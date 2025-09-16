「LINE」での電気料金および使用量お知らせサービスの開始について

四国電力株式会社

当社は、本日より、LINEヤフー株式会社が提供するコミュニケーションアプリ「LINE」を通じて毎月の電気料金やご使用量等をお知らせするサービスを開始いたしました。

本サービスは、当社の会員制Webサービス「よんでんコンシェルジュ」のLINE公式アカウントを友だち追加し、「よんでんコンシェルジュ」とLINEのIDを連携していただくことで、毎月の電気料金やご使用量等をLINEのメッセージにてお知らせするものです。

また、本サービスにご登録いただいたお客さまには、よんでんポイントを５０ポイント進呈することとしております。

※ 本サービスは、「よんでんコンシェルジュ」の個人会員を対象としております。

さらに、本サービス開始に伴うキャンペーンとして、本年１２月１５日までに「よんでんコンシェルジュ」とLINEのIDを連携していただいたお客さまのうち、抽選で１,０００名さまに、よんでんポイント１,０００ポイントを進呈するほか、先着１万名さまに当社のマスコット・キャラクター「あかりちゃん」のLINEスタンプを無料で進呈いたします。

当社は、引き続き、お客さまのご期待やご要望にお応えできるよう、各種サービスの充実・強化に努めてまいります。

以 上

◆キャンペーンの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134568/table/13_1_1f1dd377eb90dd1e7cab337bfcae8e61.jpg?v=202509160558 ]