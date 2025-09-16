¥Ûー¥ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー ÀÐÅÄÂÙ¾°¤¬Â£¤ë¡ÖÇ¯Ëö´¶¼Õº×¡×¡£2025Ç¯¤Ï12·î30¡¦31Æü¤Î2Æü´Ö¤Ç³«ºÅ¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡ÈÇ³¤¨¤ë´¶¼Õ¡É¡ª
º£¤ä²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ûー¥ë¤ÎÇ¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡ÖÀÐÅÄÁÈ Ç¯Ëö´¶¼Õº×¡×¡£
2025Ç¯4·î¤è¤ê¡Ö²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ûー¥ë ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー 2025-2027¡×¤òÌ³¤á¤ë¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¡¦ÀÐÅÄÂÙ¾°¤ÈÀÐÅÄÁÈÁÈ°÷¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ä¤¤¥¹¥Æー¥¸¤ò¤ªÂ£¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
R.¥·¥å¥È¥é¥¦¥¹¤¬°ä¤·¤¿·æºî¡Ô¥á¥¿¥â¥ë¥Õ¥©ー¥¼¥ó¡Õ¤Î¤Û¤«¡¢¥í¥Ã¥¯¤ä¥Ý¥Ã¥×¥¹ºîÉÊ¤ò¸ò¤¨¤¿ÀÐÅÄÁÈ¤é¤·¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¡¢ÁíÀª23Ì¾¤Î½Å¸ü´¶¤¢¤ë¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ç±éÁÕ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÇ¯Ëö´¶¼Õº×¡×¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤â¡£30Æü¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤¬½¸¤Þ¤ë¡ÖÀÐÅÄÁÈ¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤È¤Î¶¦±é¤ä¡¢º£Ç¯¡¢ÀÐÅÄ¤ÈÀÐÅÄÁÈÁÈ°÷¤¬»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎÃæ³Ø¡¦¹â¹»¤Î¸¹³ÚÉô¤È¤Î¥×¥ì¥³¥ó¥µー¥È¤ò³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢31Æü¸ø±é¤Ç¤ÏÀÐÅÄÁÈ¥ì¥Ñー¥È¥êー¤ÎÊÔ¶Ê¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¡¢¾¾²¬¤¢¤µ¤Òºî¶Ê¤Ë¤è¤ëÀÐÅÄÁÈ¤Î¤¿¤á¤Î¿·¶Ê¤òÀ¤³¦½é±é¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë½¢Ç¤¤·¤µ¤é¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ëÀÐÅÄ¤È¡¢¿®Íê¤¹¤ëÁÈ°÷¤Ë¤è¤ëÇ¯Ëö¤Î²£ÉÍ¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
1. 2025Ç¯¤ÏÁíÀª23Ì¾¤ÎÁÈ°÷¤È¤È¤â¤Ë¡ÈÇ³¤¨¤ë´¶¼Õ¡É¤¬¥Æー¥Þ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¡ª
¡ÖÀÐÅÄÁÈ Ç¯Ëö´¶¼Õº×2024¡×¤ÎÍÍ»Ò (C)Æ£ËÜ»Ë¾¼
¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¡¦ÀÐÅÄÂÙ¾°Î¨¤¤¤ë¡ÖÀÐÅÄÁÈ¡×¤Ï2014Ç¯¤Ë²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ûー¥ë¤Ç´úÍÈ¤²¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤äÁ´¹ñ¶è¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸¹³Ú¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£2022Ç¯¤«¤é¤ÏËèÇ¯¡ÖÇ¯Ëö´¶¼Õº×¡×¤òÅö¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤·¡¢²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ûー¥ë¤ÎÇ¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÇ¯Ëö´¶¼Õº×¡×¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÈÇ³¤¨¤ë´¶¼Õ¡É¡£¡Ô»ç¤Î±ê¡Õ¡Ô±ê¤Î¥é¥ó¥Êー¡Õ¤Ê¤É¡¢ÀÐÅÄÁÈ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥í¥Ã¥¯¤ä¥Ý¥Ã¥×¥¹ºîÉÊ¤ò¸ò¤¨¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÃíÌÜ¤ÏR.¥·¥å¥È¥é¥¦¥¹¤Î·æºî¡Ô¥á¥¿¥â¥ë¥Õ¥©ー¥¼¥ó―23¤ÎÆÈÁÕ¸¹³Ú´ï¤Î¤¿¤á¤Î¡Õ¡£º£Ç¯¤Ï23Ì¾¤ÎÁÈ°÷¤¬½¸·ë¤·¡¢½Å¸ü´¶°î¤ì¤ë¸¹³Ú¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ò¤ªÂ£¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
2. Ç¯Ëö´¶¼Õº×¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡£¿·¶ÊÈäÏª¤Ë¼ã¤¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤È¤Î¶¦±é¤â¡£
¡ü¾¾²¬¤¢¤µ¤Ò¤Ë¤è¤ë¿·¶Ê¤òÀ¤³¦½é±é¡ª
ÀÐÅÄÁÈ¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥ì¥Ñー¥È¥êー¤ÎÊÔ¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ëºî¶Ê²È¡¦¾¾²¬¤¢¤µ¤Ò¤Ë¡¢¿·ºî¤ò°Ñ¾ü¡£31Æü¸ø±é¤Ë¤ÆÀ¤³¦½é±é¤·¤Þ¤¹¡£ÀÐÅÄÁÈ´úÍÈ¤²¤ÎÃÏ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¼ã¤¤ºÍÇ½¤È¤Î¶¦±é
30Æü¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢Åö¥Ûー¥ë¤È²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎNPOË¡¿Í¡Ö¥Ï¥Þ¤ÎJACK¡×¤¬¶¦Æ±¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤É¤âÂÐ¾Ý¤Î¥³¥ó¥Á¥§¥ë¥È¡¦¥½¥ê¥¹¥È¡¦¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÎÆþ¾Þ¼Ô9Ì¾¤¬¡ÖÀÐÅÄÁÈ¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤È¤·¤Æ¡Ô¶ä²ÏÅ´Æ»999¡Õ¡Ô¥Üー¥ó¡¦¥È¥¥¡¦¥é¥Ö¡¦¥æー¡Õ¤Î2¶Ê¤Ç¶¦±é¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯4·î¤è¤êÅö¥Ûー¥ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÀÐÅÄ¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¤Î°ì´Ä¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¸¹³Ú¹çÁÕÉô±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤ÎÏ¢Æ°´ë²è¤â¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿²£ÉÍ»ÔÎ©Æî¹âÅù³Ø¹»¡¦ÉíÂ°Ãæ³Ø¹»¡¢¶âÂôÃæ³Ø¹»¡¢ºùµÖ¹âÅù³Ø¹»¤Î¸¹³ÚÉô¥á¥ó¥Ðー¤¬³«±éÁ°¤Î¥×¥ì¸ø±é¤ÇÀÐÅÄÁÈ¤È¶¦±é¡£6¡¦7·î¤ÎË¬Ìä»ØÆ³¤È¡¢11·î¤Î¹çÆ±Îý½¬¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Û¥ë¥¹¥È¤Î¡Ô¥»¥ó¥È¥Ýー¥ëÁÈ¶Ê¡Õ¤Î±éÁÕ¤Ç¤½¤ÎÀ®²Ì¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÐÅÄÂÙ¾°¡¢¤½¤·¤ÆÀÐÅÄÁÈ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê³èÌö¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸ø±é¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀÐÅÄÁÈ¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤È¤Î¶¦±é (C)Æ£ËÜ»Ë¾¼
¡Ö¸¹³Ú¹çÁÕÉô±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×»ØÆ³¤ÎÍÍ»Ò
3. ¥³¥ó¥µー¥È¤È¤È¤â¤ËÇ¯Ëö¤Î¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Î³¹¤â³Ú¤·¤à
¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥Û¥Æ¥ë¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÃÏ¶è¤ËÎ©ÃÏ¤·¡¢¥Ó¥Õ¥©ー&¥¢¥Õ¥¿ー¥³¥ó¥µー¥È¤â³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬Ì¥ÎÏ¤Î²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ûー¥ë¡£
ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥Ûー¥ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¯¥¤ー¥ó¥º¥¹¥¯¥¨¥¢²£ÉÍÆâ¤Ë¤¢¤ë²£ÉÍ¥Ù¥¤¥Û¥Æ¥ëÅìµÞ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ËÜ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤¿½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥µー¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç¯Ëö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆø¤ï¤¤¤ò¤ß¤»¤ë¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Î³¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ú½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https:(https://yokohama-minatomiraihall.jp/news/data-20250830-363.html)//yokohama-minatomiraihall.jp/news/data-20250830-363.html(https://yokohama-minatomiraihall.jp/news/data-20250830-363.html%E2%96%A0%E5%85%AC%E6%BC%94%E6%A6%82%E8%A6%81)
¢£¸ø±é³µÍ×
Ì¾¡¡¾Î¡¡¡¡ÀÐÅÄÁÈ Ç¯Ëö´¶¼Õº×2025
²ñ¡¡¾ì¡¡¡¡²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ûー¥ë Âç¥Ûー¥ë
Æü¡¡»þ¡¡¡¡2025Ç¯12·î30Æü(²Ð)¡¢12·î31Æü(¿å) Î¾Æü¤È¤â14:00³«±é(13:00³«¾ì)
½Ð±é¼Ô¡¡¡¡ÀÐÅÄÁÈ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÐÅÄÁÈ¥¸¥å¥Ë¥¢¢¨30Æü
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÀÐÅÄÂÙ¾°¤Î¸¹³Ú¹çÁÕÉô±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¥á¥ó¥Ðー¢¨30Æü
¶Ê¡¡ÌÜ¡¡¡¡¥é¥ô¥§¥ë¡§Ë´¤²¦½÷¤Î¤¿¤á¤Î¥Ñ¥ô¥¡ー¥Ì
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡R. ¥·¥å¥È¥é¥¦¥¹¡§¥á¥¿¥â¥ë¥Õ¥©ー¥¼¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¯¥¤ー¥ó(¾¾²¬¤¢¤µ¤ÒÊÔ¶Ê)¡§¥Üー¥ó¡¦¥È¥¥¡¦¥é¥Ö¡¦¥æー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(ÀÐÅÄÁÈ¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤Î¶¦±é)¢¨30Æü¤Î¤ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾¾²¬¤¢¤µ¤Ò¡§¿·¶Ê(²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ûー¥ë°Ñ¾üºîÉÊ¡§½é±é) ¢¨31Æü¤Î¤ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿åÌîÎÉ¼ù(¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê)(¾¾²¬¤¢¤µ¤ÒÊÔ¶Ê)¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥£ー¥×¡¦¥Ñー¥×¥ë(¶áÆ£ÏÂÌÀÊÔ¶Ê)»ç¤Î±ê ¤Û¤«
¡ú30Æü¸ø±é¤Î³«¾ìÃæ(13:20～13:30)¤Ë¡ÖÀÐÅÄÂÙ¾°¤Î¸¹³Ú¹çÁÕÉô±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×»²²Ã¹»À¸ÅÌ¤ÈÀÐÅÄÁÈ¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£(¶ÊÌÜ¡Ä¥Û¥ë¥¹¥È¡§¥»¥ó¥È¥Ýー¥ëÁÈ¶Ê¤è¤ê)
ÎÁ¡¡¶â¡¡¡¡Á´ÀÊ»ØÄêSÀÊ(1¡¦2³¬ÀµÌÌÀÊ)¡§6,500±ß¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡AÀÊ(2³¬¥Ð¥ë¥³¥ËーÀÊ¡¦PÀÊ¡¦3³¬ÀÊ)¡§5,500±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âç³ØÀ¸¡¡³ÆÀÊ¼ï¡§3,000±ß¡¢¹â¹»À¸°Ê²¼ ³ÆÀÊ¼ï¡§2,000±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡65ºÐ°Ê¾å¡¦¾ã¤¬¤¤¼Ô¼êÄ¢¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊýSÀÊ¡§6,100±ß¡¢£ÁÀÊ¡§5,200±ß
Í½¡¡Ìó¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀè¹Ô9·î23Æü(²Ð½Ë)¡¿°ìÈÌÈ¯Çä9·î27Æü(ÅÚ)
¿½¡¡¹þ¡¡¡¡²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ûー¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー¡¡☎045(682)2000
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÅÅÏÃ10:00-17:00¡¿Áë¸ý11:00-19:00 ¢¨2025Ç¯10·î1Æü¤è¤ê11:00～18:00¢¨µÙ´ÛÆü¡¦ÊÝ¼éÅÀ¸¡Æü½ü¤¯¡Ë
¼çºÅ=²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ûー¥ë(¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ²£ÉÍ»Ô·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½ºâÃÄ)
¢£¸ø±éWEB¥µ¥¤¥È
¡¡▶12·î30Æü¤Î¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é(https://yokohama-minatomiraihall.jp/concert/archive/recommend/2025/12/4098.html)
¡¡▶12·î31Æü¤Î¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é(https://yokohama-minatomiraihall.jp/concert/archive/recommend/2025/12/4099.html)
²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ûー¥ë¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í²£ÉÍ»Ô·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½ºâÃÄ¡Ë
¢©220-0012 ²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-3-6¡¡
☎ÂåÉ½¡§045(682)2020(9:00-18:00)¡¡pr_mmh@yaf.or.jp
https://yokohama-minatomiraihall.jp