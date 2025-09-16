灰飛びを気にせずお香が楽しめるカバー付きの吊り下げ式お香スタンドや、石けんと小物をひとまとめに収納できるソープトレーが発売になりました。

山崎実業株式会社

■お香スタンド タワー 灰飛び防止カバー付き

灰飛びを気にせずお香を楽しめるカバー付きスタンド。

スティックを差し込むだけで固定でき、 カバーは外してお手入れ簡単。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/75562/

■シリコーン吸盤歯ブラシホルダー タワー

シリコーン吸盤で簡単取り付け！

浮かせて収納できるから歯ブラシを衛生的に保てます。柔らか素材でお手入れしやすく、鏡やタイルにも設置可能。

■シリコーン吸盤歯ブラシホルダー タワー ５連

歯ブラシを5本まとめて収納できるホルダー。

シリコーン吸盤で簡単設置でき、浮かせて収納できるから水切れよく衛生的。

お手入れもラクに清潔を保てます。

■シリコーン吸盤シェーバーホルダー タワー

シリコーン吸盤で浮かせて衛生的に収納できるシェーバーホルダーです。

柔らかい素材なのでお手入れしやすく、 ミラーやタイルにも取り付け可能です。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/search/?q=%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%90%B8%E7%9B%A4

■片手でカットマグネットキッチンペーパーホルダー タワー 縦タイプ/L

マグネットで簡単に取り付けられるキッチンペーパーホルダー。

縦横どちら向きでも使えて、片手でカットできるシンプルな構造です。

キッチンパネルに設置すれば、野菜の水切りや台拭き、油汚れの拭き取りの際に便利。

毎日の作業をスマートにサポートします。Lサイズは海外製の大判タイプにも対応。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/search/?q=%E7%89%87%E6%89%8B%E3%81%A7%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC,%E3%82%BF%E3%83%AF%E3%83%BC,%E7%B8%A6%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97

■マグネット収納付きソープトレー タワー

マグネットで浮かせて設置できる小物収納付きソープトレーです。

洗顔用品、歯磨きセット、上靴洗い用の石けんとブラシなど、必要な物を一か所にまとめて収納できます。

底面には水抜き穴があるため、水はけが良く乾きやすい設計です。

マグネットでの取り付けだけでなく、置き型としても使用可能です。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/81810/

山崎実業株式会社

https://www.yamajitsu.co.jp/

アプリ

https://yappli.plus/yamajitsu

Instagram

https://www.instagram.com/yamazaki.home.channel/

X

https://twitter.com/Yamazaki_home

Facebook

https://www.facebook.com/Yamazaki.home.channel/

TikTok

https://www.tiktok.com/@yamazaki_home_channel