鉄道むすめ(R)“白井まきの”のヘッドマークがデザインされた『電車ナビタ』 第3弾！北総鉄道 白井駅に設置

表示灯株式会社

周辺案内地図の掲出など、公共性の高い事業を展開する表示灯株式会社（本店：愛知県名古屋市 代表取締役社長:徳毛孝裕、以下「当社」)は、この度、北総鉄道の白井駅に7500形車両をモチーフに、北総鉄道所属の鉄道むすめ(R)“白井まきの”のヘッドマークがデザインされた特徴的な『電車ナビタ』を新たに設置いたしましたので、お知らせいたします。

（ 北総鉄道 白井駅に設置された 『電車ナビタ』 と鉄道むすめ“白井まきの” ）

当社が展開する周辺案内地図「ナビタ」は、鉄道駅に設置される「ステーションナビタ」を中心に、自治体庁舎内等に設置される「シティナビタ」、警察関連施設等に設置される「公共ナビタ」等に分類され、全国4,000か所超に設置されております。うち、「ステーションナビタ」については全国約2,400駅に設置（主要994駅※のうち80％超）されており、公共性の高い社会インフラとしての役割を担っております。

※主要994駅：乗降者数3万人以上／日

この度、北総鉄道 白井駅に設置された「電車ナビタ」は、7500形車両をモチーフに北総鉄道の特徴的なラインカラーでもある水色・黄色を配しております。加えて、鉄道むすめ(R)「白井まきの」のヘッドマークが車両前面に掲出された遊び心もあるデザインは、誰もが思わず触れたくなる「駅空間を彩る新しいアイコン」となります。

当社は今後も周辺案内地図をご利用されるお客様に、地図の閲覧ならびに地域情報の発信に加えて、「楽しさ」も提供することで、利用者の方々に笑顔になって頂けることを目指してまいります。

◆『鉄道むすめ(R)』について

『鉄道むすめ(R)』は株式会社トミーテックが展開する、全国の鉄道事業者の制服を着たキャラクターです。2005年より展開され、2025年11月30日には20周年を迎えます。2025年5月現在、鉄道会社や鉄道関連企業80社以上が参加、車掌や運転士、駅務員など総勢114名が活躍中。

『鉄道むすめ(R)』公式ウェブサイト：https://tetsudou-musume.net/