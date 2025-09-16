第74回次世代小売流通研究会 Next Retail Labフォーラム開催のお知らせ テーマ：「ついに日本でもライブコマースが本格化するか？TikTok Shopの課題と可能性」
次世代小売流通研究会 Next Retail Lab（港区：代表菊原政信）は2025年10月1日に第74回フォーラムを開催します。
テーマ：「ついに日本でもライブコマースが本格化するか？TikTok Shopの課題と可能性」
■概要ECも静止画の時代から動画の時代になってきました。特に最近注目されているのは６月から日本でのサービスが開始されたTicTok Shop。これにより、TikTokアプリ内でショート動画やライブ配信を視聴しながら、直接商品を購入できるようになりました。そこで今回は、インフルエンサーマーケティングの第一人者C Channel株式会社 代表取締役社長 森川亮氏、株式会社enlarge 代表取締役 林竺青氏を迎えて「ついに日本でもライブコマースが本格化するか？TikTok Shopの課題と可能性」として題して講演して頂きます。今回は、スペシャルゲストとして同じく株式会社ぬるぬる 代表取締役 山下智博氏を迎えて開催します。その後当会のフェローを交えテーマを更に深堀したディスカッションを行います。
当会の特徴として、次世代を担う人材である現役大学生も参加しますのでぜひ会場にお越しください。その後当会のフェローを交えテーマを更に深堀したディスカッションを行います。
当会の特徴として、次世代を担う人材である現役大学生も参加しますのでぜひ会場にお越しください。
■講師
・ C Channel株式会社 代表取締役社長 森川亮氏
【プロフィール】
1989年に筑波大学卒業後、日本テレビ放送網株式会社に入社。 1999年青山学院大学大学院国際政治経済学科でMBAを取得。2000年ソニー株式会社に入社。その後、2003年ハンゲームジャパン（現 LINE株式会社）に移籍。2007年同社代表取締役社長に就任。2011年に「LINE」をスタートさせた。 2013年4月にはゲーム事業を分離し、社名をLINE株式会社に変更。同時に同社代表取締役社長に就任。2015年3月末より代表取締役社長を退任し。同年4月からC Channel株式会社代表取締役社長に就任。2020年５月C Channelは東京証券取引所TOKYO PRO Marketに上場。
・株式会社enlarge 代表取締役 林竺青氏
【プロフィール】
中国生まれ。10歳まで中国で過ごし、2009年に日本へ移住。新卒でANAに入社し、客室乗務員として勤務する傍ら、中国の文化や最新トレンドを発信するソーシャルメディアアカウントを運用。全投稿インプレッション数は7億回以上、動画総再生回数は600万回を超えるなど、大きな影響力を持つアカウントへと成長。特に美容関連の投稿が多くの反響を呼び、その経験を活かして、東京に“本場・中国メイク”を体験できるメイクサロンをオープン。
また、2021年には「【一晩で100億】日本でも実現可能、中国口紅王子のライブコマース術」と題したnoteを執筆し、中国発のライブコマース手法を日本で再現・応用する可能性に注目。
2024年に株式会社enlargeを創業し、現在はインバウンド集客支援、越境EC、日中間BtoB領域におけるマーケティング事業を展開中。
ゲストフェロー
・株式会社ぬるぬる 代表取締役 山下智博氏
【プロフィール】
2012年に上海へ渡り、中国SNSで日本文化を発信して累計12億再生・600万フォロワーを獲得。2019年に分部悠介氏と「株式会社ぬるぬる」を設立し、ちいかわやジブリを始めとする有名IPや百貨店などの中国向けSNS運用や芸能人・声優の中国進出サポート、対中インバウンド、中国富裕層マーケティング施策などを手がける。現在は日本在住。現在はTikTokコマースアドバイザーを軸に、中国企業の日本進出サポートや企業マッチングに取り組んでいる。TikTokコマースデータ分析ツール「FastMoss」の日本地区最高級代理店として、データ活用の啓蒙も行う。自身のnote・Podcast等でTikTok関連の情報や中国現地の情報などの配信も行っている。
