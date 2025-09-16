ネクソン主催のサッカーイベント「ICONS MATCH」でベニテス監督、カシージャス、プジョル、リオ・ファーディナンド擁する「SHIELD UNITED」が2年連続勝利

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、9月13日と14日に、韓国・ソウルワールドカップ競技場にて、サッカーイベント「2025 ICONS MATCH」（ICONS MATCH）を開催し、世界の伝説的選手らが集結しました。

2日目のメインマッチは、ラファエル・ベニテス監督、イケル・カシージャス、カルレス・プジョル、リオ・ファーディナンドを擁する「SHIELD UNITED」が、アーセン・ベンゲル監督、ガレス・ベイル、ティエリ・アンリ、スティーブン・ジェラード、ロナウジーニョ率いる「FC SPEAR」を2対1で下し、昨年に続き勝利を収めました。

日本からは、サッカー元日本代表の前園真聖氏をスタジアムに招きました。試合観戦後、前園氏は以下のようにコメントしています。

「素晴らしいレジェンドたちの素晴らしいプレーに感動しています。なにより全ての選手が現役を退いてもクオリティ高いプレーの数々はすごいです。また素晴らしい雰囲気で観客の方々の熱気も高く、楽しんでいるのがとても印象的です。満員のスタジアムでプレーできることを羨ましく思います。また、ネクソンならではのリアルとバーチャルを融合したレジェンドマッチは、企画や演出に関しても圧倒されました。ぜひ、日本での開催も期待しています。」

本イベントのハイライト及び完全版映像は、『FC ONLINE』公式YouTubeチャンネルで公開中です。

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrdjirZluQW7KzRN-wFcm_EWLh-YyZVdl

【出場選手】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14847/table/401_1_0e890a5839e0edcd12bcd3084fa915c0.jpg?v=202509160558 ]

「ICONS MATCH」の開催背景

『EA SPORTS FC(TM)』、『メイプルストーリー』、『アラド戦記』などのゲームフランチャイズを展開するネクソンは、ゲームと現実世界の体験を融合させることに一貫して注力しています。特に、ネクソンが韓国でパブリッシングを行う『EA SPORTS FC(TM) ONLINE』（『FC ONLINE』）、『EA SPORTS FC(TM) MOBILE』（『FC MOBILE』）においては、サッカーファンの長年の情熱に応える多彩なキャンペーンを実施し、ファン同士が集まってサッカー愛を共有し、ゲームとスポーツの境界を超える機会を創出してきました。

その取り組みの象徴が「ICONS MATCH」です。本イベントは従来のエキシビションマッチの枠を超え、サッカーファンの皆様が現実には経験できなかった夢のような体験を実現します。『FC ONLINE』、『FC MOBILE』での興奮を現実世界にもたらし、ゲーマーとサッカーファンの両者に、没入感あふれる忘れがたい体験を提供いたします。

