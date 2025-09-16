MLBポストシーズン2025オフィシャルグッズが販売開始！

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジングディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、2025年10月1日（水）（日本時間）に開幕する「MLBポストシーズン2025」のオフィシャルグッズを2025年9月14日（日）より、MLB公式オンラインショップ（https://www.mlbshop.jp/ja/）（以下、MLB SHOP）にて販売開始しております。

MLBポストシーズンは、ナショナル・リーグとアメリカン・リーグ、両リーグのレギュラーシーズン終了後に行われる、年間を通して最も注目されるプレーオフシーズンです。このポストシーズンでは、両リーグから６チームずつ、計12チームが参加し、ワイルドカードシリーズ、ディビジョンシリーズ、リーグチャンピオンシリーズを経て、野球世界最高峰の優勝決定戦と評されるワールドシリーズを戦う2チームが決定されます。昨年2024シーズンでは、ナショナル・リーグ西地区王者として参加したロサンゼルス・ドジャース（以下、ドジャース）が、43年ぶりのワールドシリーズでの対決となったニューヨーク・ヤンキースとの戦いを制し、4年ぶり8度目の世界一に輝きました。

今シーズンでは、9月13日（日本時間）、ポストシーズン2025一番乗りとしてナショナル・リーグ中地区のミルウォーキー・ブルワーズ（以下、ブルワーズ）の進出が決定いたしました。9月15日（日本時間）には、ナショナル・リーグ東地区のフィラデルフィア・フィリーズ（以下、フィリーズ）の進出が決定、本日9月16日（日本時間）には地区優勝も達成いたしました。これに伴い、MLB SHOPではブルワーズ、フィリーズのポストシーズン出場決定記念グッズ、及び地区優勝記念グッズの販売を開始しております。

ワールドシリーズ連覇に大きな期待がかかるドジャースに所属する大谷翔平選手、山本由伸投手をはじめ、パドレス所属のダルビッシュ有投手、松井裕樹投手など、今シーズンも日本人選手の出場の可能性があるMLBポストシーズン2025。この機会にオフィシャルグッズを手に入れて、スーパースターによる最高峰の対決をぜひお楽しみください。

■商品情報

＜ブルワーズ＞

Fanatics 2025 MLB ブルワーズ ナショナル・リーグ ポストシーズン進出 Tシャツ

サイズ ｜S / M / L / XL / 2XL /130 / 150

価格 ｜6,000円（税込）、キッズ：4,500円（税込）

NIKE 2025 MLB ブルワーズ ナショナル・リーグ ポストシーズン進出Tシャツ

サイズ ｜S / M / L / XL / 2XL

価格 ｜6,000円（税込）

＜フィリーズ＞

Fanatics 2025 MLB フィリーズ ナショナル・リーグ 地区優勝 Tシャツ

サイズ ｜S / M / L / XL / 2XL /130 / 150

価格 ｜6,000円（税込）、キッズ：4,500円（税込）

Fanatics 2025 MLB フィリーズ ナショナル・リーグ ポストシーズン進出 Tシャツ

サイズ ｜S / M / L / XL / 2XL /130 / 150

価格 ｜6,000円（税込）、キッズ：4,500円（税込）

NIKE 2025 MLB フィリーズ ナショナル・リーグ ポストシーズン進出Tシャツ

サイズ ｜S / M / L / XL / 2XL

価格 ｜6,000円（税込）

