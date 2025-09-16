暗闇ボクシングが福利厚生！ワールドフィット、b-monster新宿スタジオにて社員参加型の特別プログラムを開催

株式会社ワールドフィット

株式会社ワールドフィット（本社：東京都渋谷区富ヶ谷、代表取締役：高城 大樹）は、2025年9月9日（火）、当社が展開する暗闇ボクシングスタジオ「b-monster 新宿スタジオ」にて、社員向け特別プログラム「b活」を実施しました。

本イベントは、社員のWell-being 向上と社内コミュニケーションの活性化を目的とした福利厚生施策の一環として開催。社員のみならず、そのご友人にも参加いただき、特別な機会となりました。

当日は、b-monsterの人気パフォーマー LEE氏 と KAORI氏 による特別プログラムを実施。

「暗闇 × ボクシング × 音楽」という独自の演出を通じて、非日常感あふれるフィットネス体験を楽しんでいただきました。

参加者からは、

「友達と一緒に新しい運動体験ができてリフレッシュできた」

「普段の業務では見れない顔が見れた」

などの声が寄せられ、心身の健康だけでなく、社員同士や家族間の絆を深める時間となりました。

ワールドフィットは今後も、社員が心身ともに豊かに働ける環境づくりを目指し、独自のWell-being施策を推進してまいります。

開催概要

日時：2025年9月9日（火）19:30～

場所：b-monster 新宿スタジオ

対象：ワールドフィット社員およびそのご家族・ご友人

定員：90名（満員御礼）

概要

会社名：株式会社ワールドフィット

代表者：高城 大樹

本社：東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5 白寿本社ビル4F

設立：2017年4月

事業内容：パーソナルジム【BEYOND】、ピラティススタジオ【Pilates KASANE】、暗闇ボクシング【b-monster】、アスレジャーアパレルブランド【CRONOS】など複数のフィットネス事業を展開

URL：https://world-fit.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先（報道関係者用）

株式会社ワールドフィット PR担当：赤坂

TEL：03-5778-4167

MAIL：wf-corporate-pr@world-fit.co.jp