/(https://www.ikeuchi-jidousha.com/estimate/)