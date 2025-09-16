TVアニメ『ブルーロック』より、新規描き下ろしのオリジナルイラストを使用したグッズが、アニメガ×ソフマップにて先行販売決定！

株式会社イーディスイベント事業・グッズ事業を手掛ける株式会社イーディス（本社：東京都豊島区、代表取締役：森俊平、以下イーディス）は、TVアニメ『ブルーロック』より、描き下ろしイラストを使用した商品をアニメガ×ソフマップにて先行販売いたします。

◆販売期間

2025年9月18日(木)～2025年10月5日(日)

◆TVアニメ『ブルーロック』三銃士コンセプト 商品情報

商品名：アクリルスタンド

販売価格：各1,650円(税込)

本体サイズ：約W46×H120mm内

素材：アクリル

ラインナップ：潔世一/蜂楽廻/凪誠士郎/糸師凛/馬狼照英/時光青志/千切豹馬/蟻生十兵衛［全8種］

商品名：トレーディングクリアカード

単品価格：各440円(税込)

BOX販売価格：7,040円(税込)

サイズ：W63×H89mm内

素材：PET

ラインナップ：潔世一/蜂楽廻/凪誠士郎/糸師凛/馬狼照英/時光青志/千切豹馬/蟻生十兵衛［全16種］

商品名：トレーディングメタリック缶バッジ

単品価格：各550円(税込)

BOX販売価格：8,800円(税込)

本体サイズ：約φ56mm内

素材：スチール、PET、紙

ラインナップ：潔世一/蜂楽廻/凪誠士郎/糸師凛/馬狼照英/時光青志/千切豹馬/蟻生十兵衛［全16種］

商品名：B2タペストリー

販売価格：各3,850円(税込)

本体サイズ：B2

素材：ポリエステル

ラインナップ：潔世一/蜂楽廻/凪誠士郎/糸師凛/馬狼照英/時光青志/千切豹馬/蟻生十兵衛［全8種］

商品名：2層アクリルプレート

販売価格：5,500円(税込)

本体サイズ：A5

素材：アクリル

［全1種］

商品名：トレーディングアクリルスタンド

単品価格：各990円(税込)

BOX販売価格：7,920円(税込)

本体サイズ：約W36×H50mm内

素材：アクリル

ラインナップ：潔世一/蜂楽廻/凪誠士郎/糸師凛/馬狼照英/時光青志/千切豹馬/蟻生十兵衛［全8種］

商品名：トレーディングアクリルチャーム

単品価格：各770円(税込)

BOX販売価格：6,160円(税込)

本体サイズ：約W23×H40mm内

素材：アクリル

ラインナップ：潔世一/蜂楽廻/凪誠士郎/糸師凛/馬狼照英/時光青志/千切豹馬/蟻生十兵衛［全8種］

商品名：トレーディンググラスマーカー

単品価格：各880円

BOX販売価格：7,040円(税込)

サイズ：約W26×H40mm内

素材：アクリル

ラインナップ：潔世一/蜂楽廻/凪誠士郎/糸師凛/馬狼照英/時光青志/千切豹馬/蟻生十兵衛［全8種］

商品名：ダイカットステッカーセット

販売価格：1,650円(税込)

本体サイズ：約W38×H50mm内

素材：紙

ラインナップ：潔世一/蜂楽廻/凪誠士郎/糸師凛/馬狼照英/時光青志/千切豹馬/蟻生十兵衛［8種1セット］

商品名：ダイカットクッション

販売価格：各8,800円(税込)

サイズ：約W299×W385mm内

素材：ポリエステル

ラインナップ：潔世一/蜂楽廻/凪誠士郎/糸師凛/馬狼照英/時光青志/千切豹馬/蟻生十兵衛［全8種］

※受注商品

商品名：等身大パネル

販売価格：各33,000円(税込)

本体サイズ：約W950×H2150mm内

素材：紙ほか

ラインナップ：潔世一/蜂楽廻/凪誠士郎/糸師凛/馬狼照英/時光青志/千切豹馬/蟻生十兵衛［全8種］

※受注商品

商品名：アクリルジオラマ

販売価格：6,600円(税込)

本体サイズ：A5

素材：アクリル

［全1種］

※受注商品

※フェア開催期間中、対象商品税込2,000円お買い上げごとにランダムで1枚、オリジナルポストカードをプレゼントいたします※

〈ご案内〉

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売時期・仕様などは諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

※トレーディング商品は、商品の性質上、同じ絵柄が出る事がございますので、予めご了承ください。

◆権利表記◆

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会

◆会社概要◆

■イーディスについて

https://edith.co.jp/

『こんなことが、できるんだ！』の企業スローガンをもとに、大手商業施設・テーマパークなどの集客プロモーション、地方創生に貢献するフィールド・エリアプロモーション、外食クライアントからのニーズにお応えした店舗プロモーションなどを手掛けております。

最新のオンラインシステムを活用したデジタルイベントや、カフェやレストランを利用するフードサービス事業、コラボグッズ販売など多種多様な事例・実績多数。

大切な商品やサービスに意外性のある楽しさをプラスして、もっとエキサイティングに、もっと驚きのあるものへ進化させるお手伝いをしております。

社名：株式会社イーディス

代表者 ：代表取締役 森 俊平

所在地：東京都豊島区東池袋1-23-13

事業：イベント事業・グッズ事業

■「EDITH ONLINE」について

https://edith-online.com/

自社での企画商品や、自社企画イベントグッズなど様々なグッズを取り扱い中。

期間限定商品やここでしか購入できない商品も取り扱っております。

■問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

発売元：株式会社イーディス

E-mail：info@edith.co.jp