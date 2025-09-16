博多リバレインモール/1Fにて、pot-pourri〔ポプリ〕グランドオープン！

株式会社ポプリ企画

福岡で39年続く天然素材にこだわったレディースアパレルブランド。国内縫製で丁寧に仕立てた〈made in Japan〉のお洋服は、年齢や体型を問わず、日々心地よく過ごしてほしいという想いで作り続けています。昨年10月より博多リバレインモールで開催しておりますPOP UP STOREはありがたいことに好評を頂き、このたび常設店舗として同施設内の別の区画にてリニューアルオープンする運びとなりました。

場所柄、近隣エリアのお客様だけでなく国内外からのご旅行のお客様も多く、近年は”天神ビックバン”で街並みも新しく生まれ変わろうとしています。そんな福岡の街を私たちも、ものづくりを通して共に盛り上げていきたいと考えております。pot-pourriの世界観を楽しみつつ、素材の風合いや着心地などを直接手にとって感じて頂ける場所として、新しい空間から〈 made in Japan 〉のお洋服をお届け致します。

■オープンについて

OPEN：2025年10月3日(金) 10:00

営業時間：10:00-19:00(施設営業時間に準ずる)

場所：博多リバレインモール1F

〒812-0027 福岡市博多区下川端町３-１

お問い合わせ：TEL 080-2740-5931(直通)

MAIL shop-riverain@popuri.co.jp

■オープン記念企画

オープン記念としてご購入下さったお客様へ同じ九州の名品、波佐見焼のオリジナルカップをプレゼント致します。

また、博多リバレインモール店の限定商品を販売致します。

どちらも数量限定ですので、なくなり次第終了とさせて頂きます。

■ブランドコンセプト

「pot-pourri/ポプリ」はフランス語でフレグランスの「ポプリ」という意味 。

草花が混じり合いできる豊かな香りは暮らしに彩りを与えてくれます。

そんな香りのようにひとの暮らしに寄り添う「日常着」であることを心がけています。

【公式ONLINE SHOP】https://pot-pourri-shop.net/

【Instagram】https://www.instagram.com/potpourri_1986/