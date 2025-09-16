¡Ú2025-2026BOARD&SKI¡Û12·î～3·î½ÐÈ¯¤Î¥¹¥ー¡¦¥¹¥Î¥Ü¥Ä¥¢ーÈ¯Çä³«»Ï¡ªº£¸å¤ÎÈ¯Çä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥È¥é¥Ù¥ë¥¤¥ó¤Ï¡¢2022Ç¯1·î1Æü¤è¤êT-LIFE¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÀî Ë®Âç¡Ë¤È¤·¤ÆºÆÊÔ¤·¤¿²ñ¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥¹¥ー¡õ¥¹¥Îー¥Üー¥É¥Ä¥¢ー¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢Ä«È¯¥Ð¥¹¡¢ÌëÈ¯¥Ð¥¹¡¢JR¿·´´Àþ¤Ê¤É¤Î¸òÄÌ¡¢¥ê¥Õ¥È·ô¡¢½ÉÇñÉÕ¤¤Î¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥Ä¥¢ー¤òËÉÙ¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢2025-2026¥·ー¥º¥ó¤Î12·î～3·î½ÐÈ¯¤Î¥¹¥ー¡¦¥¹¥Î¥Ü¥Ä¥¢ー¤òÈ¯Çä¡ª
¸òÄÌ¼êÃÊ¤Ï¥Þ¥¤¥«ー¤ÈJR¿·´´Àþ¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨º£¸å¡¢Ä«/ÌëÈ¯¥Ð¥¹¥×¥é¥ó¤âÈ¯ÇäÍ½Äê¡Ë
---------------------
¡Ú¥ê¥Õ¥È·ô¡Ü½ÉÇñ¡Û
¸òÄÌ¡¦»þ´Ö¤â¼«Í³¤Ê¥Þ¥¤¥«ー¥×¥é¥ó
¡ÚJR¿·´´Àþ¡Ü¥ê¥Õ¥È·ô¡Ü½ÉÇñ¡Û
³Ú¡¦Áá¡¦¼«Í³¤ÊÍßÄ¥¤ê¤ÊJR¿·´´Àþ¥×¥é¥ó
---------------------
ÅßÎ¹¹Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ·×²è¤ò¤¿¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³ÆÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
¡ü¥Þ¥¤¥«ー
¥ê¥Õ¥È·ô¤È½ÉÇñ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥Þ¥¤¥«ー¥Ä¥¢ー¡ª
¸òÄÌ¼êÃÊ¡¦»þ´Ö¤Ï¼«Í³¡¢¥¹¥ー¾ì¼þÊÕ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë´ó¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¤´¼«¿È¤Î¥Úー¥¹¤Ç¥¹¥ー¡¦¥¹¥Î¥Ü¥Ä¥¢ー¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢§ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.travel-inn.co.jp/ski/special/mycar/
¡üJR¿·´´Àþ
±ýÉüJR¿·´´Àþ¡Ü¥ê¥Õ¥È·ô¡Ü½ÉÇñ¡Ü¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÆÀ¤ÊJR¿·´´Àþ¥Ä¥¢ー¡ª
È¯Ãå±Ø¡¦»þ´Ö¤¬Áª¤Ù¡¢¼«Í³¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¥¹¥ー¡¦¥¹¥Î¥ÜÎ¹¹Ô¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢§ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.travel-inn.co.jp/ski/special/jr/
º£¸å¤ÎÈ¯Çä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¤ªÃÎ¤é¤»
º£Ç¯¤âÂ¿¤¯¤Î¼è°·¤¤¥¹¥ー¾ì¡¦½É¤òÂ·¤¨¡¢¸½ºß¥Ä¥¢ー¤ò±Ô°ÕÀ©ºîÃæ¤Ç¤¹¡ª
¢§½ÉÇñ¥×¥é¥óÈ¯Çä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
£±.È¯ÇäÆü¡§9/16¡Ê²Ð¡Ë¡ÚËÜÆüÈ¯Çä¡ª¡Û
£².È¯ÇäÆü¡§10/8¡Ê¿å¡Ë
£³.È¯ÇäÆü¡§10/23¡ÊÌÚ¡Ë
¢¨£².¡¢£³.¤ÎÈ¯ÇäÆü¤ÏÍ½Äê¤Î¤¿¤á¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§Æüµ¢¤ê¥×¥é¥óÈ¯Çä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
£±.È¯ÇäÆü¡§9/24¡Ê¿å¡Ë
£².È¯ÇäÆü¡§10/15¡Ê¿å¡Ë
£³.È¯ÇäÆü¡§10/30¡ÊÌÚ¡Ë
¢¨£².¡¢£³.¤ÎÈ¯ÇäÆü¤ÏÍ½Äê¤Î¤¿¤á¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£