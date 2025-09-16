COMPASS STAY¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê1ÅïÂß¤·²¹ÀôÎ¹´Û¤Î±¿±Ä³«»Ï¡£³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤¨¥³¥ì¤¬½êÍ¤¹¤ë·§ËÜ¸©°¤ÁÉ·´¤Î²¹Àô½É¡ÖÇñ¡¬PARK TSUETATE¡×¤«¤é·§ËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´¹ñ¤Ø
³ô¼°²ñ¼ÒÍå¿ËÈ×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´¡¹ÌÚ Ê¸¿Í¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÌ±Çñ¡¦Ìµ¿Í¥Û¥Æ¥ë¤Î±¿±ÄÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡ÖCOMPASS STAY¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤¨¥³¥ì¡ÊËÜ¼Ò¡§·§ËÜ¸©·§ËÜ»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³±º ¾ÏÂÀ¡Ë¤¬½êÍ¤¹¤ë²¹ÀôÉÕ¤½ÉÇñ»ÜÀß¡ÖÇñ¡¬PARK TSUETATE¡×¤Î±¿±Ä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇñ¡¬PARK TSUETATE¡×¤Ï¡¢°¤ÁÉ·´¾®¹ñÄ®¤Î¾óÎ©²¹Àô¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÎò»Ë¤¢¤ëÎ¹´Û¤ò¸½Âå¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¸þ¤±¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤ÆºÆ¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿»ÜÀß¤Ç¤¹¡£1Æü1ÁÈ¸ÂÄê¤Î´°Á´Ìµ¿Í¤Î1ÅïÂß¤·²¹Àô½É¤È¤¤¤¦¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ·§ËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
µÒ¼¼¤«¤éÅ·Á³²¹Àô¤Þ¤ÇÁ´¤ÆÂßÀÚ¡ª¡¡¾óÎ©²¹Àô¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¤´Äó¶¡¡£
ËÜ»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÇñ¡¬PARK TSUETATE¡×¤Ï·§ËÜ¸©¤ÇÉÔÆ°»º»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤¨¥³¥ì¤¬Îò»Ë¤¢¤ëÎ¹´Û¤ò¹ØÆþ¤·¡¢1ÅïÂßÀÚ¤Î²¹Àô½É¤È¤¤¤¦·Á¤ÇºÆ¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê½ÉÇñ»ÜÀß¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·§ËÜ¸©¤Ê¤é¤Ó¤Ë°¤ÁÉ·´¾®¹ñÄ®¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢Îò»Ë¤¢¤ëÎ¹´Û¤È¤·¤Æ¤Î¼ñ¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½Âå¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î²þ½¤¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ»ÜÀß¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤Î»î¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍ¶Ã×¤ä¡¢½ÉÇñ¼Ô¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ë¼þÊÕ»ÜÀß¤Ø¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡¢¸ÛÍÑµ¡²ñ¤ÎÁÏ½ÐÅù¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°Ü½»¼Ô¤ª¤è¤ÓÄê½»¼Ô¤ÎÁý²Ã¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤¨¥³¥ì¤Ï¼«¼Ò¤¬»ö¶È¼ç¤È¤Ê¤ê½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¿ä¿Ê¤ò¹Ô¤¦°ìÊý¤Ç¡¢·§ËÜ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌ±ÇñÍÑ¤ÎÊª·ï¤Î¾Ò²ð¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤¨¥³¥ì¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
COMPASS STAY¤ÎÌµ¿Í±¿±Ä¥µー¥Ó¥¹
ËÜ»ÜÀß¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¤ÎÍ¿ÍÂÐ±þ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ï½ÉÇñ¼ÔÍÍ¤´¼«¿È¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ìµ¿Í¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
24»þ´Ö365ÆüÂÐ±þ¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìë´Ö¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤â¿×Â®¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾ïÃó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿Í·ïÈñ¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¤è¤ê¼ý±×¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥ªー¥ÊーÍÍµÚ¤Ó½ÉÇñ¼ÔÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë±¿±ÄÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
COMPASS STAY¤Ïº£¸å¤â¡¢·§ËÜ¸©¤ò´Þ¤á¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÉÇñ»ÜÀß¤Î±¿±ÄÂå¹Ô»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î½ÉÇñ»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¤´¸¡Æ¤¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ìÔÂô¤Ê¤«¤±Î®¤·²¹Àô¤â´°Á´ÂßÀÚ
¿´ÃÏ¤è¤¤¾ö¤Î¤ªÉô²°¤Ç¤ª¤¯¤Ä¤í¤®¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Çñ¡¬PARK TSUETATE¤Î³µÍ×
Ì¾¾Î¡§Çñ¡¬PARK TSUETATE
³èÍÑÍÑÅÓ¡§Î¹´Û¶È
ÌÌÀÑ¡§ 526.4Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
½ÉÇñ²ÄÇ½¿Í¿ô¡§ºÇÂç20Ì¾
½êºßÃÏ¡§·§ËÜ¸©°¤ÁÉ·´¾®¹ñÄ®Âç»ú²¼¾ë3396-2
¸òÄÌ¡§ ÆüÅÄ¥Ð¥¹¾óÎ©Àþ¡¦»º¸ò¥Ð¥¹°¤ÁÉ¾®¹ñ¾óÎ©Àþ¡¡¥Ð¥¹Ää¡Ö¾óÎ©¡×¤«¤éÅÌÊâÌó3Ê¬
¡¡¡¡¡¡JRµ×ÂçËÜÀþ¡ÖÆüÅÄ±Ø¡×¤«¤é¥Ð¥¹¤ÇÌó50Ê¬
¡¡¡¡¡¡JRËÈîËÜÀþ¡Ö°¤ÁÉ±Ø¡×¤«¤é¥Ð¥¹¤ÇÌó1»þ´Ö30Ê¬
¥ªー¥×¥ó¡§ 2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë
URL¡§https://park-stay.com/tsuetate
¡Ú»ö¶È¼ç¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤¨¥³¥ì
¾¦¹æ ¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤¨¥³¥ì
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³±º ¾ÏÂÀ
½êºßÃÏ¡¡ ¡§ ¢©860-0811¡¡·§ËÜ¸©·§ËÜ»ÔÃæ±û¶èËÜÁñ5ÃúÌÜ10-18
ÀßÎ© ¡¡¡¡¡§ 2023Ç¯5·î10Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ÉÔÆ°»ºÇäÇã¡¢ÄÂÂß¶È¡¢Ì±Çñ¡¡Åù
¡Ú±¿±Ä²ñ¼Ò¡Û³ô¼°²ñ¼ÒÍå¿ËÈ×
³ô¼°²ñ¼ÒÍå¿ËÈ×¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷¤ò¥êー¥É¤·¡¢Ê¸²½¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢½ÉÇñ¶È¤Î¥µ¥Ýー¥È¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ä¥¢ー¤Î´ë²è±¿±Ä¡¢ÃåÊª¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¡¢´Ñ¸÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¬¥¤¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£µÚ¤Ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¡¢´Ñ¸÷¡¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÎÎ°è¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤âÍ¿ô¤Î´Ñ¸÷»ñ¸»Âç¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Á³¡¢µ¤¸õ¡¢Ê¸²½¡¢¿©¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê´Ä¶¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³è¤«¤·¡¢Á´À¤³¦¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËºÇ¹â¤Î´Ñ¸÷ÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ñ¸÷¡¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÎÎ°è¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ò¼é¤ê¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ä¡¢´Ñ¸÷¤òÄÌ¤¸¤¿ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¡¦¹ñºÝ¸òÎ®¤ÎÂ¥¿Ê¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ñ¸÷¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÊý¤Ø¡¢ÆüËÜ¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÊý¤Ø¡£¤½¤ì¤¬¡¢»ä¤¿¤ÁÍå¿ËÈ×¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£Äó·È¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ê¤É¡¢À§Èó¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÍå¿ËÈ×
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´¡¹ÌÚ Ê¸¿Í
½êºßÃÏ¡§¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ¼·ÃúÌÜ16ÈÖ21¹æ ¶äºÂÌÚÈÔ¥Ó¥ë3³¬
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§´Ñ¸÷¡¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´ØÏ¢»ö¶È
HP¡§https://compasscorp.jp/
Ì±Çñ±¿±ÄÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡ÖCOMPASS STAY¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒÍå¿ËÈ×¤ÎCOMPASS STAY¤Ç¤Ï¡¢Ì±Çñ¡¦Ìµ¿Í¥Û¥Æ¥ë¤ÎÀß·×¤«¤é±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢Êª·ï¼ý±×¤ÎºÇÂç²½¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÊÌÁñ¤ä¶õ¤²È¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤Êª·ï¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª»ý¤Á¤ÎÊª·ï¤Ë¤Æ¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤¤Êý¤ÏÊª·ï¤Î¾ðÊó¤òÌÀµ¤Î¾å¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://www.compassstay.jp/