10月1日(水)よりQRコードを活用したデジタル乗車券サービスの開始およびデジタル乗車券「のせでん 1day パス」を発売します

阪急阪神ホールディングス株式会社

能勢電鉄では、スルッとKANSAI協議会が提供するQRコードを活用したデジタル乗車券（以下QRコード乗車券）のサービス「スルッとQRtto(スルッとクルット)」を、2025年10月1日(水)から開始します。

また、QRコード乗車券のサービス開始にあわせ、能勢電車全線が1日乗り放題の「のせでん1day

パス」を発売します。

本サービスは、お客様のスマートフォンでQRコード乗車券を事前にご購入いただき、QRコードを

改札機の読み取り部にかざしていただくことでご利用いただけます。

詳細については次のとおりです。

1．サービス開始日

2025年10月1日(水)

2．乗車方法

事前にご購入いただいたQRコード乗車券をスマートフォンなどに表示していただき、新たに改札機に設置する読み取り部にかざすことで、ご乗車いただけます。

3．対象駅

能勢電車 全駅

※専用リーダーを設置した改札機を、各駅に1台以上設置します。

4．「のせでん 1day パス」の発売について

QRコードを活用したデジタル乗車券サービスの開始にあわせ、能勢電車全線が1日乗り放題の

フリーデジタル乗車券を発売します。

（1）乗車券の名称

デジタル乗車券「のせでん 1day パス」

（2）発売および有効期間

・発売期間 2025年10月1日(水)～2026年3月31日(火)

・有効期間 2025年10月1日(水)～2026年4月30日(木)のうち購入日から

3か月以内の任意の1日

※ただし、2026年2月2日以降にご購入される場合は、2026年4月30日が有効

期限となります。

（3）発売額

800円(大人のみ)

（4）購入方法

スルッとQRttoのホームページ( https://surutto-qrtto.com )で会員登録を行った後

「のせでん 1day パス」を選択し、クレジットカード決済でご購入いただけます。

（5）有効区間

能勢電車全線

（6）使用条件

有効期間内の1日、持参人1名に限り有効区間内乗降フリー

●能勢電鉄公式ホームページ https://noseden.hankyu.co.jp

この件に関するお客様からのお問い合わせは

能勢電鉄株式会社 鉄道事業部（企画統括担当）

TEL：072-792-7810 FAX：072-792-7730

(平日9時30分～17時00分)

参考資料：

https://prtimes.jp/a/?f=d5179-2390-c8777881a760e2ef86687c3a99244267.pdf

能勢電鉄株式会社 https://noseden.hankyu.co.jp/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/94c6ce3bb92a230627a84af913318e2382da4819.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1