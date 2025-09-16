農業用グレード亜鉛化学品市場調査報告書 - 世界の産業規模、メーカーシェア、地域別需要、開発および動向予測（2025～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年9月に「農業用グレード亜鉛化学品市場調査報告書」を発表したと公表した。この報告書は、形態別（顆粒、粉末、液体）、化学組成別（酸化亜鉛、硫酸亜鉛、亜鉛キレート）、エンドユーザー別（農業企業、園芸業者、有機農家）に基づき市場を区分し、世界市場の分析、動向、機会および予測（2025～2035年）を提示するものである。本報告書は、農業用グレード亜鉛化学品市場に関する成長要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
農業用グレード亜鉛化学品市場概要
農業用グレード亜鉛化学品とは、土壌および植物における亜鉛欠乏を補い、作物の成長と生産性を向上させるために特別に製剤化された亜鉛化合物である。亜鉛は酵素活性化、タンパク質合成、植物全体の代謝を支える必須微量栄養素である。一般的な形態として、硫酸亜鉛、酸化亜鉛、キレート亜鉛があり、土壌施用、葉面散布、肥料への添加などで利用される。これらの化学品は、収量、品質、環境ストレス耐性を改善する効果がある。世界的な食料需要の増加、耕作可能地の減少、高い農業生産性の必要性が使用を後押ししており、農業用グレード亜鉛化学品は持続可能な農業実践に不可欠な存在となっている。
Surveyreportsの専門家による市場調査分析によれば、農業用グレード亜鉛化学品市場規模は2025年に 9億2,580万米ドル を創出したとされる。さらに、2035年末には 17億9,490万米ドル に達すると予測されている。予測期間（2025～2035年）における年平均成長率（CAGR）は 約7.7% と見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な農業用グレード亜鉛化学品市場分析によれば、市場規模の拡大要因は以下の通りである。高収量作物への需要増加、土壌における亜鉛欠乏の増加、世界的な食料需要の上昇と持続可能な農業慣行、微量栄養素欠乏に対する認識の高まり、質の高い食料生産の需要拡大である。農業用グレード亜鉛化学品市場における主要企業には、BASF、Hindustan Zinc、Zinc Oxide LLC、Umicore、Zinc Nacional、Zinc Corporation of America、HengTong Zinc、MCC NonFerrous Metals、Shaanxi Jinxin Nonferrous Metals、Imperial Smelting Corporationが含まれる。
さらに、当社の調査報告書では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域および各国に関する詳細な分析を含んでいる。また、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● 農業用グレード亜鉛化学品市場の規模、成長分析、および各国における主要プレーヤーの評価である。
● 2035年までの世界（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における農業用グレード亜鉛化学品市場の需要と機会の分析（国別、日本を含む）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：形態別、化学組成別、エンドユーザー別、地域別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
農業用グレード亜鉛化学品市場セグメンテーション
農業用グレード亜鉛化学品市場セグメンテーション