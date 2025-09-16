株式会社Creative Group、一般社団法人クチコミマーケティング協会（WOMJ）に加盟

株式会社Creative Group

株式会社Creative Group（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中原一真）は、2025年9月11日付で、一般社団法人クチコミマーケティング協会（略称：WOMJ）に加盟したことをお知らせいたします。

当社は創業以来、PR・広告・キャスティング・メディアなどを通じて、国内外の数多くの企業のマーケティング・ブランドプロデュースを行ってまいりました。このたびの加盟により、『WOMJガイドライン』を遵守し、透明性と信頼性の高いマーケティング活動をさらに強化してまいります。

加盟の背景

WOMJは2009年（平成21年）7月、クチコミマーケティング業界の健全な育成と啓発を目的に発足しました。企業や個人が集い、調査・研究・協議を重ねることで、市場の健全な発展に寄与してきた日本におけるクチコミマーケティングの中核的な団体です。

（引用：https://womj.jp/womj/）

当社は、インフルエンサーや消費者を通じた口コミを基盤としたPR活動をより健全かつ持続可能なものとし、消費者と広告主双方にとって価値のある関係性を構築するべく、このたび加盟を決定いたしました。今後は協議会と連携しながら、業界全体の発展に貢献してまいります。

会員一覧：https://womj.jp/member/

WOMJ 概要

名称 ：一般社団法人クチコミマーケティング協会（略称：WOMJ）

所在地 ：東京都世田谷区奥沢6-27-7 1F 株式会社レ・ミゼラ内

URL ：https://www.womj.jp/

株式会社Creative Groupについて

「0から1」を理念に掲げ、PR・広告を核にキャスティング、メディア運営などマーケティング領域を横断したトータルソリューションを提供。韓国・日本を中心に美容領域で数多くのブランドを支援し、企業と生活者をつなぐ新しい体験と市場価値を生み出しています。

会社概要

社名：株式会社Creative Group

本社所在地：〒102-0075東京都千代田区三番町22-7三番町関野ビル4F

代表取締役：中原一真

設立：2017年9月（創業：2015年5月）

事業内容：PR事業、口コミプロモーション事業、エンタメ・プロダクション事業、インフルエンサー・タレントキャスティング事業、SNS運用代行事業、広告事業、メディア事業、クリエイティブ制作事業、飲食事業、他

公式コーポレートサイト：

https://www.creativegroup.co.jp/

本リリースに関する問い合わせ

株式会社Creative Group 広報担当：名越

MAIL：info@creativegroup.co.jp

電話番号：03-6380-8973