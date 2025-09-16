ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、「食」と「農」にまつわるテーマをＪＡタウンオフィシャルサポーターの秋元真夏さんがゆるふわっと配信するＹｏｕＴｕｂｅ番組「ゆるふわたいむ」で、ＪＡタウンの食材を使用した番組を配信しています。

９月１６日（火）１８時から、秋元真夏さんが飲食店舗「みのるダイニング札幌ステラプレイス」でメニューを堪能する動画を公開します。

今回は、秋元真夏さんが視聴者プレゼントをかけ、設定金額ピッタリを目指した企画を行い、十勝しほろ牛サーロインステーキやお野菜ビュッフェ、樹のめぐみたまごを使用したオムライスなどを実食しました。北海道ならではの食材を使用したメニューが多数登場し、北海道産農畜産物の魅力をたっぷりお届けします。

ＹｏｕＴｕｂｅ番組「ゆるふわたいむ」

配信タイトル：注文金額をピッタリ当ててお野菜BOXをGET！秋元真夏がみのるダイニング札幌ステラプレイスで北海道を味わい尽くす！

ＵＲＬ： https://youtu.be/zXqbLs2Awrk

■番組概要

・タイトル：「食」と「農」のゆるふわバラエティ ゆるふわたいむ

・公開媒体：ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル ゆるふわちゃんねるhttps://youtube.com/@yurufuwa_time

・内容：日本の「食」と「農」を幅広い世代にもっと身近に感じてもらうことを目的に、ＭＣの秋元真夏さんがＪＡタウンの商品を通じて「食」と「農」の魅力をゆるふわっとお届けする番組。

・配信日：毎週火・金 １８時

※諸事情により配信日時が変更になる場合があります。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。

