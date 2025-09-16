初出演アーティスト続々！椎名へきる、プリキュアシンガーズ、前橋ウィッチーズが横浜アリーナのステージへ

株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン

株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：滝山正夫、以下「アニマックス」）は、株式会社NTTドコモ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：前田義晃、以下「NTTドコモ」）との共催で行う、2025年11月15日（土）開催の「東武鉄道 presents ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA supported by Lemino」において、第3弾出演アーティストを発表いたします。スペシャルアーティストには、椎名へきる が初出演。『魔法騎士レイアース』の獅堂光役など声優としても活躍。今年デビュー30周年となるアニメソングのレジェンドは数々の名曲を世に送り出し、アニメ音楽シーンを長年牽引してきた存在です。

さらに、アニメ『プリキュア』シリーズを彩るシンガーたちによるユニット プリキュアシンガーズ が初出演。2025年夏には全国4都市を巡るライブツアーを成功させ、世代を超えて愛される楽曲を届け続けています。

そして、次世代アーティストの登竜門イベント「NEXTAGE」で優勝を果たした 前橋ウィッチーズ が本公演に初出演。アニメ・音楽・ライブを横断するメディアミックス作品『前橋ウィッチーズ』から生まれた彼女たちは、ファンの支持を得てNEXTAGEでの優勝を勝ち取り横浜アリーナのステージに立ちます。

アニメ音楽を代表するレジェンドから、人気シリーズを担うシンガー、そして新進気鋭の若手まで、豪華な顔ぶれが加わり、横浜公演はさらなる盛り上がりを見せます。

■FAN SELECTIONについて

出演アーティストによるカバーやコラボレーションをファン投票で決定する特別企画「FAN SELECTION」を実施します。今回募集するのは、「横浜公演で絶対に聞きたいアニメ楽曲」。

応募期間は 9月19日（金）12:00 ～ 9月30日（火）23:59 まで。

ファンの声が当日のステージに反映され、ここでしか見られない特別なパフォーマンスが生まれます。ANIMAX MUSIXならではの“参加型ライブ”を、ぜひ投票から一緒に楽しんでください。

公式WEB：https://www.animax.co.jp/animaxmusix

公式X：https://twitter.com/animaxmusixjp

参考

■概要（横浜公演）

実施名：東武鉄道 presents ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA supported by Lemino

実施日時： 2025年11月15日（土） 開場13:00／開演14:30（終演予定20:30）

会場：横浜アリーナ（〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-10）

出演アーティスト（五十音順）：

＜SPECIAL ARTIST＞椎名へきる

＜ARTISTS＞蒼井翔太／ASCA／ウタヒメドリーム オールスターズ（初出演）／ウマ娘 プリティーダービー／OxT, MYTH & ROID／岸田教団&THE明星ロケッツ／DIALOGUE+／天狼群（初出演）／東山奈央／中島 怜（初出演）／南條愛乃／HoneyWorks feat.ハコニワリリィ（初出演）／fhana／フランシュシュ（初出演）／プリキュアシンガーズ（初出演）／

前橋ウィッチーズ（初出演）／MADKID／安野希世乃

チケット：

プレミアムシート 17,000円（税込18,700円）※特典グッズ付き

指定席 11,000円（税込12,100円）

司会：吉田尚記（ニッポン放送アナウンサー）

主催：株式会社NTTドコモ／株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン

後援：横浜市

冠協賛：東武鉄道株式会社

協賛：株式会社イープラス／株式会社ファミリーマート／株式会社トラストバンク／株式会社ミラティブ／学校法人東放学園

制作：株式会社ハンズオン・エンタテインメント

問い合わせ先：ホットスタッフ・プロモーション TEL：050-5211-6077（平日12:00～18:00）

■概要（大阪公演）

実施名 ： ANIMAX MUSIX 2026 OSAKA supported by Lemino

実施日時： 2026年3月7日（土） 開場14:00／開演15:30（終演予定19:30）

※公演時間は約4時間を予定しておりますが、開演・終演時間は変更となる場合があります。

会場：Asue アリーナ大阪（〒552-0005 大阪市港区田中3-1-40 八幡屋公園内）

出演アーティスト（第1・2弾まで／五十音順）：

i☆Ris／angela／上杉真央（初出演）／オーイシマサヨシ／大西亜玖璃（初出演）／GRANRODEO／佐々木李子（初出演）／鈴木このみ／芹澤優 feat. MOTSU／TRUE／虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会（初出演）／fripSide …and more!!

チケット：

プレミアムシート 15,500円（税込17,050円）※特典グッズ付き

指定席 9,000円（税込9,900円）

司会：豊田穂乃花（FM802 DJ）

主催：株式会社NTTドコモ／株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン

協賛：株式会社イープラス／株式会社ファミリーマート／大阪アニメ・声優＆eスポーツ専門学校

制作：株式会社ハンズオン・エンタテインメント

問い合わせ先：キョードーインフォメーション TEL：0570-200-888 （土日祝除く 12:00～17:00）

■両公演共通情報

公式サイト：https://www.animax.co.jp/animaxmusix

公式X:https://twitter.com/animaxmusixjp

【ANIMAX MUSIXについて】

アニマックスが主催するアニメミュージックイベント「ANIMAX MUSIX」。

アニメ音楽を愛するアーティストたちが集結し、オリジナル曲はもちろん、ここでしか見られないカバーやコラボレーションを披露するスペシャルライブです。

横浜公演では、椎名へきる、プリキュアシンガーズ、前橋ウィッチーズをはじめ、豪華アーティストが出演。ファン参加型企画「FANSELECTION」も実施され、投票によって選ばれたアニメ楽曲の特別なステージを楽しめます。

冠協賛に東武鉄道株式会社を迎え、横浜アリーナから全国へアニメミュージックの魅力を発信します。

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

【アニマックスについて】

アニメ専門チャンネル「アニマックス」は、1998年の開局以来、『機動戦士ガンダム』『ちびまる子ちゃん』『ルパン三世』といった不朽の名作から、最新のヒットアニメまで、幅広いジャンルの良質な作品を24時間365日お届けしています。また、2009年に開始したアニメミュージックイベント「ANIMAX MUSIX」をはじめ、「朗読劇」や「eスポーツイベント」などアニメの魅力を多角的に発信しています。2024年、家電専門店・ノジマのグループ会社として、新たな取り組みにも積極的に挑戦しています。

公式サイト：https://www.animax.co.jp/