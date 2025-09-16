次世代バイオマニュファクチャリング市場調査報告書 - 世界の産業規模、メーカーシェア、地域別需要、開発および動向予測（2025～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年9月に「次世代バイオマニュファクチャリング市場調査報告書」を発表したと公表した。この報告書は、ワークフロータイプ別（アップストリーム、シングルユース、ダウンストリーム）、用途別（モノクローナル抗体、ワクチン、組換えタンパク質およびホルモン）、エンドユーザー別（バイオ医薬品企業、研究機関、受託研究機関）に基づいて市場を区分し、世界市場の分析、動向、機会、予測（2025～2035年）を提示するものである。この報告書は、次世代バイオマニュファクチャリング市場に関する成長要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
次世代バイオマニュファクチャリング市場概要
次世代バイオマニュファクチャリングとは、ワクチン、治療用タンパク質、モノクローナル抗体、細胞・遺伝子治療などのバイオ製品の生産において、その効率性、スケーラビリティ、持続可能性を向上させるために設計された先進的手法および技術を指す。従来の大規模バッチプロセスに大きく依存するバイオマニュファクチャリングとは異なり、次世代の手法は、連続的バイオプロセッシング、シングルユースシステム、高度な自動化、プロセス分析技術（PAT）、AI駆動型最適化などの革新を活用する。これにより、生産コストを削減し、品質管理を強化し、市場投入までの期間を短縮することが可能になる。個別化医療およびバイオ医薬品の需要が高まる中、次世代バイオマニュファクチャリングは、環境負荷を最小限に抑えつつ世界的な医療ニーズに応える上で重要な役割を果たす。
Surveyreportsの専門家による市場調査分析によれば、次世代バイオマニュファクチャリング市場規模は2025年に 267億米ドル を創出したとされる。さらに、2035年末には 624億米ドル に達すると予測されている。予測期間（2025～2035年）における年平均成長率（CAGR）は 約10.1% で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038125
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329705&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な次世代バイオマニュファクチャリング市場分析によれば、市場規模の拡大要因は以下の通りである。高度治療製品の需要増加、バイオ医薬品および個別化医療の需要拡大、バイオプロセシングにおける技術革新、慢性疾患の発症率増加、デジタル技術とAIの融合である。次世代バイオマニュファクチャリング市場における主要企業には、Regeneron Pharmaceuticals, Inc.、GEA Group Aktiengesellschaft、PBS Biotech Inc.、Applikon Biotechnology BV、Danaher Corporation、Merck KGaA、Shanghai Bailum Biotechnology Co., Ltd.、Solaris Biotechnology Srl.、ZETA GmbHが含まれる。
さらに、当社の調査報告書では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域および各国に関する詳細な分析を含んでいる。また、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● 次世代バイオマニュファクチャリング市場の規模、成長分析、および各国における主要プレーヤーの評価である。
● 2035年までの世界（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における次世代バイオマニュファクチャリング市場の需要・機会分析（日本を含む国別）である
● アナリストによるCレベル幹部への提言
