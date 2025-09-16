テレビCM放映記念！薬用パールホワイトプロEXプラス特別キャンペーン開始～初回限定50％OFF ＆ ホワイトニング歯磨き粉「ベルガモット＆ミント」プレゼント～
株式会社美健コーポレーション（本社：東京都、代表取締役：中島健太郎）は、自宅で簡単に歯のホワイトニングケアができる人気アイテム「パールホワイトプロEX+」のテレビCM放映開始を記念して、定期プラン特別キャンペーンを実施いたします。今回のキャンペーンでは、 初回限定で50％OFFに加え、新フレーバーのホワイトニング歯磨き粉「薬用パールホワイトプロシャイン ベルガモット＆ミント」とホワイトニング専用歯ブラシなどのプレゼントを進呈いたします。
【キャンペーンサイト】 https://biken-mall.jp/lp?u=pearl_b2g_shopping
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329709&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329709&id=bodyimage2】
【CM概要】
本CMには、パールホワイトプロ アンバサダーの 前田亜美さん が登場して、「パールホワイトプロシャイン」と、話題の新フレーバーのベルガモット＆ミントをご紹介しています。テレビCMは 2025年9月16日より、TVer CMにて全国放送 を開始いたします。CMサイト：https://biken-corp.com/#movie
【前田亜美さん プロフィール】
1995年6月1日生まれ、東京都出身。
2009年にAKB48第7期生としてデビューし、以降、同グループの主要メンバーとして活躍。卒業後は女優・タレントとして舞台やドラマ、バラエティ番組など幅広いジャンルで活動を展開。明るく健康的な笑顔が魅力で、近年は美容やライフスタイルの発信でも注目を集めており、本キャンペーンのイメージキャラクターに起用されました。オスカープロモーション所属。
【キャンペーン概要】
対象商品：「薬用パールホワイトプロEX+」初回トライアル定期プラン
特典内容：定期初回購入50％OFF（特別価格 1,280円・税込）
・定期初回薬用ホワイトニング歯磨き粉ベルガモット＆ミントプレゼント
・定期初回ホワイトニング専用歯ブラシプレゼント※3回目以降毎回
・定期2回目薬用ホワイトニング歯磨き粉パールホワイトプロシャインPGプレゼント
・定期3回目は選べる特典や1,000円OFFクーポン付き
・90日間全額返金保証つき
・期間：2025年11月30日（水）PM11:59まで
キャンペーンサイト：https://biken-mall.jp/lp?u=pearl_b2g_shopping
【商品特長】
「パールホワイトプロEX+」は、製薬会社共同開発の薬用ホワイトニングジェル。
ポリリン酸ナトリウムを配合し、歯を削らずに汚れを浮かせて落としやすくすることで、輝く白い歯を実現します。研磨剤不使用で歯と歯ぐきにやさしく、自宅で簡単にホワイトニングケアが可能です。
シリーズ累計販売本数：550万本突破※2025年4月現在（自社調べ）
楽天ランキング2冠獲得（※1.デンタルケアランキング 2023/7/29 23:21更新、※2.ヤニ取りランキング 2025/7/29 13:11更新）
【会社概要】
会社名：株式会社美健コーポレーション
所在地：東京都中央区銀座7-15-18
代表者：代表取締役 中島健太郎
事業内容：化粧品・健康食品の企画、製造、販売、マーケティング
公式Instagram：https://www.instagram.com/pearlwhiteproex/
公式TikTok Shop：https://vt.tiktok.com/ZSDh7sJbG/
公式サイト：https://biken-corp.com
本件に関するお問い合わせ先
株式会社美健コーポレーション
広報 TEL：03-6278-7377
E-mail：media@biken-corp.com
配信元企業：株式会社美健コーポレーション
