¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ý¥é¥¹/¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¡ÛËÉºÒ¡¦¸ººÒ¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ëÊ¬¾ùÃÏÂÐ¹³´ë²è¡£¡Ö¥Þ¥Á¥È¥â¥«¥Ã¥×2025 ²Æ¤Þ¤Ä¤ê～ËÉºÒ¡¦¸ººÒ±¿Æ°²ñ～¡×9·î1Æü¤ÎËÉºÒ¤ÎÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Â»Ü
¡¡ ¡¡vol.4
¡¡¥Ý¥é¥¹¥°¥ëー¥×¡¡Ãæ±û¥°¥êー¥ó³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:²üÇ½ Î´ÍÎ)¤Ç¤Ï8·î30Æü¤Ë¡¢Ê£¿ô¤ÎÊ¬¾ùÃÏ¤ÎÆþµï¼ÔÍÍ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡¢Ê¬¾ùÃÏÂÐ¹³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Þ¥Á¥È¥â¥«¥Ã¥×2025¡¡²Æ¤Þ¤Ä¤ê～ËÉºÒ¡¦¸ººÒ±¿Æ°²ñ～¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥é¥¹¥°¥ëー¥×¡¡Ãæ±û¥°¥êー¥ó³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:²üÇ½ Î´ÍÎ)¤Ç¤Ï8·î30Æü¤Ë¡¢Ê£¿ô¤ÎÊ¬¾ùÃÏ¤ÎÆþµï¼ÔÍÍ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡¢Ê¬¾ùÃÏÂÐ¹³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Þ¥Á¥È¥â¥«¥Ã¥×2025¡¡²Æ¤Þ¤Ä¤ê～ËÉºÒ¡¦¸ººÒ±¿Æ°²ñ～¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ìó8¥áー¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿»Ò¶¡ÍÑ¥×ー¥ë¤Ë¿å¤òÎ¯¤á¤ë¡¢Ê¬¾ùÃÏÂÐ¹³¥Ð¥±¥Ä¥ê¥ìー´ë²è
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ìó8¥áー¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿»Ò¶¡ÍÑ¥×ー¥ë¤Ë¿å¤òÎ¯¤á¤ë¡¢Ê¬¾ùÃÏÂÐ¹³¥Ð¥±¥Ä¥ê¥ìー´ë²è
¡¡¡¡
¡¡9·î1Æü¤Î¡ØËÉºÒ¤ÎÆü¡Ù¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ØËÉºÒ¡¦¸ººÒ±¿Æ°²ñ¡Ù¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ·Á¼°¤ÇÊ£¿ô¤ÎÊ¬¾ùÃÏ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ËÉºÒ¡¦¸ººÒ¥¯¥¤¥º¡¢ºÒ³²ÍÑÅÁ¸À¥À¥¤¥ä¥ë¡Ê171¡Ë¤Î¾Ò²ð¡¢¥°¥ëー¥×Æ¤µÄ¡¢Ê¬¾ùÃÏÂÐ¹³¥Ð¥±¥Ä¥ê¥ìー¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥²ー¥à¡¦¶¥µ»·Á¼°¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Í»ö¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¤Î°Õ¼±¤Î·¼È¯¤äÆþµï¼ÔÆ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¾úÀ®¤È¡¢¶¦½õ¤Î²ê¤ò°é¤àµ¡²ñ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡¡
¡¡
¡¡Ç¯1²ó¤Î³«ºÅ¤Ç11²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ïºë¶Ì¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎÊ¬¾ùÃÏ6¤«½ê62À¤ÂÓ216¿Í¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¿ÌÅù¤ËÂÐ¤¹¤ëËÉºÒ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºòº£¤Îµ¤¾Ý¾õ¶·¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢°ìÉô¤Î»þ´Ö¤òÊ¬¾ùÃÏ¤´¤È¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤ÎÉô²°¤òÊ¬¤±¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥ëー¥à¡Ë¡¢³ÆÊ¬¾ùÃÏ¤Ç¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ÎÆ°¤Åù¤ò³ÎÇ§¡¦¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¤¤¿¤À¤¯»þ´Ö¤òÀß¤±¡¢¤è¤ê°ìÁØËÉºÒ¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Á¥È¥â¥«¥Ã¥×½ªÎ»¸å¤ÏÊ¬¾ùÃÏ¤´¤È¤Ë¡¢¥Ð¥±¥Ä¥ê¥ìー¤ÇÃù¤á¤¿¥×ー¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥¹ー¥Ñー¥Üー¥ë¤¹¤¯¤¤¤ÎÂ¾¡¢²Ö²Ð¤Ê¤É¼«Í³¤Ë²Æ¤Þ¤Ä¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎÈ÷¤¨¤ò³Ø¤Ù¤ë¡¢²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Î1¥Úー¥¸¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¢¡ËÉºÒ¡¦¸ººÒ¥¯¥¤¥ºÌäÂêÎã¡¦¡ÊÃÏ¿Ì¤ÈÂç±«¡¦¹¿¿å¤ËÊ¬¤±¤Æ½ÐÂê¡ª¡Ë
¡¦¤ª²È¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¡ª¤¢¤Ê¤¿¤¬¤È¤ë¹ÔÆ°¤Ï¡©
¡ÊÅú¤¨¡Ë¡§¼«Ê¬¤Î¿È¤ò¼é¤ë¡¡
¡Ê²òÀâ¡Ë¡§¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Êª¤¬Íî¤Á¤Æ¤³¤Ê¤¤¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤¡¢°ÜÆ°¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë±£¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦µ¢ÂðÅÓÃæ¤ÇÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¡ª²ÈÂ²¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤ÇºÇ¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¥Äー¥ë¤Ï¡©
¡ÊÅú¤¨¡Ë¡§ºÒ³²ÅÁ¸À¥À¥¤¥ä¥ë¡Ö171¡×
¡Ê²òÀâ¡Ë¡§Âçµ¬ÌÏºÒ³²»þ¡¢ÅÅÏÃ¤äSNS¤Ï²óÀþ¤¬º®»¨¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Âç±«¤Ë¤è¤ëÈòÆñ»Ø¼¨È¯Îá¡¢ÈòÆñ½ê¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿ÍúÊª¤Ï¡©
¡ÊÅú¤¨¡Ë¡§¥¹¥Ëー¥«ー
¡Ê²òÀâ¡Ë¡§¿å¤¬Æþ¤ë¤ÈÊâ¹Ôº¤Æñ¤ÊÄ¹·¤¡¢Ã¦¤²¤ä¤¹¤¯¥±¥¬¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥ó¥À¥ë¤è¤ê¡¢¤Ò¤â¤ÇÂ¸µ¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¥¹¥Ëー¥«ー¡Ê±¿Æ°·¤¤Ê¤É¡Ë¤Ç°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÅöÆü»²²Ã¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Û¡¡
¡¦»°Ë§Ä®¤ÎÊ¬¾ù½»Âð¤ÎÆþµï¼Ô¡¡ÅÄ´Ý¹ÀÈþ¤µ¤ó
Ç¯¤Ë£±²óÊ¬¾ùÃÏ¤ÎÊý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼çºÅ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Û
ËÜ´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡¢Ãæ±û¥°¥êー¥ó³«È¯¡Ê³ô¡Ë¡¡CSV¿ä¿Ê¼¼¡¡¼çÇ¤¡¡¼Æ¡¡½ÓÇ·
ÃÏ¿Ì¤ä¿å³²¤Ê¤É¤ÎÉÔ°Â¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ºòº£¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸Ê¬¾ùÃÏ³§¤µ¤ó¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¿¼¤Þ¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡9·î1Æü¤Î¡ØËÉºÒ¤ÎÆü¡Ù¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ØËÉºÒ¡¦¸ººÒ±¿Æ°²ñ¡Ù¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ·Á¼°¤ÇÊ£¿ô¤ÎÊ¬¾ùÃÏ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ËÉºÒ¡¦¸ººÒ¥¯¥¤¥º¡¢ºÒ³²ÍÑÅÁ¸À¥À¥¤¥ä¥ë¡Ê171¡Ë¤Î¾Ò²ð¡¢¥°¥ëー¥×Æ¤µÄ¡¢Ê¬¾ùÃÏÂÐ¹³¥Ð¥±¥Ä¥ê¥ìー¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥²ー¥à¡¦¶¥µ»·Á¼°¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Í»ö¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¤Î°Õ¼±¤Î·¼È¯¤äÆþµï¼ÔÆ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¾úÀ®¤È¡¢¶¦½õ¤Î²ê¤ò°é¤àµ¡²ñ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡¡
¡¡
¡¡Ç¯1²ó¤Î³«ºÅ¤Ç11²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ïºë¶Ì¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎÊ¬¾ùÃÏ6¤«½ê62À¤ÂÓ216¿Í¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¿ÌÅù¤ËÂÐ¤¹¤ëËÉºÒ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºòº£¤Îµ¤¾Ý¾õ¶·¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢°ìÉô¤Î»þ´Ö¤òÊ¬¾ùÃÏ¤´¤È¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤ÎÉô²°¤òÊ¬¤±¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥ëー¥à¡Ë¡¢³ÆÊ¬¾ùÃÏ¤Ç¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ÎÆ°¤Åù¤ò³ÎÇ§¡¦¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¤¤¿¤À¤¯»þ´Ö¤òÀß¤±¡¢¤è¤ê°ìÁØËÉºÒ¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Á¥È¥â¥«¥Ã¥×½ªÎ»¸å¤ÏÊ¬¾ùÃÏ¤´¤È¤Ë¡¢¥Ð¥±¥Ä¥ê¥ìー¤ÇÃù¤á¤¿¥×ー¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥¹ー¥Ñー¥Üー¥ë¤¹¤¯¤¤¤ÎÂ¾¡¢²Ö²Ð¤Ê¤É¼«Í³¤Ë²Æ¤Þ¤Ä¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎÈ÷¤¨¤ò³Ø¤Ù¤ë¡¢²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Î1¥Úー¥¸¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¢¡ËÉºÒ¡¦¸ººÒ¥¯¥¤¥ºÌäÂêÎã¡¦¡ÊÃÏ¿Ì¤ÈÂç±«¡¦¹¿¿å¤ËÊ¬¤±¤Æ½ÐÂê¡ª¡Ë
¡¦¤ª²È¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¡ª¤¢¤Ê¤¿¤¬¤È¤ë¹ÔÆ°¤Ï¡©
¡ÊÅú¤¨¡Ë¡§¼«Ê¬¤Î¿È¤ò¼é¤ë¡¡
¡Ê²òÀâ¡Ë¡§¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Êª¤¬Íî¤Á¤Æ¤³¤Ê¤¤¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤¡¢°ÜÆ°¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë±£¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦µ¢ÂðÅÓÃæ¤ÇÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¡ª²ÈÂ²¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤ÇºÇ¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¥Äー¥ë¤Ï¡©
¡ÊÅú¤¨¡Ë¡§ºÒ³²ÅÁ¸À¥À¥¤¥ä¥ë¡Ö171¡×
¡Ê²òÀâ¡Ë¡§Âçµ¬ÌÏºÒ³²»þ¡¢ÅÅÏÃ¤äSNS¤Ï²óÀþ¤¬º®»¨¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Âç±«¤Ë¤è¤ëÈòÆñ»Ø¼¨È¯Îá¡¢ÈòÆñ½ê¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿ÍúÊª¤Ï¡©
¡ÊÅú¤¨¡Ë¡§¥¹¥Ëー¥«ー
¡Ê²òÀâ¡Ë¡§¿å¤¬Æþ¤ë¤ÈÊâ¹Ôº¤Æñ¤ÊÄ¹·¤¡¢Ã¦¤²¤ä¤¹¤¯¥±¥¬¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥ó¥À¥ë¤è¤ê¡¢¤Ò¤â¤ÇÂ¸µ¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¥¹¥Ëー¥«ー¡Ê±¿Æ°·¤¤Ê¤É¡Ë¤Ç°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÅöÆü»²²Ã¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Û¡¡
¡¦»°Ë§Ä®¤ÎÊ¬¾ù½»Âð¤ÎÆþµï¼Ô¡¡ÅÄ´Ý¹ÀÈþ¤µ¤ó
Ç¯¤Ë£±²óÊ¬¾ùÃÏ¤ÎÊý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼çºÅ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Û
ËÜ´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡¢Ãæ±û¥°¥êー¥ó³«È¯¡Ê³ô¡Ë¡¡CSV¿ä¿Ê¼¼¡¡¼çÇ¤¡¡¼Æ¡¡½ÓÇ·
ÃÏ¿Ì¤ä¿å³²¤Ê¤É¤ÎÉÔ°Â¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ºòº£¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸Ê¬¾ùÃÏ³§¤µ¤ó¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¿¼¤Þ¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Ý¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉô¹Êó²Ý
Ã´Åö¡§ÀÄÌø ¹§Æó
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
³ô¼°²ñ¼ÒÃæ±û¥°¥êー¥ó³«È¯¡¡
https://www.polus-green.com/support/machitomo/