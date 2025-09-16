北陸放送機器展 2025：焦点工房出展のお知らせ

株式会社焦点工房2025年9月18日（水）・19日（木）の２日間、「北陸放送機器展 2025」が開催されます。

映像制作関係者を対象として各メーカ製品機器を展示、PR活動・意見交換等を行う展示会です。このたび焦点工房は、本イベントに初めて出展いたします。会場にて皆様にお会いできることを心より楽しみにしております。

■北陸放送機器展 2025

[開催日時]

2025年9月18日(木) 10:00～18:00

2025年9月19日(金) 10:00～17:00

[入場料] 無料

[会場] 富山県民会館 地下1階

[展示室主催] 神成株式会社

https://hokuriku.live/

展示商品- 7Artisans INFINITEシリーズ(NEW)- DULENS APO Triassic Primeシリーズ(NEW)- Thypoch Simera-Cシリーズ(NEW)- 7Artisans HOPEシリーズ

その他、国内未発売品の商品や、TTArtisanの特殊ボケレンズなど多数出展予定

セミナー 開催登壇者： じおらま富山。/Wally■2025年9月19日(金) 16:00～

じおらま富山。/Wally 氏による、特殊レンズ使用に関連した、SNSの戦略的な伸ばし方 ミニチュア風映像の撮影ノウハウや、特殊レンズを活かした映像表現のレビューがございます。さらに、それらを用いたSNSでの効果的な発信方法や、フォロワー拡大の戦略についても学べます。ぜひご参加ください。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。



