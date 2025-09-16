¡ÚZIP-FM¡ßÆüËÜ¥â¥ó¥ー¥Ñー¥¯¡Û¡ÖZIP-FM AUTUMN RADIO QUEST CHALLENGE in ÆüËÜ¥â¥ó¥ー¥Ñー¥¯¡×³«ºÅ¡ª2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë~10·î31Æü(¶â)¡ã°¦ÃÎ¡ä
¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Êー
¡¡ÆüËÜ¥â¥ó¥ー¥Ñー¥¯(¸¤»³»Ô¸¤»³´±ÎÓ26¡¢½êÄ¹:Ãæ°æ Í´Êå)¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ)¤«¤é10·î31Æü(¶â)¤Î´ü´ÖZIP-FM¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤¬½Ð¤¹¥¯¥¤¥º¤ò²óÅú¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±àÆâ¤ò¼þÍ·¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä10·î12Æü(Æü)¤Ë¤Ï¸ø³«Ï¿²»¤ò¼Â»Ü¡£ZIP-FM¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤Î¡Ö±ÊÅÄ¥ì¥¤¥Ê¡×¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¿Íµ¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ö¥·¥¯¥é¥á¥ó¡×¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡¢¸ø³«Ï¿²»¡¢À¸¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.japan-monkeypark.jp/news/zip%EF%BD%B0fmx%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E9%96%8B%E5%82%AC%E6%B1%BA%E5%AE%9A/
±àÆâ¼þÍ·¥¯¥¤¥º¥é¥êー¤ò¼Â»Ü
³«ºÅ´ü´Ö¡§10/4(ÅÚ)~10/31Æü(¶â)
¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥é¥êーÍÑ»æ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¡¢¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¡£
¥é¥êーÍÑ»æ¤òÍê¤ê¤Ë±àÆâ5¥«½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ZIP-FM¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤Î´é¼Ì¿¿ÉÕ¥Ñ¥Í¥ë¤òÃµ¤·¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤ËµºÜ¤ÎQR¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¸ÂÄê²»À¼¤òºÆÀ¸¡¢ZIP-FM¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤¬¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤·¤Þ¤¹¡£
Á´ÌäÀµ²ò¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÌµÎÁ¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨»²²Ã¤Î¾ò·ï¤Ï ZIP-FM¡¢ÆüËÜ¥â¥ó¥ー¥Ñー¥¯¤Î SNS ¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø³«Ï¿²»¤ò¼Â»Ü
³«ºÅÆü¡§10/12(Æü)
¿Íµ¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ö¥·¥¯¥é¥á¥ó¡×¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ZIP-FM¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¡Ö±ÊÅÄ¥ì¥¤¥Ê¡×¤ÎMC¤Ç¸ø³«Ï¿²»¤ò¼Â»ÜÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥¯¥é¥á¥ó¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¿·¶Ê¡¢2 ¶Ê¤ò½éÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡ÖCRASH HOUSE¡×Æâ¤Ç10·î17Æü(¶â)¡¢24Æü(¶â)¤Î2 ²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢ーÍ½Äê¡£
¢¨¡ÖCRASH HOUSE¡×Ëè½µ¶âÍË19:00~21:00ÊüÁ÷
±ÊÅÄ¥ì¥¤¥Ê
¢¡³«ºÅ³µÍ×¢¡
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¡ÖZIP-FM SPECIAL SHOWCASE in ÆüËÜ¥â¥ó¥ー¥Ñー¥¯¡×
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
10·î12Æü(Æü) 13:00~
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û
ÆüËÜ¥â¥ó¥ー¥Ñー¥¯Æâ ¥ªー¥×¥ó¥¹¥Æー¥¸
¡Ú´ÑÍ÷ÎÁ¡Û
ÌµÎÁ ¢¨ÊÌÅÓÆþ±àÎÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÚMC¡Û
±ÊÅÄ¥ì¥¤¥Ê (ZIP-FM¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー)
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û
¥·¥¯¥é¥á¥ó
¥·¥¯¥é¥á¥ó
¢¨¥·¥¯¥é¥á¥ó¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è³÷ÅÄ¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿2MC¡Ü1¥È¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥«ー¤Î¥Ý¥Ã¥×¡¦¥°¥ëー¥×¡£¥êー¥Àー¤ÎDEppa¡¢Æù¤À¤ó¤´¡¢ÅÅµå¤Î3¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿³÷ÅÄ½Ð¿È¤Î¼«¾Î»°Î®¥Ý¥Ã¥×¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£DEppa¤ÈÆù¤À¤ó¤´¤Ï·»Äï¡£ Ä°¤±¤ÐÄ°¤¯¤Û¤ÉÌ£¤¬½Ð¤ë¡Ö¥¹¥ë¥á¥µ¥¦¥ó¥É¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¤Ê²Î»ì¤È¿´¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ËÆÏ¤¯¥á¥í¥Ç¥£ー¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£
¡ÚÆüËÜ¥â¥ó¥ー¥Ñー¥¯¸ø¼°HP¡Ûhttps://www.japan-monkeypark.jp/