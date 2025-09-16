『韓流ぴあ』25年11月号（9月22日発売）　　　　　　　　　　　ド・ギョンスとPLAVE W表紙のビジュアル解禁！

ぴあ株式会社

貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

毎号旬な韓国エンタメ情報をお届けしている『韓流ぴあ』。通常版は、アーティスト＆俳優として輝きを放つド・ギョンス（EXO D.O.）。増刊特別版は、アジアの音楽シーンに新風を巻き起こしているK-POPバーチャルアイドルPLAVEが表紙に登場します。

貴媒体にてご紹介の程、宜しくお願い申し上げます。

ド・ギョンス（通常版）PLAVE（増刊特別版）

2年半ぶりに表紙（通常版）を飾るド・ギョンスには、10月3日から公開される主演映画『シークレット・メロディ』や6月にリリースした初のソロフルアルバム『BLISS』について話を聞きました。映画公開直前の9月25日には「韓流ぴあpresents ド・ギョンス主演『シークレット・メロディ』上映会 古家正亨と語るシークレットナイト」の開催が決定！ スペシャルな一夜を過ごすことができる機会をお見逃しなく。

本誌オリジナルの撮り下ろしで表紙（増刊特別版）に初登場してくれるのは、K-POPの新たな歴史を刻んでいるPLAVE。初取材となった今号ではメンバー5人それぞれの魅力に迫るQ＆Aや、6月にJP 1ST SINGLE『かくれんぼ』でデビューした際のリアルな思い。そして、11月のワールドツアーの日本公演への意気込みなどたっぷり語ってもらっています。また、作詞・作曲・振り付けなどを手掛けるセルフプロデュースグループの彼らによる作品解説も必見。綴じ込み特典のA5サイズステッカー（団体、ソロカット）に、HMV・タワーレコード・海外書店等ではインスタントフォト風PHOTOCARD（共通絵柄で団体カット１枚）の特典をご用意。

さらに、主演するドラマ『鬼宮（ききゅう）』が大人気のユク・ソンジェ、K-POP最多の24人からなるtripleSを本誌厳選メンバーで取材。注目の映画『沖縄ブルーノート』に主演するキム・ドンワンとファン・スンオンの対談、話題の青春映画『君の声を聴かせて』のホン・ギョン、ノ・ユンソ、キム・ミンジュの鼎談、今年必見の大ヒット時代劇『オク氏夫人伝 -偽りの身分 真実の人生-』のイム・ジヨンとチュ・ヨンウのインタビューや、盛り上がりをみせている韓国バンドグループの特集もお見逃しなく。

また、今号からn.SSignの新連載がスタート！ K-POPグループ初の日本人リーダー・KAZUTAがメンバーの意外な一面を掘り下げていきます。連載スタートを記念して新規定期購読者キャンペーンも開催。詳細は後日、韓流ぴあXにてお伝えします。

一部の書店、ECサイトでの予約購入者には、韓流ぴあ特製ポストカードをプレゼント。また、タワーレコード、HMV、楽天ブックス、７netの限定特典もご用意。ぜひ、ご注目ください。

【商品概要】『韓流ぴあ』2025年11月号

【発売日】2025年9月22日

【仕様】オールカラーA4ワイド96ページ

【定価】1,350円（税込）

【発行】ぴあ株式会社

表紙：ド・ギョンス（通常版）／PLAVE（増刊特別版）

綴じ込み両面ポスター（ド・ギョンスが表紙の通常版のみ）：ド・ギョンス/ユク・ソンジェ

綴じ込みA5サイズステッカー（PLAVEが表紙の増刊特別版のみ）：PLAVE

インタビュー: ド・ギョンス、PLAVE、ユク・ソンジェ、イム・ジヨン×チュ・ヨンウ、tripleS、キム・ドンワン×ファン・スンオン、ホン・ギョン×ノ・ユンソ×キム・ミンジュ、LUCY ほか（タワーレコード、HMV、一部の書店購入者特典） ーレコード、HMV、一部の書店購入者特典）

【タワーレコード、HMV、一部の書店購入者特典】

ポストカード：4面１シート(n.SSign、キム・ドンワン、ホン・ギョン×ノ・ユンソ×キム・ミンジュ、LUCY)

※「ポストカードシート」はタワーレコード、HMV、一部書店（海外含む）の複数店舗対象

タワーレコード （『韓流ぴあ』通常版）／ ●HMV（『韓流ぴあ』通常版）

海外書店など（凛凛堂。詳細はBOOKぴあへ／『韓流ぴあ』通常版）

◆◇◆◇◆◇ 特典付 限定版のご予約はこちら↓ ◇◆◇◆◇◆

すべて定価：1,350円（本体1,227円＋税）

【特別増刊版のみ】＜PLAVE インスタントフォト風PHOTOCARD＞

※絵柄はすべて同一で団体カット１点

『韓流ぴあ』 （増刊特別版）＋ PLAVE PHOTOCARD ＋ ポストカード（4面1シート）

HMV(https://bit.ly/3Jv6Lte) ／タワーレコード(https://bit.ly/4mA1TBJ)／海外書店など（凛凛堂(https://x.gd/Ji5ky)ほか。詳細はBOOKぴあへ）

【通常版のみ】＜n.SSign PHOTOCARD（7種からランダム１枚）＞

『韓流ぴあ』 （通常版）＋ n.SSign PHOTOCARD(7種からランダム１枚)

楽天ブックス(https://bit.ly/4fZSEs8)

【通常版のみ】＜ユク・ソンジェ PHOTOCARD（3種からランダム１枚）＞

『韓流ぴあ』 （通常版）＋ ユク・ソンジェ PHOTOCARD（３種からランダム１枚）

7net限定版(https://bit.ly/4oNlbFf)

【通常版のみ】＜tripleS ポストカード＞

『韓流ぴあ』 （通常版）＋ tripleSポストカード

HMV(https://bit.ly/45R8NLI)

※各店舗の特典物は限定数につき、なくなり次第終了となりますので予めご了承ください。

韓流ぴあpresents『シークレット・メロディ』上映会

古家正亨 と語るシークレットナイト

【日時】2025年9月25日(木) 19:00開演

【場所】東京・新宿ピカデリー

【登壇者】古家正亨

【料金】チケット代 4,000円（税込）

ド・ギョンス表紙『韓流ぴあ』&『シークレット・メロディ』限定ポストカード付

チケット先行抽選プレリザーブ

《申込受付期間》9月19日(金)11:00まで受け付け中

https://w.pia.jp/t/secretmelody/(https://w.pia.jp/t/secretmelody/)

一般販売

9月20日（土）10:00～