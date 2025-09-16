ヒーロー俳優・平野宏周がゲスト！　自由すぎる平野に紅しょうがのツッコミが冴える！『つまみは紅しょうが　男子～!宅飲みするからウチ来ぃや～!』 ９月20日（土）23:30放送

吉本興業株式会社

紅しょうがが、“宅飲み”スタイルでステキな男子ゲストと、食べて飲んでトークするBSよしもとの番組『つまみは紅しょうが 男子～！宅飲みするからウチ来ぃや～』（毎月第3・4土曜23:30～）。9月20日（土）の放送回では、 話題の男性同士の恋愛ドラマや『ウルトラマンZ』など、人気作に出演する俳優の平野宏周（ひらのこうしゅう）がゲストに登場します。

生成AIが考え出した、熊元プロレス＆稲田美紀のあだ名とは？

オープニングトークでは、今、あちこちで話題の生成AIに紅しょうがのあだ名を考えてもらうという内容。「言われそう。そのぐらい自然！」と熊プロが感心するあだ名から、稲田が「しんどいんやけど・・・」と閉口するあだ名など、さまざまな角度からのあだ名が披露されます。

「昭和におったよな」というようなあだ名など4つの候補から本人たちが選んだのは一体どんなものでしょうか。「あだ名でなく、改名してもいいくらい」と熊プロがおすすめする、稲田のあだ名も必見です！

今回のゲストは、現在放送中の男性同士の恋愛ドラマに出演している注目俳優・平野宏周。「名前、めっちゃカッコいい」という熊プロに対し、「いや、プロレスもめっちゃカッコいい。俺も平野プロレスがいい！」とまさかの改名かという流れになり、恒例の熊プロの乾杯は「平野プロレスに乾杯！」というものになります。さらに、「ルミネ（theよしもと）にも行ったことがある」という意外な一面が明かされ、そのノリの良さに、熊プロのつばが稲田に飛ぶほど、トークも盛り上がりを見せることに!?

平野聞きたかった「モテる芸人って誰!?」に対して、紅しょうがは何と答える!?

そして、プロフィール紹介では、平野は中学まで野球、高校からアメフト、趣味は格闘技観戦というスポーツ男子だと判明。2～3年前からゴルフも始めたということで、稲田とゴルフ談義に花が咲きます。そんな平野は『ウルトラマンZ』で主人公を演じていたヒーロー俳優。カッコいいヒーローを演じるために2～3週間で体型を絞ったという秘話も明かされます。さらに、「見ている人に言いたい、俺はポチャの時もモテてた」と豪語する平野に、熊プロからまさかの「モテてる人が自分でモテてるって言わんもん」いう名言も飛び出し……!?

紅しょうがに聞きたいこととして、「お笑い芸人さんでいちばんモテる人は？ 」 という平野の問いに、紅しょうが2人から名前が挙がったのは器用貧乏だというアノ人！ 紅しょうがと仲が良いその芸人とは、そして、平野と同じく「自分ではモテると豪語する」芸人とは一体、誰なのでしょうか？ 最後には、紅しょうがのコンビ名の由来も披露されるので、お楽しみに！

『つまみは紅しょうが』は、毎月第3・4土曜23:30より放送。第1・第2・第5土曜23:30からは、これまでの放送回で人気があったものを再放送もされているので、毎週、いろいろな形で楽しんでください！

【番組情報】つまみは紅しょうが 男子～!宅飲みするからウチ来ぃや～!

放送局：BSよしもと (BS265ch)

放送日時：９月20日（土）23:30～24:00

出演者：熊元プロレス・稲田美紀（紅しょうが）

ゲスト：平野宏周

視聴方法：

【ＴＶ】BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】https://video.bsy.co.jp/（無料配信）

HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000020984