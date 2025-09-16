【新宿高島屋】新宿タカシマヤタイムズスクエア屋上に設置。共同栽培型農園「シンタカそらファーム by grow」

株式会社高島屋

このたび、新宿高島屋は、プランティオ株式会社と協業し、屋上に共同栽培型農園「シンタカそらファーム by grow」を設置いたしました。

当店では、かつて栽培されていた「渋谷茶」を復活させるプロジェクト『幻の銘茶「渋谷茶」復活プロジェクト』から苗木を提供いただき、2024年9月より「渋谷茶」を栽培しております。提供にあたりプランティオ株式会社からアーバンファーミングに関する知見をいただいたことを契機に、屋上農園の計画を開始しました。通常閉鎖している屋上階に農園を設置することで、“農”を通してゆるやかなコミュニティを形成し、従業員の世代間交流やウェルビーイング向上、「grow」システムを活用した視覚化できる環境負荷軽減を目的として、当社のサステナブル活動「TSUNAGU ACTION（ツナグアクション）」の一環として作りました。

リモートワークをはじめ、以前と比べて働き方・働く時間等が多様になる中、当社職員はもとより、お取引先様のスタッフを含めた全従業員のコミュニケーションをより円滑にすることからスタートし、環境負荷の軽減や生物多様性へのアプローチ等を目指し、来年度以降、お客様や地域の皆様にもご参加いただけるアーバンファーミング（都市型農園）計画を進めてまいります（各種野菜やハーブ類の農体験・収穫イベントをはじめとするさまざまな企画を実施予定）。

＜ご参考＞

高島屋 TSUNAGU ACTION（ツナグアクション）

https://www.takashimaya.co.jp/store/special/tsunaguaction/

＜シンタカそらファーム by grow＞ 概要

■設置日 2025年9月４日（木）

■場 所 新宿タカシマヤタイムズスクエア 屋上

■総面積 約180平方メートル （約６平方メートル のプランター×10台、果樹プランター×３台、通路の合計）

■活動内容 新宿近郊の地域にゆかりのある江戸東京野菜や、ハーブ類などの栽培（予定）

※現時点では、一般のお客様にはご参加いただけません。

設置に際して、９月４日（木）に、当社職員約30名が参加し、大型プランターに土を入れ、にんじん、春菊、かぶ、大根などの野菜の種まきを行いました。