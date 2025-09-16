アウディ、Audi Q4 e-tron Electrify Your Drive Campaignを開催最新のe-tronに試乗して、電気自動車のある生活を実感























































































本キャンペーンは、特設サイトからAudi Q4 e-tronシリーズ（Audi Q4 45 e-tron advanced、Audi Q4 45 e-tron S line、Audi Q4 Sportback 45 e-tron advanced、Audi Q4 Sportback 45 e-tron S line）の中から希望のモデルを選び、お近くのアウディ正規ディーラーe-tron取扱店（全国120店舗、現時点）での試乗予約をして、試乗後に店舗に設置の専用ツールから応募すると、抽選でBriiv 2空気清浄機またはAudiロゴ入りHEIMPLANETのポーチ3点セットがあたるキャンペーンです。



Audi Q4 e-tronは、プレミアムコンパクトSUVセグメントの電気自動車として2022年に日本で発売され、2023年にはドイツブランド電気自動車のうち国内新車登録台数が最多*1となった人気のモデルです。電気モーター1基をリヤアクスルに搭載した後輪駆動モデルで、一充電走行距離は最長613 km（WLTCモード）で、回生システムで効率的に電気を使い、より少ない充電回数で効率的に走ることが可能です。駆動用電気モーターの性能は、最高出力210kW、最大トルク545Nmとパワフルな走りを実現します。CHAdeMO規格の急速充電で最大出力125kWに対応し、5%から80%までの充電は38分で充電できます（理論値）。全長4,590mm、全幅1,865mmとコンパクトなボディサイズながら、室内空間および荷室は上位モデルに相当するスペースを実現しています。荷室はQ4 45 e-tronは520リッター、Q4 Sportback 45 e-tronは535リッターで、リヤシートを倒せば、それぞれ1,490リッターと1,460リッターのフラットな大容量スペースになり、家族での移動や荷物が多いイベントなどにも対応します。



ボディタイプは、存在感のあるフォルムのSUV Q4 e-tronとスタイリッシュなSUVクーペ Q4 Sportback e-tronの2つのタイプを設定しています。グレード構成は、Q4 e-tron / Q4 Sportback e-tronともにadvanced / S lineの2タイプとなっています。advancedは、フロントグリルのカラーがヘクラグレーとなり、19インチアルミホイールを装備しています。S lineではグリルがプラチナムグレーとクロームパーツを組み合わせたものとなり、フロントバンパーやサイドシル上部にセレナイトシルバーのカラーリングが施され、20インチアルミホイールを装着し、よりスポーティなキャラクターを強調しています。また、標準仕様より車高を15mm下げたスポーツサスペンションにより、よりダイレクトなハンドリングを楽しむことができます。



この先進的なデザインと実用性を兼ね備えた、ゼロエミッションの走行をかなえるAudi Q4 e-tronシリーズを試乗したお客様からは、静粛性と乗り心地のよさ、居住性の広さ、素早く力強い加速、エアコンがモーターオフでもつけられる快適さなどに評価をいただき、多くのお客様に選ばれています。ユーザーの声はこちらからご確認いただけます。



Audi Q4 e-tron Electrify Your Drive Campaign概要

・期間：2025年9月16日(火)～12月14日(日)

・対象店舗：アウディ正規ディーラー e-tron取扱店 全国120店舗

・参加方法：以下のキャンペーン特設サイトよりAudi Q4 e-tronシリーズの試乗予約をし、店舗にてキャンペーンにご応募ください。

キャンペーン特設サイト

・キャンペーン賞品：Briiv 2空気清浄機またはAudiロゴ入りHEIMPLANET Carry Essentials Packing Cubes Set

【Briiv 2空気清浄機】

イギリス発の次世代エアピュリファイア。花粉やPM2.5を自然の力で取り除き、森林の中のような空気を実現。

【Audiロゴ入り HEIMPLANET Carry Essentials Packing Cubes Set】

ドイツのエアフレームテントのパイオニア「HEIMPLANET（ハイムプラネット）」のシンプルなウォータープルーフダイコシェルのポーチ３点セット。



アウディでは、電気自動車オーナー向けにPremium charging alliance（プレミアム チャージング アライアンス、以下、PCA）の急速充電サービスを提供しています。PCAは、加盟ブランド（現時点はアウディ、フォルクスワーゲン、ポルシェ）の電気自動車オーナー向けに提供する90kWから150kW出力のCHAdeMO規格急速充電器ネットワークを統合したプレミアム充電サービスです。Audi Q4 e-tronシリーズの新車をご購入のお客様には、このPCAサービスを3年間無料で提供しています。これにより、お客様が3年間でAudi Q4 e-tronのPCAでの充電サービスにかかる費用は実質ゼロとなり、ゼロエミッションの走りで環境に配慮しながらも、昨今の物価高騰の中でも自動車の燃料代を節約することができます。PCAについての詳細は以下よりご確認ください。

PCA公式サイト：https://pcajp.com



アウディでは、「Vorsprung durch Technik（技術による先進）」をスローガンに掲げ、電動化を進めています。2018年に初の完全電気自動車e-tronを発表して以来e-tronシリーズの拡充を続け、本キャンペーン対象のプレミアムコンパクトSUVのQ4 e-tronシリーズのほか、フラグシップモデルのAudi e-tron GTシリーズやAudi Q8 e-tronシリーズなどを導入してきました。さらに本年は、e-tronファミリーの一充電走行距離の新しいレベルを築くAudi Q6 e-tronと、Audi A6 e-tronという次世代のプレミアムe-モビリティを導入しました。革新的な電気自動車モデルの導入と両輪で進めているのが、電気自動車の充電ニーズに対応する充電インフラの構築です。アウディではPCAのほか、すべての電気自動車ユーザー*2が急速充電を利用できるAudi charging hub 紀尾井町、Audi charging hub 芝公園、Audi charging station 厚木を運営しています。アウディは、電気自動車に関する課題解決と、電気自動車ユーザーの利便性向上に取り組み、電気自動車のさらなる利用促進を目指しています。



*1 各メーカーがBEVとしてカテゴライズしたものを日本自動車輸入組合（JAIA） 2023年1～12月モデル別 国内新車登録台数に基づき自社調べ（電気自動車＝BEV（完全電気自動車））

*2 充電器は充電規格「CHAdeMO 2.0.2」に対応。CHAdeMOアダプターはご利用いただけません アウディ ジャパン（東京都品川区、ブランド ディレクター：マティアス シェーパース）は、アウディのプレミアムコンパクト電動SUVであるAudi Q4 e-tronシリーズの試乗キャンペーン「Audi Q4 e-tron Electrify Your Drive Campaign」を2025年9月16日から12月14日の間実施します。本キャンペーンは、特設サイトからAudi Q4 e-tronシリーズ（Audi Q4 45 e-tron advanced、Audi Q4 45 e-tron S line、Audi Q4 Sportback 45 e-tron advanced、Audi Q4 Sportback 45 e-tron S line）の中から希望のモデルを選び、お近くのアウディ正規ディーラーe-tron取扱店（全国120店舗、現時点）での試乗予約をして、試乗後に店舗に設置の専用ツールから応募すると、抽選でBriiv 2空気清浄機またはAudiロゴ入りHEIMPLANETのポーチ3点セットがあたるキャンペーンです。Audi Q4 e-tronは、プレミアムコンパクトSUVセグメントの電気自動車として2022年に日本で発売され、2023年にはドイツブランド電気自動車のうち国内新車登録台数が最多*1となった人気のモデルです。電気モーター1基をリヤアクスルに搭載した後輪駆動モデルで、一充電走行距離は最長613 km（WLTCモード）で、回生システムで効率的に電気を使い、より少ない充電回数で効率的に走ることが可能です。駆動用電気モーターの性能は、最高出力210kW、最大トルク545Nmとパワフルな走りを実現します。CHAdeMO規格の急速充電で最大出力125kWに対応し、5%から80%までの充電は38分で充電できます（理論値）。全長4,590mm、全幅1,865mmとコンパクトなボディサイズながら、室内空間および荷室は上位モデルに相当するスペースを実現しています。荷室はQ4 45 e-tronは520リッター、Q4 Sportback 45 e-tronは535リッターで、リヤシートを倒せば、それぞれ1,490リッターと1,460リッターのフラットな大容量スペースになり、家族での移動や荷物が多いイベントなどにも対応します。ボディタイプは、存在感のあるフォルムのSUV Q4 e-tronとスタイリッシュなSUVクーペ Q4 Sportback e-tronの2つのタイプを設定しています。グレード構成は、Q4 e-tron / Q4 Sportback e-tronともにadvanced / S lineの2タイプとなっています。advancedは、フロントグリルのカラーがヘクラグレーとなり、19インチアルミホイールを装備しています。S lineではグリルがプラチナムグレーとクロームパーツを組み合わせたものとなり、フロントバンパーやサイドシル上部にセレナイトシルバーのカラーリングが施され、20インチアルミホイールを装着し、よりスポーティなキャラクターを強調しています。また、標準仕様より車高を15mm下げたスポーツサスペンションにより、よりダイレクトなハンドリングを楽しむことができます。この先進的なデザインと実用性を兼ね備えた、ゼロエミッションの走行をかなえるAudi Q4 e-tronシリーズを試乗したお客様からは、静粛性と乗り心地のよさ、居住性の広さ、素早く力強い加速、エアコンがモーターオフでもつけられる快適さなどに評価をいただき、多くのお客様に選ばれています。ユーザーの声はこちらからご確認いただけます。Audi Q4 e-tron Electrify Your Drive Campaign概要・期間：2025年9月16日(火)～12月14日(日)・対象店舗：アウディ正規ディーラー e-tron取扱店 全国120店舗・参加方法：以下のキャンペーン特設サイトよりAudi Q4 e-tronシリーズの試乗予約をし、店舗にてキャンペーンにご応募ください。キャンペーン特設サイト https://www.audi.jp/btl/audi-q4-e-tron-testdrive/index.html ・キャンペーン賞品：Briiv 2空気清浄機またはAudiロゴ入りHEIMPLANET Carry Essentials Packing Cubes Set【Briiv 2空気清浄機】イギリス発の次世代エアピュリファイア。花粉やPM2.5を自然の力で取り除き、森林の中のような空気を実現。【Audiロゴ入り HEIMPLANET Carry Essentials Packing Cubes Set】ドイツのエアフレームテントのパイオニア「HEIMPLANET（ハイムプラネット）」のシンプルなウォータープルーフダイコシェルのポーチ３点セット。アウディでは、電気自動車オーナー向けにPremium charging alliance（プレミアム チャージング アライアンス、以下、PCA）の急速充電サービスを提供しています。PCAは、加盟ブランド（現時点はアウディ、フォルクスワーゲン、ポルシェ）の電気自動車オーナー向けに提供する90kWから150kW出力のCHAdeMO規格急速充電器ネットワークを統合したプレミアム充電サービスです。Audi Q4 e-tronシリーズの新車をご購入のお客様には、このPCAサービスを3年間無料で提供しています。これにより、お客様が3年間でAudi Q4 e-tronのPCAでの充電サービスにかかる費用は実質ゼロとなり、ゼロエミッションの走りで環境に配慮しながらも、昨今の物価高騰の中でも自動車の燃料代を節約することができます。PCAについての詳細は以下よりご確認ください。PCA公式サイト：https://pcajp.comアウディでは、「Vorsprung durch Technik（技術による先進）」をスローガンに掲げ、電動化を進めています。2018年に初の完全電気自動車e-tronを発表して以来e-tronシリーズの拡充を続け、本キャンペーン対象のプレミアムコンパクトSUVのQ4 e-tronシリーズのほか、フラグシップモデルのAudi e-tron GTシリーズやAudi Q8 e-tronシリーズなどを導入してきました。さらに本年は、e-tronファミリーの一充電走行距離の新しいレベルを築くAudi Q6 e-tronと、Audi A6 e-tronという次世代のプレミアムe-モビリティを導入しました。革新的な電気自動車モデルの導入と両輪で進めているのが、電気自動車の充電ニーズに対応する充電インフラの構築です。アウディではPCAのほか、すべての電気自動車ユーザー*2が急速充電を利用できるAudi charging hub 紀尾井町、Audi charging hub 芝公園、Audi charging station 厚木を運営しています。アウディは、電気自動車に関する課題解決と、電気自動車ユーザーの利便性向上に取り組み、電気自動車のさらなる利用促進を目指しています。*1 各メーカーがBEVとしてカテゴライズしたものを日本自動車輸入組合（JAIA） 2023年1～12月モデル別 国内新車登録台数に基づき自社調べ（電気自動車＝BEV（完全電気自動車））*2 充電器は充電規格「CHAdeMO 2.0.2」に対応。CHAdeMOアダプターはご利用いただけません

アウディのプレミアムコンパクト電動SUV Audi Q4 e-tronシリーズの試乗キャンペーンを、全国のアウディ正規ディーラーe-tron取扱店120店舗で実施2025年12月14日までに試乗予約の上、Audi Q4 e-tronシリーズに試乗したお客様から、抽選で210名にナチュラルコンセプトのライフスタイルグッズをプレゼント